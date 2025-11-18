Cnews.cz  »  Internet  »  Kvůli pádu Cloudflare nefunguje řada webů po celém světě

Internet

Kvůli pádu Cloudflare nefunguje řada webů po celém světě

Dominik Dobrozenský
Dnes
2 nové názory

Cloudflare výpadek Autor: Summit Art Creations / Shutterstock
Cloudflare výpadek
Kvůli problémům s infrastrukturou služby Cloudflare nefunguje celá řada českých i světových webů. Společnost na nápravě intenzivně pracuje.

Aktualizace 18. 11. 2025, 16:07:

Cloudflare opravil příčinu, která způsobovala nefunkčnost webů a zobrazování chybové hlášky error 500. Weby se vracejí postupně do normálu, přesto se místy můžeme stále setkat s problémy.

Weby jako Alza, sociální síť X, Downdetector a další už fungují.

Cloudflare, významný globální poskytovatel internetové a cloudové infrastruktury, má velké technické problémy. V důsledku toho řada webů nefunguje, nebo funguje pouze částečně a s problémy.

Společnost o problému informovala skrze Cloudflare System Status. Incident začal krátce dnes po poledni a přestože podle posledního stanoviska pracuje společnost na nápravě, může se řada webů potýkat s problémy. Nefunkční není jen Cloudflare Dashboard, ale i API rozhraní.

Pokud se setkáte s chybovou hláškou 500, nezbývá vám než trpělivě čekat, až se situace vyřeší. Mezi postiženými službami jsou mimo jiné i velké weby jako ChatGPT, Canva, síť X (dříve Twitter) nebo populární hra League of Legends. Výpadek pociťují i nadšenci 3D tisku, jelikož nefungují ani weby jako Printables, Makerworld nebo třeba Thangs.

Podobné problémy potkaly nedávno službu AWS (Amazon Web Services), kvůli které nefungovaly nějakou dobu i britské banky Lloyds, Halifax nebo Bank of Scotland.

Problémy cloudových služeb Amazonu ochromily weby po celém světě. Takový „Black Monday“ si nikdo nepřál Přečtěte si také:

Problémy cloudových služeb Amazonu ochromily weby po celém světě. Takový „Black Monday“ si nikdo nepřál

