Lék na ztracené a založené USB disky: Firma Team Group uvádí SSD, které lze najít aplikací Find My

Elektronika jako mobil se dnes dá najít pomocí funkcí k lokalizování ztracených zařízení. Jedna z věcí, kterou ale celkem často někam založíte a pak marně hledáte, jsou USB disky a klíčenky. Pokud chcete mít možnost je v bytě nebo jinde vyčmuchat, objevilo se na trhu externí SSD, které je funkcí vybaveno – podle firmy Team Group (což je tchajwanský výrobce pamětí, SSD, paměťových karet a podobných komponent) jako první na světě.
T-Create Expert P34F Find My External SSD
Nejde bohužel o úplně klasickou klíčenku, pokud chcete něco opravdu malého. Zařízení s dlouhým názvem „T-Create Expert P34F Find My External SSD“ je sice relativně kompaktní, ale jde o větší SSD s plnohodnotným řadičem, které se připojuje krátkým kabelem USB-C. Na druhou stranu tím pádem aspoň má vyšší výkon. Pouzdro je ze zinkové slitiny a celé váží 70 gramů
SSD existuje ve verzích s kapacitou 512 GB, 1 TB a 2 TB (firma zmiňuje i 4TB model, který se možná objeví později) a používá k připojení rozhraní USB 3.2 Gen 2 s rychlostí 10 Gb/s (skrz port s fyzickým provedením USB-C) kompatibilní s Thunderboltem.
Jakožto standardní SSD se dá použít i s Windows nebo jiným OS, ale zamýšleno je asi hlavně pro uživatele počítačů a zařízení od Applu, protože ona ochrana před ztracením je určená pro ně. Používá technologii „Find My“ od Apple, takže z patřičného iPhonu se dá SSD vyhledat bez použití dalších zařízení. SSD si do aplikace přidáte a pak by mělo být automaticky mezi předměty, které můžete „šmírovat“.
SSD má v sobě zabudovaný bzučák nebo reproduktorek, který můžete aktivovat, když zařízení hledáte. Aby dokázalo reagovat a zabudovaný lokátor mohl hlásit polohu i v nepřipojeném stavu, potřebuje baterii. Podle fotek zařízení a specifikací je použitý běžně sehnatelný knoflíkový článek CR2032, který se dá vyměnit po otevření k tomu určeného krytu.
Jak to často bývá u externích SSD, není bohužel uvedeno, jaký řadič a paměti NAND jsou v SSD použité. Jde zřejmě o NVMe SSD s USB rozhraním, protože firma uvádí, že rychlost čtení je až 1000 MB/s a rychlost zápisu 900 MB/s (což je patrně limitováno hlavně rychlostí 10Gb/s rozhraní USB). Záruka je na disk tříletá.
