Lék na ztracené a založené USB disky: Firma Team Group uvádí SSD, které lze najít aplikací Find My

Jan Olšan
Dnes
T-Create Expert P34F Find My External SSD
Tuhle klíčenku jen tak neztratíte. Dá se totiž prozvonit nebo lokalizovat pomocí aplikace Findy My od Applu.

Elektronika jako mobil se dnes dá najít pomocí funkcí k lokalizování ztracených zařízení. Jedna z věcí, kterou ale celkem často někam založíte a pak marně hledáte, jsou USB disky a klíčenky. Pokud chcete mít možnost je v bytě nebo jinde vyčmuchat, objevilo se na trhu externí SSD, které je funkcí vybaveno – podle firmy Team Group (což je tchajwanský výrobce pamětí, SSD, paměťových karet a podobných komponent) jako první na světě.

T-Create Expert P34F Find My External SSD

Nejde bohužel o úplně klasickou klíčenku, pokud chcete něco opravdu malého. Zařízení s dlouhým názvem „T-Create Expert P34F Find My External SSD“ je sice relativně kompaktní, ale jde o větší SSD s plnohodnotným řadičem, které se připojuje krátkým kabelem USB-C. Na druhou stranu tím pádem aspoň má vyšší výkon. Pouzdro je ze zinkové slitiny a celé váží 70 gramů

T-Create Expert P34F Find My External SSD

T-Create Expert P34F Find My External SSD

Autor: Team Group

SSD existuje ve verzích s kapacitou 512 GB, 1 TB a 2 TB (firma zmiňuje i 4TB model, který se možná objeví později) a používá k připojení rozhraní USB 3.2 Gen 2 s rychlostí 10 Gb/s (skrz port s fyzickým provedením USB-C) kompatibilní s Thunderboltem.

Jakožto standardní SSD se dá použít i s Windows nebo jiným OS, ale zamýšleno je asi hlavně pro uživatele počítačů a zařízení od Applu, protože ona ochrana před ztracením je určená pro ně. Používá technologii „Find My“ od Apple, takže z patřičného iPhonu se dá SSD vyhledat bez použití dalších zařízení. SSD si do aplikace přidáte a pak by mělo být automaticky mezi předměty, které můžete „šmírovat“.

T-Create Expert P34F Find My External SSD

T-Create Expert P34F Find My External SSD

Autor: Team Group

SSD má v sobě zabudovaný bzučák nebo reproduktorek, který můžete aktivovat, když zařízení hledáte. Aby dokázalo reagovat a zabudovaný lokátor mohl hlásit polohu i v nepřipojeném stavu, potřebuje baterii. Podle fotek zařízení a specifikací je použitý běžně sehnatelný knoflíkový článek CR2032, který se dá vyměnit po otevření k tomu určeného krytu.

hacking_tip

T-Create Expert P34F Find My External SSD

T-Create Expert P34F Find My External SSD

Autor: Team Group

Jak to často bývá u externích SSD, není bohužel uvedeno, jaký řadič a paměti NAND jsou v SSD použité. Jde zřejmě o NVMe SSD s USB rozhraním, protože firma uvádí, že rychlost čtení je až 1000 MB/s a rychlost zápisu 900 MB/s (což je patrně limitováno hlavně rychlostí 10Gb/s rozhraní USB). Záruka je na disk tříletá.

Zdroje: techPowerUp, Team Group (12)

Autor článku

Jan Olšan

Jan Olšan

Redaktor portálu Cnews.cz. Zaměřuje se na procesory, mobilní SoC, grafické karty, disky a další počítačový hardware. Profil autora →

