Linuxové hraní dostane upgrade. Velký videoherní hráč chystá nativní klient pro Ubuntu a Steam Deck

Matěj Vlk
Dnes
Screenshot GOG Galaxy Autor: GOG
GOG Galaxy slouží jak pro nákup her, tak jejich spouštění z více platforem.
GOG se po převzetí původním majitelem od CD Projektu začíná zaměřovat i na podporu Linuxu. Díky nově vypsané pracovní pozici víme, že chystá nativní klient GOG Galaxy pro Ubuntu i Steam Deck.

Společnost GOG dlouhodobě nabízí hry bez DRM a zakládá si na podpoře otevřených platforem, linuxový klient ale prozatím k dispozici nebyl. Hráči na Linuxu tak byli odkázáni na nástroje jako Wine, Lutris a především Heroic. Nyní se to ale má změnit: firma plánuje nativní linuxovou podporu pro GOG Galaxy, tedy klienta vyvíjeného a udržovaného přímo vlastními vývojáři.

Klíčovým signálem je rozšiřování vývojářského týmu. V nabídkách zaměstnání se objevila pozice zaměřená na C++ a multiplatformní vývoj s výslovnou zmínkou Linuxu. To naznačuje, že nejde o experiment, ale o dlouhodobější plán.

GOG Galaxy míří na Steam Deck

Linuxová verze GOG Galaxy má cílit nejen na běžné distribuce jako je Ubuntu nebo herní Bazzite, ale i na handheldy s desktopovým režimem, především Steam Deck. Právě zde GOG dosud ztrácel proti konkurenci: zařízení běží na Linuxu a oficiální klient chyběl, což komplikovalo instalaci i aktualizace her.

Screenshot inzerátu

Inzerát, kterým GOG láká vývojáře na vývoj linuxového GOG Galaxy

Autor: GOG

Nativní klient by mohl zjednodušit správu knihovny, cloudových uložišť i multiplayerových funkcí bez nutnosti komunitních řešení. Právě to bylo největší překážkou pro hry pořízené na této platformě. GOG zároveň Steam Deck vidí jako potenciální konkurenční bojiště s Valve a jeho Steamem.

Společnost neoznámila časový plán ani rozsah funkcí při uvedení první verze. Není jasné, zda linuxový GOG Galaxy nabídne plnou funkčnost jako na Windows a macOS a otazník visí i nad podporou her, které samy o sobě linuxovou verzi nemají a spoléhají na kompatibilní vrstvy.

HR26

Zajímavostí je debata, která se v diskuzích pod články nebo na Redditu rozhořela ohledně vývoje s využitím AI. Součástí inzerátu je totiž i informace, že firma podporuje softwarový vývoj s využitím AI. To vyvolalo smíšené reakce – zatímco část vývojářů to bere jako pragmatický krok ke zrychlení práce, jiní upozorňují na právní i etické otázky kolem trénovacích dat a dopadu na kvalitu kódu.

Zdroj: TechPowerUp

