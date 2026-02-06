Linuxové hraní dostane upgrade. Velký videoherní hráč chystá nativní klient pro Ubuntu a Steam Deck

Společnost GOG dlouhodobě nabízí hry bez DRM a zakládá si na podpoře otevřených platforem, linuxový klient ale prozatím k dispozici nebyl. Hráči na Linuxu tak byli odkázáni na nástroje jako Wine, Lutris a především Heroic. Nyní se to ale má změnit: firma plánuje nativní linuxovou podporu pro GOG Galaxy, tedy klienta vyvíjeného a udržovaného přímo vlastními vývojáři.
Klíčovým signálem je rozšiřování vývojářského týmu. V nabídkách zaměstnání se objevila pozice zaměřená na C++ a multiplatformní vývoj s výslovnou zmínkou Linuxu. To naznačuje, že nejde o experiment, ale o dlouhodobější plán.
GOG Galaxy míří na Steam Deck
Linuxová verze GOG Galaxy má cílit nejen na běžné distribuce jako je Ubuntu nebo herní Bazzite, ale i na handheldy s desktopovým režimem, především Steam Deck. Právě zde GOG dosud ztrácel proti konkurenci: zařízení běží na Linuxu a oficiální klient chyběl, což komplikovalo instalaci i aktualizace her.
Nativní klient by mohl zjednodušit správu knihovny, cloudových uložišť i multiplayerových funkcí bez nutnosti komunitních řešení. Právě to bylo největší překážkou pro hry pořízené na této platformě. GOG zároveň Steam Deck vidí jako potenciální konkurenční bojiště s Valve a jeho Steamem.
Společnost neoznámila časový plán ani rozsah funkcí při uvedení první verze. Není jasné, zda linuxový GOG Galaxy nabídne plnou funkčnost jako na Windows a macOS a otazník visí i nad podporou her, které samy o sobě linuxovou verzi nemají a spoléhají na kompatibilní vrstvy.
Zajímavostí je debata, která se v diskuzích pod články nebo na Redditu rozhořela ohledně vývoje s využitím AI. Součástí inzerátu je totiž i informace, že firma podporuje softwarový vývoj s využitím AI. To vyvolalo smíšené reakce – zatímco část vývojářů to bere jako pragmatický krok ke zrychlení práce, jiní upozorňují na právní i etické otázky kolem trénovacích dat a dopadu na kvalitu kódu.
