Logitech má myš bez mikrospínačů. Sází na indukční elektromagnetické pole a haptiku

Dominik Dobrozenský
Dnes
Logitech G Pro X2 Superstrike
Klasické mikrospínače ustupují malým cívkám generujícím elektromagnetické pole. Klasické kliknutí pak nahrazuje haptická odezva.

Jak vylepšit odezvu už tak bleskových herních myší? Tuto otázku si položil Logitech a přišel novou myší, která jako vůbec první nahrazuje klasické mikrospínače za indukční systém pracující s elektromagnetickým polem. Zní to trochu jako sci-fi? Logitech G Pro X2 Superstrike je první myší s haptickou odezvou a systémem umožňujícím nastavení síly stisku.

Zdroj: Youtube.com

Cívky místo mikrospínačů

Zatímco mechanické mikrospínače dnes běžně obsazované u běžných myší fungují jen ve dvou polohách (sepnuto/nesepnuto), hmatový indukční spouštěcí systém (HITS) od Logitechu na to jde trochu jinak. Myš obsahuje malé cívky generující elektromagnetické pole, které dokáže v 10 úrovních měřit sílu stisku. Hráč si tak může nastavit, jak citlivě má myš reagovat. Celková dráha stisku činí 0,6 mm a reset kliknutí je možné upravit v 5 úrovních.

HR26

Logitech G Pro X2 Superstrike

Logitech G Pro X2 Superstrike

Autor: Logitech

Tradiční zvuk „kliknutí“ nahrazuje Logitech haptickou odezvou, opět nastavitelnou v 5 různých úrovních. Podle Logitechu dokáže tato technologie snížit latenci až o 30 milisekund, což má být zejména v kompetitivním hraní velký skok vpřed. Z dalších specifik je myš vybavena spínačem HERO 2 s rozlišením až 44 000 DPI, zrychlením 88G a rychlostí 888 IPS. Vestavěná baterie má poskytnout výdrž až 90 hodin na nabití.

Cena a dostupnost?

Myš Logitech G Pro X2 Superstrike byla představena už koncem loňského roku, do předprodeje se však dostává až nyní. V českých e-shopech ji najdete za 4 399 korun, na oficiálním e-shopu Logitechu pak za 4 459 korun. Start prodeje je pak stanoven na 23. února 2026. Pokud si zatím nejste jistí, zda se vám vyplatí, doporučujeme počkat na náš test, kde ji důkladně prověříme v praxi.

zdroj: Logitech
Dominik Dobrozenský

Dominik Dobrozenský

Šéfredaktor portálu Cnews.cz. Zaměřuje se na technologické novinky, recenze spotřební elektroniky, smartphony, 3D tisk, AI a herní novinky. Profil autora →

