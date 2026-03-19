Majitelé Garminů po WhatsApp volali roky, teď je oficiální aplikace konečně tady

Hodinky Garmin u nás patří k velmi populárním a WhatsApp je nejrozšířenějším komunikátorem. Doposud ale aplikace pro hodinky chyběla a na iPhonech bylo možné zprávy pouze zobrazovat. U Androidů šlo odpovídat pouze pomocí nastavených rychlých odpovědí. To se nyní mění a na vybrané Garminy je možné instalovat plnohodnotnou aplikaci.
Chaty i historie
Ta umožňuje číst příchozí zprávy a odpovídat na ně přímo z hodinek – ať už pomocí rychlých odpovědí, klávesnice nebo diktováním. Funkce hlasových hovorů zůstává výrazně omezená – hodinky sice dokážou zobrazit příchozí hovor z WhatsAppu, uživatel jej ale může pouze odmítnout. Přijetí hovoru nebo telefonování přímo ze zápěstí zatím možné není.
Pro správnou funkčnost je třeba mít v blízkosti spárovaný telefon. Ani v případě posledních Fénixů 8 Pro s LTE konektivitou nelze používat WhatsApp bez blízkého telefonu s Androidem nebo iOS. Stejně tak není možné komunikovat, pokud jsou hodinky připojeny pouze na Wi-Fi, vyžadován je telefon spárovaný pomocí Bluetooth. Garmin se přidává ke dvojici watchOS a WearOS, kde WhatsApp nabízí oficiální aplikace delší dobu.
WhatsApp lze instalovat na následující modely:
- D2 Air X15
- Enduro 3
- fēnix 8 AMOLED-43 mm
- fēnix 8 AMOLED-47 mm
- fēnix 8 AMOLED-51 mm
- quatix 8 AMOLED-47 mm
- quatix 8 AMOLED-51 mm
- fēnix 8 Pro
- fēnix 8 Pro AMOLED-47 mm
- fēnix 8 Pro AMOLED-51 mm
- fēnix 8 Pro MicroLED-51 mm
- quatix 8 Pro AMOLED-47 mm
- quatix 8 Pro AMOLED-51 mm
- fēnix 8 Solar-47 mm
- fēnix 8 Dual Power-47 mm
- fēnix 8 Solar-51 mm
- fēnix 8 Dual Power-51 mm
- fēnix E
- Forerunner 570–42 mm
- Forerunner 570–47 mm
- Forerunner 970
- tactix 8 AMOLED-47 mm
- tactix 8 AMOLED-51 mm
- tactix 8 Solar-51 mm
- tactix 8 Solar Elite-51 mm
- Venu 4–41 mm
- Venu 4–45 mm
- Venu X1
- vívoactive 6
Zdroj: Garmin