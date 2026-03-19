Cnews.cz  »  Software  »  Majitelé Garminů po WhatsApp volali roky, teď je oficiální aplikace konečně tady

Majitelé Garminů po WhatsApp volali roky, teď je oficiální aplikace konečně tady

Matěj Vlk
Dnes
přidejte názor

Sdílet

WhatsApp na Garminu Autor: Garmin
WhatsApp pro Garminy nabízí plnohodnotný chat.
Na Garminy lze konečně nainstalovat oficiální aplikaci WhatsApp, která chyběla většině uživatelů. Sice je stále potřeba mít telefon při sobě, jde ale o první důležitý krok.

Hodinky Garmin u nás patří k velmi populárním a WhatsApp je nejrozšířenějším komunikátorem. Doposud ale aplikace pro hodinky chyběla a na iPhonech bylo možné zprávy pouze zobrazovat. U Androidů šlo odpovídat pouze pomocí nastavených rychlých odpovědí. To se nyní mění a na vybrané Garminy je možné instalovat plnohodnotnou aplikaci.

Chaty i historie                  

Ta umožňuje číst příchozí zprávy a odpovídat na ně přímo z hodinek – ať už pomocí rychlých odpovědí, klávesnice nebo diktováním. Funkce hlasových hovorů zůstává výrazně omezená – hodinky sice dokážou zobrazit příchozí hovor z WhatsAppu, uživatel jej ale může pouze odmítnout. Přijetí hovoru nebo telefonování přímo ze zápěstí zatím možné není.

Na zprávy lze reagovat textem i pomocí emoji.

Pro správnou funkčnost je třeba mít v blízkosti spárovaný telefon. Ani v případě posledních Fénixů 8 Pro s LTE konektivitou nelze používat WhatsApp bez blízkého telefonu s Androidem nebo iOS. Stejně tak není možné komunikovat, pokud jsou hodinky připojeny pouze na Wi-Fi, vyžadován je telefon spárovaný pomocí Bluetooth. Garmin se přidává ke dvojici watchOS a WearOS, kde WhatsApp nabízí oficiální aplikace delší dobu.

WhatsApp lze instalovat na následující modely:

  • D2 Air X15
  • Enduro 3
  • fēnix 8 AMOLED-43 mm
  • fēnix 8 AMOLED-47 mm
  • fēnix 8 AMOLED-51 mm
  • quatix 8 AMOLED-47 mm
  • quatix 8 AMOLED-51 mm
  • fēnix 8 Pro
  • fēnix 8 Pro AMOLED-47 mm
  • fēnix 8 Pro AMOLED-51 mm
  • fēnix 8 Pro MicroLED-51 mm
  • quatix 8 Pro AMOLED-47 mm
  • quatix 8 Pro AMOLED-51 mm
  • fēnix 8 Solar-47 mm
  • fēnix 8 Dual Power-47 mm
  • fēnix 8 Solar-51 mm
  • fēnix 8 Dual Power-51 mm
  • fēnix E
  • Forerunner 570–42 mm
  • Forerunner 570–47 mm
  • Forerunner 970
  • tactix 8 AMOLED-47 mm
  • tactix 8 AMOLED-51 mm
  • tactix 8 Solar-51 mm
  • tactix 8 Solar Elite-51 mm
  • Venu 4–41 mm
  • Venu 4–45 mm
  • Venu X1
  • vívoactive 6

Zdroj: Garmin

Vstoupit do diskuse

Autor článku

Matěj Vlk

Matěj Vlk

Redaktor portálu Cnews.cz. Zaměřuje se na Windows, související aplikace a jeho ekosystém. Rovněž pokrývá technologické novinky. Profil autora →

Témata:

Anketa

Využíváte DLSS nebo FSR ve hrách?

Zobraz výsledek

Kvíz týdne

Tyto konektory zná každý. Ale víte, co jejich zkratky doopravdy znamenají?
1/9 otázek
Spustit kvíz


