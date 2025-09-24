Maličkou kameru DJI Osmo Nano připnete třeba na kšiltovku. Dostanete i dok s displejem

Do nabídky oblíbeného výrobce dronů a akčních kamer přibyl model DJI Osmo Nano. Jde o zcela novou řadu akční kamery, která kombinuje velmi lehkou a malou základní kameru, ke které lze volitelně připojit větší dok s displejem. O úplnou inovaci v rámci celé kategorie akčních kamer ale nejde, modulární kamery nabízí delší dobu třeba Insta360.
DJI Osmo Nano váží pouhých 52 g a miniaturní rozměry se smrskly na 57 × 29 × 28 mm. Samotnou kameru bez doku tedy snadno připnete takřka kamkoliv, aniž by obtěžovala. Díky dodávanému klipu udrží třeba na kšiltu čepice.
Navzdory malým rozměrům si zachovává nadstandardní obrazové vlastnosti. CMOS 1/1,3" snímač má nativní rozlišení 6880 × 5160, které lze využít pro pořizování fotografií. Záznam videa bude probíhat nejčastěji v rozlišení 4K při 60 fps s možností ukládat do 10bitového D-Log pro případný HDR mastering.
Pro zpomalené záběry je připravena možnost přepnout na 4K@120fps. Nechybí ani stabilizace RockSteady 3.0, která obecně u kamer DJI funguje velmi dobře.
Dok s paměti a displejem
Dok s displejem je ke kameře dodáván i v základní variantě a jeho dominantou je dvoupalcový OLED s rozlišením 314 × 556 px. Poslouží jak pro nastavení parametrů videa, tak pro náhled. Ten přitom lze zobrazovat jak ve fyzicky připojeném režimu, tak bezdrátově. Díky tomu lze dok použít i jako dálkovou spoušť.
- Hmotnost: 52 g
- Úložiště: 64/128 GB
- Senzor: 1/1,3" CMOS
- Dynamický rozsah: 13,5 EV
- Video: 4K až 120 fps
- Zorné pole: 143° ultraširoký úhel
- Barvy: 10bit, D-Log M
- Stabilizace: RockSteady 3.0, HorizonBalancing
- Výdrž baterie: až 200 minut (Full HD) / 60 minut (4K Endurance mode)
Protože kamera sama o sobě nenabízí slot na paměťovou kartu a videa jsou ukládána pouze do interní paměti (64/128 GB), microSD lze vložit do doku. Videa se na ni potom mohou přesunout po připojení.
DJI Osmo Nano se v nabídce výrobce řadí k levnějším modelům. Základní varianta obsahující kameru, dok, klip, přísavku a popruh lze na oficiálním e-shopu DJI pořídit za 7050 Kč s bezplatným poštovným. Z českých e-shopů zařadila kameru do nabídky například Alza, která si účtuje o dvě stovky víc. Levnější kamerou DJI je jen předchozí generace Osmo Action 4. DJI tradičně nabízí i další sady, které rozšiřují dodávané příslušenství o různé držáky.
Zdroj: DJI