Mapy.com přinesly za první rok Premium těchto 9 skvělých funkcí. Řadu z nich vyzkoušíte i úplně zadarmo

Koncem loňského roku oznámily české Mapy.cz předplatné Premium s příslibem řady doplňkových funkcí, které budou pro neplatící uživatele omezené nebo zcela nedostupné. Po roce provozu Map Premium se Seznam pochlubil s téměř desítkou novinek, které se mu během této doby podařilo do Map přidat.
Aktivní vývoj Mapy.com (v březnu letošního roku došlo k jejich přejmenování) je plánován i v budoucím roce. Tým vývojářů aktuálně pracuje například na na novém algoritmu plánování, s jehož pomocí si sami doladíte trasu podle představ.
Dobrou zprávou také je, že Seznam neplánuje v příštím roce pro české předplatitele zdražovat a ponechá zaváděcí cenu 249 korun za celý rok. Nejaktivnějším přispěvatelům navíc Seznam rozdává roční předplatné Premium zcela zdarma.
A nyní už k samotným funkcím přidaným Mapy.com Premium
Rozpoznávání kopců v rozšířené realitě
S pomocí funkce HorizontAR můžete přes fotoaparát snadno rozpoznávat okolní vrcholy kopců a hor. Stačí v aplikaci otevřít tuto funkci, namířit telefon na kopec a aplikace vám sama řekne, o který vrchol jde. Tato funkce je navíc zdarma k vyzkoušení i uživatelům bez předplatného Premium.
Integrace map do chytrých hodinek
Mapy.com si můžete od letošního dubna nainstalovat také na chytré hodinky Apple Watch i zařízení s WearOS. Mapy vás pak na zápěstí dokáží navigovat, spustit Stopaře nebo zaznamenávat statistiky pohybu (vzdálenost, převýšení, rychlost, tempo, srdeční tep i nadmořskou výšku).
Vlastní mapa zážitků
Další přidanou funkcí je možnost přizpůsobovat si uložená místa v sekci Moje Mapy. Ke každému uloženému místu můžete přidat vlastní poznámky, filtrovat je podle různých parametrů nebo si označit, zda jste dané místo navštívili. V budoucnu chtějí vývojáři přidat i tvorbu podsložek, barevné označení nebo pokročilejší vyhledávání.
Jednodušší výběr offline map
Místo hledání v dlouhém seznamu offline map stačí nyní přímo v mapě vybrat oblast a jednoduše ji stáhnout. V prémiové verzi můžete offline mapy stahovat zcela neomezeně z celého světa.
Trasy přizpůsobené vašemu tempu
Při chůzi máme každý jiné tempo. Mapy.com proto nabízejí možnost přizpůsobit si rychlost přesně podle sebe – ať už jdete pěšky, jedete na kole nebo tlačíte kočárek. Na přání uživatelů přidali vývojáři tuto možnost také pro auta, což přijde vhod například při jízdě s karavanem nebo přívěsem.
Rozšířené plánování tras a okruhů
Příjemnou novinkou je také pokročilé plánování výletů. V Mapách můžete vytvořit pěší trasu přes ferraty, běžecký okruh, výlet vhodný pro kočárek nebo trasu pro gravel kolo či sportovní koloběžku. V blízké budoucnosti se plánování dočkají také milovníci skialpinismu.
Jízdní řády MHD
Mapy.com nabízejí plánování cest městskou hromadnou dopravou, a to přímo od vašich dveří až do cílové stanice. V aplikaci vidíte v reálném čase zpoždění, číslo nástupiště i bezbariérová spojení. V reálném čase můžete také sledovat polohu spoje přímo na mapě. Příjemnou zprávou je fakt, že jízdní řády jsou zdarma všem, tedy i uživatelům bez předplatného Premium.
Sdílení polohy s ostatními
Mapy přidaly také možnost sledovat aktuální polohu vašich blízkých přímo na mapě. Pokud osoba sdílející svoji polohu využívá navigaci, zobrazí se i vám a vy tak přesně víte, kdy dorazí do cíle. Tato funkce je opět dostupná zdarma, tedy i uživatelům bez předplatného Premium.
Nákup dálničních známek bez podvodů
Pokud plánujete trasy skrze placené úseky, Mapy vám ukáží přímo oficiální e-shopy daných zemí s možností koupě dálniční známky. Díky tomu se vyhnete falešným webů i předraženým přeprodejcům. V aplikaci zároveň vidíte, kolik kilometrů pojedete skrze tyto zpoplatněné úseky.
