Mapy.com přinesly za první rok Premium těchto 9 skvělých funkcí. Řadu z nich vyzkoušíte i úplně zadarmo

Dominik Dobrozenský
Dnes
1 nový názor

Autor: Mapy.cz
K prvním narozeninám Mapy.com Premium se Seznam pochlubil téměř desítkou nových funkcí, které během posledního roku do aplikace přidal. A jako bonus potěšil všechny předplatitele i příjemnou zprávou navrch.

Koncem loňského roku oznámily české Mapy.cz předplatné Premium s příslibem řady doplňkových funkcí, které budou pro neplatící uživatele omezené nebo zcela nedostupné. Po roce provozu Map Premium se Seznam pochlubil s téměř desítkou novinek, které se mu během této doby podařilo do Map přidat.

Aktivní vývoj Mapy.com (v březnu letošního roku došlo k jejich přejmenování) je plánován i v budoucím roce. Tým vývojářů aktuálně pracuje například na na novém algoritmu plánování, s jehož pomocí si sami doladíte trasu podle představ.

Dobrou zprávou také je, že Seznam neplánuje v příštím roce pro české předplatitele zdražovat a ponechá zaváděcí cenu 249 korun za celý rok. Nejaktivnějším přispěvatelům navíc Seznam rozdává roční předplatné Premium zcela zdarma.

A nyní už k samotným funkcím přidaným Mapy.com Premium


Rozpoznávání kopců v rozšířené realitě

S pomocí funkce HorizontAR můžete přes fotoaparát snadno rozpoznávat okolní vrcholy kopců a hor. Stačí v aplikaci otevřít tuto funkci, namířit telefon na kopec a aplikace vám sama řekne, o který vrchol jde. Tato funkce je navíc zdarma k vyzkoušení i uživatelům bez předplatného Premium.

Novinky Mapy.com hory

HorizontAR ukáže, o jaký kopec ve vašem okolí se jedná

Autor: Seznam

Integrace map do chytrých hodinek

Mapy.com si můžete od letošního dubna nainstalovat také na chytré hodinky Apple Watch i zařízení s WearOS. Mapy vás pak na zápěstí dokáží navigovat, spustit Stopaře nebo zaznamenávat statistiky pohybu (vzdálenost, převýšení, rychlost, tempo, srdeční tep i nadmořskou výšku).

Novinky Mapy.com na chytrých hodinkách

Mapy.com můžete využívat i na Apple Watch a hodinkách s WearOS

Autor: Seznam

Vlastní mapa zážitků

Další přidanou funkcí je možnost přizpůsobovat si uložená místa v sekci Moje Mapy. Ke každému uloženému místu můžete přidat vlastní poznámky, filtrovat je podle různých parametrů nebo si označit, zda jste dané místo navštívili. V budoucnu chtějí vývojáři přidat i tvorbu podsložek, barevné označení nebo pokročilejší vyhledávání.

Jednodušší výběr offline map

Místo hledání v dlouhém seznamu offline map stačí nyní přímo v mapě vybrat oblast a jednoduše ji stáhnout. V prémiové verzi můžete offline mapy stahovat zcela neomezeně z celého světa.

Mapy.com offline mapy

Offline mapy můžete snadněji stáhnout přímo výběrem oblasti

Autor: Seznam

Trasy přizpůsobené vašemu tempu

Při chůzi máme každý jiné tempo. Mapy.com proto nabízejí možnost přizpůsobit si rychlost přesně podle sebe – ať už jdete pěšky, jedete na kole nebo tlačíte kočárek. Na přání uživatelů přidali vývojáři tuto možnost také pro auta, což přijde vhod například při jízdě s karavanem nebo přívěsem.

Rozšířené plánování tras a okruhů

Příjemnou novinkou je také pokročilé plánování výletů. V Mapách můžete vytvořit pěší trasu přes ferraty, běžecký okruh, výlet vhodný pro kočárek nebo trasu pro gravel kolo či sportovní koloběžku. V blízké budoucnosti se plánování dočkají také milovníci skialpinismu.

Novinky Mapy.com

Novinkou Mapy.com je rozšířené plánování tras a okruhů

Autor: Seznam

Jízdní řády MHD

Mapy.com nabízejí plánování cest městskou hromadnou dopravou, a to přímo od vašich dveří až do cílové stanice. V aplikaci vidíte v reálném čase zpoždění, číslo nástupiště i bezbariérová spojení. V reálném čase můžete také sledovat polohu spoje přímo na mapě. Příjemnou zprávou je fakt, že jízdní řády jsou zdarma všem, tedy i uživatelům bez předplatného Premium.

Mapy.com MHD

Mapy.com vám pomohou i s cestováním MHD

Autor: Seznam

Sdílení polohy s ostatními

Mapy přidaly také možnost sledovat aktuální polohu vašich blízkých přímo na mapě. Pokud osoba sdílející svoji polohu využívá navigaci, zobrazí se i vám a vy tak přesně víte, kdy dorazí do cíle. Tato funkce je opět dostupná zdarma, tedy i uživatelům bez předplatného Premium.

Mapy.com sdílení polohy

Sdílení polohy s blízkými mají Mapy.com zvládnuté na jedničku

Autor: Seznam

Nákup dálničních známek bez podvodů

Pokud plánujete trasy skrze placené úseky, Mapy vám ukáží přímo oficiální e-shopy daných zemí s možností koupě dálniční známky. Díky tomu se vyhnete falešným webů i předraženým přeprodejcům. V aplikaci zároveň vidíte, kolik kilometrů pojedete skrze tyto zpoplatněné úseky.

zdroj: Mapy.com

Autor článku

Dominik Dobrozenský

Dominik Dobrozenský

Šéfredaktor portálu Cnews.cz. Zaměřuje se na technologické novinky, recenze spotřební elektroniky, smartphony, 3D tisk, AI a herní novinky. Profil autora →

Styl článku na po sobě jdoucí stránky, je vůbec to nejhorší, co se ru snažíte zavézt. Byl to hlavní důvod proč tolik čtenářů opustilo mobil a II a přešli je konkurenci. Navíc u tak nudného článku, jako je reklamní hype na mapy.com Mám premium a nic prémiového na tom nevidím. Čekám zdražení, když už zákazníky mají.
QproTest

