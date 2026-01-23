Mapy.com v reálném čase varují řidiče před střetem se zvěří. Pomáhají jim data z GPS obojků

Pravidelní řidiči se jistě shodnou, že k nepříjemnostem na silnici nepatří jen neohleduplní jedinci, ale také divoká zvěř. Za posledních 15 let došlo v Česku k téměř 150 tisícům nehod způsobených právě střetem se zvěří, což tvoří více než desetinu všech evidovaných dopravních nehod. České Mapy.com proto začnou řidiče v reálném čase upozorňovat na úseky, kde hrozí zvýšené riziko výskytu zvěře, a to včetně reálných časových údajů.
„Pozor, zvěř na silnici“
Za touto funkcí stojí spolupráce s Portálem nehod a Fakultou lesnické a dřevařské České zemědělské univerzity (FLD ČZU). Mapy.com průběžně vyhodnocují, zda se řidič blíží k rizikovému úseku a v případě potřeby jej včas varují pomocí notifikace.
Funkce je přímo integrovaná do map, tudíž se v případě potřeby aktivuje automaticky a není potřeba nic zapínat nebo nastavovat. díky podpoře Apple CarPlay a Android Auto se zobrazí toto upozornění také na palubních obrazovkách automobilů.
„Proto je řidič navigací v Mapy.com včas varován, a to nejen na konkrétním místě, ale i v čase, kdy je pravděpodobnost výskytu zvěře nejvyšší. Díky tomu může přizpůsobit rychlost a zvýšit pozornost. Zásadní je především přiměřená rychlost a připravenost na náhlé brzdění. I snížení rychlosti o 10–20 km/h může znamenat rozdíl mezi lehkým škrábancem a totální škodou. Nejrizikovější jsou nehody s divokými prasaty nebo jeleny – jejich hmotnost se může blížit váze menšího automobilu a energie nárazu je obrovská. Zvlášť nebezpečné je, pokud zvíře při střetu proletí čelním sklem do kabiny vozu,“ vysvětluje Jan Chalas z Portálu nehod.
Při mapování výskytu a přesunu divoké zvěře spolupracuje FLD ČZU s mezinárodními projekty Eurodeer a Euroboar, kteří sledují pohyb jelenů, srnců a divokých prasat pomocí GPS obojků. Díky tomu dostávají podrobné migrační trasy, denní aktivitu, sezónní změny pohybu i reakce divoké zvěře na lidské aktivity (jako doprava, zemědělství či stavba).
„Pro vyhodnocení přechodů zvěře přes silnice bylo celkem analyzováno chování 1 070 jedinců označených GPS obojkem srnce obecného, 325 jedinců jelena evropského a 412 jedinců prasete divokého. Získaná data byla agregována na počty přechodů v jednotlivých hodinách a měsících. Výsledná heatmapa byla použita jako jeden ze zdrojů pro určení časů se zvýšeným rizikem srážky zvěře. Pro každý měsíc byla určena průměrná hodnota aktivity zvěře a určeny rizikové časy na základě nadprůměrných hodnot pro daný měsíc,“ uvedl Tomáš Kušta z FLD.
Nejrizikovějším krajem je Vysočina
Podle statistik Portálu nehod patří mezi nejrizikovější regiony Vysočina, kde dochází ke 24,8 % všech střetů se zvěří. Důvodem jsou rozsáhlé zalesněné plochy a hustá síť silnic nižší třídy. Následuje Středočeský kraj se 17,8 %, těsně za ním Zlínský kraj (17,1 %) a Olomoucký kraj (15,7 %).
Z pohledu ročního období jsou nejnebezpečnější měsíce duben, květen, říjen a listopad. Během dne pak ke kolizím dochází nejčastěji brzy ráno mezi 5. a 6. hodinnou a znovu večer, konkrétně v čase od 17. do 22. hodiny, kdy je zvěř nejaktivnější.
zdroj: Portál nehod, FLD ČZU