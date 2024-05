Marketing AMD dohání Intel. Přeskočí generaci, proti Z890 vydá rovnou X870 desky

V posledních dnech prosákly zprávy, podle nichž nová generace procesorů od AMD (s architekturou Zen 5) vyjde již v červenci a srpnu (pro notebooky), přičemž od Intelu zase nastane uvedení nových procesorů Arrow Lake a Lunar Lake v září. Příští týden na Computexu 2024 se ale dá čekat nějaké preview od firem, a zejména budou poprvé k vidění desky pro tyto procesory. Ty vyjdou jak pro Arrow Lake, tak pro Zen 5, a s novými čipsety.

Desky se socketem LGA 1851 ještě nebyly nikde k vidění na fotce, ale na Computexu by zřejmě měly být poprvé ukázány – což pravděpodobně udělají všichni výrobci. A skutečně teď ve dnech před veletrhem začaly prosakovat jména modelů a podobné informace. Je možné, že na veletrhu nebudou pouze ukázány, ale mohli bychom se asi oficiálně dozvědět i něco o vlastnostech platformy.

Už o nich máme některé neoficiální informace – například mají standardně podporovat DDR5–6400 a také bude lepší podpora pro NVMe SSD. Vedle slotu PCIe 5.0 ×16 bude na deskách dvojice vyhrazených rozhraní pro SSD – jedno PCIe 5.0 ×4 a jedno PCIe 4.0 ×4. Údajně také má být na většině desek s čipsetem Z790 přítomný Thunderbolt 4 (USB4) – uvidíme, zda se tato informace potvrdí.





Přímo na Computexu by podle unikajících známek neměly být jen desky pro nadšence s čipsetem Z890, který bude podporovat přetaktování, ale i levnější alternativa – B860. V první vlně desek, která vyjde při vydání procesorů Arrow Lake, by tedy už mohly být i nějaké takovéto dostupnější podvozky. V databázi Device.report se například objevilo prvních 12 desek pro LGA 1851 od MSI, které jsou tvořené osmi modely Z890 a čtyřmi na bázi B860.

LGA 1851 desky firmy MSI v databázi Device.report Autor: Device.report

Také od Gigabytu prosákly desky s čipsetem Z890, kterých má být osm (desky s B860 ještě známé nejsou). U obou těchto firem by to měla být jen první série modelů nebo dokonce jenom její část, protože pro platformy Intelu obvykle vyprodukují několikrát víc variant. Firma Gigabyte potvrdila, že během Computexu bude ukazovat „next-gen“ základní desky, už i oficiálně.

Gigabyte Z890 Aorus Xtreme AI Top

Gigabyte Z890 Aorus Master AI Top

Gigabyte Z890 AI Top

Gigabyte Z890 Aorus Master

Gigabyte Z890 Aorus Pro Ice

Gigabyte Z890 Aorus Elite Wi-Fi7

Gigabyte Z890 Aorus Elite AX

Gigabyte Z890 Aorus Elite X Ice

Také AMD chce mít desky s čipsety řady 800

Možná méně očekávané bylo, že nové desky s novými čipsety by mohly být k vidění také pro procesory AMD na platformě AM5. Ačkoliv už dlouho nebylo slyšet o tom, že by se nějaké nové čipové sady chystaly, údajně přece jenom jsou na cestě, byť je možné, že desky vyjdou později než procesory Ryzen 9000 (ty budou fungovat i ve stávajících deskách AM5).

Podle webu Benchlife ale AMD tyto nové čipsety nepojmenuje jako řadu 700, toto označení prý chce přeskočit a také nasadit rovnou řadu 800, bezpochyby proto, aby desky pro procesory AMD nevypadaly marketingově méněcenné. Nejvyšší model čipsetu by se měl jmenovat X870, a označení desek by tedy měla být odvozená od těchto písmenek.

Jaké schopnosti tyto čipsety budou mít a co nového přinesou, to zatím nevíme. Teoreticky je možné, že podobně jako u Z790 a B760 od Intelu (proti Z690 a B660) se nezmění ani tolik křemík a jeho výbava jako další funkce do desky integrované, takže označení čipsetu pak je spíš označením pro celý balík toho, co desky nabízí.

Podle Benchlife Gigabyte jako preview těchto desek řady 800 ukazuje médiím desku ještě s čipsetem B650E (konkrétně se jmenuje B650E Aorus Pro X USB4), ale doplněnou o řadič USB4 (ASMedia ASM4242). Podpora USB4 by tedy mohla být jednou z definujících vlastností. Kromě toho budou použité různé zlepšováky jako snadněji použitelné konektory pro Wi-Fi antény (EZ-Plug), velmi silné vyztužení slotu PCIe ×16 pro grafiku (UD Slot X), které prý má zvládnout zátěž přes 50 kilo, což bychom ale raději nezkoušeli. Zmiňovaná deska má také speciální konektor pro sekundární displej k zobrazení informací o systému (otáčky, teploty a tak dále).

Socket AM5 Autor: Ľubomír Samák

Během Computexu by se snad mohlo to, zda jsou čipsety nové, nebo používají stejný křemík jako řada 600 (a jaké mají vlastnosti), nějak víc vyjasnit, i když přímo je ještě AMD odhalit nemusí. Desky s nimi ale nejspíš bude ukazovat více výrobců a novináři fyzicky navštěvující veletrh by v jejich stáncích asi mohli to hlavní zjistit.

