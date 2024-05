Odpověď Intelu na Zen 5 přijde po dvou měsících. Termín vydání Arrow Lake prozrazen

Tento týden prosákly údajné termíny vydání procesorů AMD s novou architekturou Zen 5, které mají přijít během prázdnin nejdříve do desktopu a poté do notebooků. Ty budou venku dřív než nová generace Intelu, ale ten se bude snažit rychle zareagovat. Svoji odpověď by mohl odhalit ještě koncem třetího čtvrtletí, kdy bychom se mohli dočkat procesorů Arrow Lake, které také přinesou novou architekturu a současně i nové desky platformy LGA 1851.

Zdrojem této informace je nepřímo sám Intel. Firma totiž oznámila konání letošní konference Innovation 2024. Jde o jednu z největších konferencí (pokud ne nejdůležitější), kterou Intel každý rok pořádá a v minulých letech na těchto akcích představoval nové generace procesorů. Není to sice úplně nutné, ale velmi pravděpodobně se to opět zopakuje (a termín bývá pravděpodobně od harmonogramu odvozený). Letos se tato konference bude konat 24. 9. a 25. 9., tedy v prvních dnech podzimu.

Intel tedy v těchto dnech patrně formálně odhalí či uvede na trh novou generaci procesorů. Nicméně je to o trošku zkomplikováno tím, že tento rok to budou dvě generace (či dvě tváře jedné generace). Více mobilní Core Ultra 200V „Lunar Lake“, které také bude vybaveno výkonnou jednotku NPU pro Copilot+ PC, by asi mělo vyjít první, Intel totiž mluví o tom, že jeho uvedení bude v třetím kvartálu.





Vedle toho budou existovat ještě procesory Arrow Lake, které budou určené pro zbytek trhu – výkonnější či naopak konvenčnější a levnější notebooky a nebudou mít tak výkonnou NPU. Ale výměnou za to také více jader. Tyto procesory budou také tvořit novou generaci pro stolní PC (Arrow Lake-S) a přijde s nimi nová platforma se socketem LGA 1851.

Je pravděpodobné, že Intel na akci Innovation 2024 oznámí vydání obou těchto rodin procesorů, takže se dostane i na desktop a herní PC. U Lunar Lake ale asi může fyzická dostupnost být záhy a dřív. Naopak u desktopových procesorů Arrow Lake očekáváme, že jejich skutečná dostupnost v prodeji bude třeba až o měsíc později. V posledních letech takovýto odstup po odhalení na Innovation obvykle platil. Tím pádem sice Arrow Lake a LGA 1851 budou mít formální uvedení ještě před koncem třetího kvartálu, ale koupit se asi budou dát až ve čtvrtém kvartálu. Onen odstup na vydání Zenu 5 tedy bude mezi dvěma a třemi měsíci.

Intel Innovation 2024 Autor: Intel

3nm proces TSMC, nová architektura, nová platforma

Jak Lunar Lake, tak Arrow Lake budou používat 3nm proces TSMC (poprvé u mainstreamových CPU od Intelu) a používat nové architektury CPU jak u velkých jader P-Core (architektura Lion Cove), tak u malých efektivních jader E-Core (Skymont). Podle prosáklých zvěstí má být dost zlepšený výkon jader Skymont. Velké jádro bude také nové a má mít vyšší IPC i jednovláknový výkon (na druhou stranu už nebude mít HT, což o něco zhorší jeho příspěvky k celkovému mnohovláknovému výkonu).

Otázka je, jak velké to bude zlepšení, protože před časem z Intelu unikly dokumenty, které předpokládaly relativně malé nárůsty. Nemusí to ale nakonec odpovídat, protože v těchto odhadech možná byla obsažena nejistota v tom, jak vysoké frekvence se Intelu na procesu TSMC podaří dosáhnout. Tudíž možná bude lepší počkat – ač je asi kolem Arrow Lake menší „hype“ než kolem Zenu 5, Intel může tato očekávání obrátit vzhůru nohama.

Zdroje: Intel, VideoCardz