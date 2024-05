První deska používá nový typ pamětí CAMM2. Rychlejší, estetičtější, placaté

Před časem jsme psali o tom, že by se kompresní paměťové moduly CAMM2 či LPCAMM2 v budoucnu mohly z notebooků rozšířit i do desktopů, kde by mohly zlepšit výkon nebo umožnit použití pamětí LPDDR. A začíná se mluvit o tom, že by třeba nové desktopové procesory nemusely používat DDR6, ale paměti LPDDR6. Jak by to mohlo vypadat, ukázala firma MSI, která už předvedla první prototyp základní desky pro paměti CAMM2. Začíná to vypadat reálně.

MSI tento prototyp připravilo v sérii hardwaru označené Project Zero, která má také konektory otočené na rubovou stranu směrem pod desku s cílem odstranit kabeláž z viditelné části skříně. Paměti ve slotech CAMM2 by mohly do záměru takto měnit vnitřnosti počítače k větší estetice zapadat (aspoň tedy dle některých chutí – osobně bych spíš řekl, že původní funkční tvář hardwaru je esteticky sama dost zajímavá).

Deska se jmenuje Z790 Project Zero Plus a jelikož je založená na současné platformě, používá moduly CAMM2 založené na klasické paměti DDR5 – respektive jeden modul, protože jde o jednu desku, která poskytuje 128 bitů široké paměti, tedy jako dvojice modulů DDR5 v klasickém provedení DIMM. Na desce se pravděpodobně nedá osadit ekvivalent čtyř modulů, modul s pamětí se vždy osazuje jen jeden (alespoň v současnosti).





Míň zaclánějící paměti

Modul CAMM2 se osazuje do místa, kde mají desky sloty DIMM již dnes. Leží naplocho na desce, takže je tu ta výhoda, že neomezuje průtok vzduchu k chladiči, který by tím pádem mohl jít svými žebry blíž k PCB. Také bude méně zastíněný chladič VRM. Pokud takovéto moduly CAMM2 budou používat chladič, ten bude moci snadno pokrývat všechny čipy na modulu a pokud bude mít inteligentně řešená žebra, bude moci profitovat z průvanu ve skříni.

Deska MSI Z790 Project Zero Plus demonstrující použití pamětí CAMM2 od Kingstonu Autor: MSI

Modul použitý na této desce na fotkách je taktéž prototyp od Kingstonu. Označení CAMM2 mimochodem patří modulům používajícím paměti DDR5, zatímco moduly založené na LPDDR5(X) se jmenují LPCAMM2. Je možné, že budoucí použití takovýchto modulů v desktopu bude spojené s přechodem desktopových počítačů na LPDDR6 (místo DDR6, která by zůstala jen v serverech), pak bychom tedy používali LPCAMM2.

MSI o pamětech (LP)CAMM2 píše, že jde o „příští revoluci v konstrukci pamětí“, ale zatím není potvrzené, že by se u příštích platforem opravdu plánoval tento přechod. Pro paměti DDR už asi zůstaneme u DIMMů kvůli kompatibilitě – i když je možné, že část desek se odchýlí a budou se pro ně moduly vyrábět. U další generace desktopových platforem, kde nastane přechod na paměti DDR – nebo LPDDR6, už toto asi je na stole a minimálně je tato varianta vážně zvažována.

Prezentace pamětí CAMM2 na bázi DDR5 od Dellu Autor: JEDEC

CAMM2 kromě kompaktních rozměrů pamětí (je ale třeba říct, že půdorysně se na desce zas tak moc místa ušetřit nemusí) a nízké výšky také může poskytnout lepší výkon a lepší schopnosti přetaktování. Je to proto, že kompresní řešení modulů zajišťuje lepší elektrické vlastnosti vodičů mezi pamětí a procesorem, což dovoluje provozovat paměti na vyšší frekvenci. Je to také důvod, proč s moduly DIMM a SO-DIMM nebylo možné používat paměti typu LPDDR ve vyměnitelné formě, ale s LPCAMM2 to již půjde.

Prezentace pamětí CAMM2 na bázi DDR5 od Dellu – různé formáty Autor: JEDEC

Na druhou stranu ale je třeba speciální montáž zajišťující vysoký přítlak, takže tyto paměti se alespoň v dnešní podobě musí k desce přišroubovat. Toto je vnímáno jako nevýhoda (asi podobná, jako je nevýhoda vidět ve skříni komponenty a kabeláž) a v konsorciu JEDEC se údajně hledají i možnosti, jak by se montáž dala řešit bez potřeby nářadí.

Na druhou stranu, chladiče se dnes také stále šroubují (pravda, existují i výjimky), osobně bych nutnost šroubováku za nevýhodu nepovažoval.

Zdroje: MSI, VideoCardz