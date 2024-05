Trumf AMD už brzo: Zen 5 pro notebooky bude v srpnu, pro desktop ještě dřív

Tak se zdá, že máme konečně datum, kdy vyjdou očekávané procesory AMD s architekturou Zen 5. Je to už jen pár měsíců, paradoxně ale jako první víme o notebookových procesorech neboli APU Strix Point, které AMD také dostanou do nových Copilot+ PC dle aktuálních představ Microsoftu o tom, jak má vypadat moderní AI počítač. Je tak možné, že výkonné desktopové procesory Ryzen s architekturou Zen 5 půjdou s křemíkem na trh ještě dříve.

AMD sice ještě termín vydání Zenu 5 nesdělilo, indiskrétnosti se ale dopustil výrobce miniPC Aoostar. Vlastník této firmy vyrábějící minipočítače a externí GPU byl na Discordu firmy tázán na to, kdy vyjde „next-gen Ryzen PC“, a odpověděl, že vydání či vypuštění na trh bude v srpnu (auguste). Že se toto týká Zenu 5, zatím vyplývá jen z kontextu, Aoostar by ale asi měl mít informace o roadmapě AMD a plánech vydání, jelikož asi s procesory na bázi Zenu 5 chystá nějaké počítače coby OEM.

Mimochodem, stejná firma (dost možná že ve snaze o získání publicity v médiích, což toto dokáže) prokecla také, že AMD zřejmě chystá asi mobilní Radeon RX 7650XT, na němž bude založené jedno její externí GPU. Tato karta bude asi refreshem Radeonů RX 7600M s čipem Navi 33, takže nic úplně nového. Teoreticky by s ní mohly vyjít i další mobilní grafiky, nabízely by se třeba dosud nevydaná GPU Navi 32 pro notebooky, ale zatím o ničem takovém informace nejsou.





Mini PC Aoostar GEM12 založené na procesoru AMD Ryzen 7 8845HS Autor: Aoostar

V srpnu Strix Point, Granite Ridge už v červenciM

Zajímavé na tom ale je, že by zde asi spíše měla být řeč o mobilní (APU) verzi Zenu 5, což by jako první mělo být APU s kódovým označením Strix Point, jež má 12 jader (4× Zen 5, 8× Zen 5c) a integrované GPU s 1024 shadery architektury RDNA 3.5. A také NPU, které by mělo tyto procesory kvalifikovat do Copilot+ PC. Minipočítače totiž obvykle používají tyto procesory místo výkonnějších čipletových Ryzenů pro socket AM5.

Strix Point pravděpodobně vyjde později než čipletové procesory se Zenem 5 s kódovým označením Granite Ridge, které budou mít až 16 velkých jader Zen5 a budou následníky dnešních Ryzenů 7000X, dost možná pod označením Ryzen 9000.

To by tedy mohlo znamenat, že tyto desktopové modely relevantní pro herní počítače by mohly vyjít ještě dříve, protože notebookové procesory nikdy nešly na trh jako první – mohlo by to tedy být třeba už v červenci (júli).

Přesně to také tvrdí další, ale tentokrát už neoficiální zdroj – Wjm47196 na Chiphellu. Podle něj by vydání desktopového Ryzenu 9000 mělo nastat na konci července. Už je tedy asi jen nějaké dva měsíce vzdálené.

Na Computexu pravděpodobně přijde odhalení

To, že samotné vydání bude takto brzo, ale asi každopádně znamená, že AMD by mohlo o těchto procesorech hodně odhalit příští týden, kdy se koná veletrh Computex a AMD na něm bude mít opět úvodní prezentaci. Ta bude 3. 6. v pondělí, v 9:30 tchajwanského času (u nás by v té chvíli mělo být 7:30 ráno), přičemž událost by měla být přenášena živě online.

AMD by současně už mělo architekturu Zen 5 prezentovat na technické konferenci Hot Chips v srpnu, což je další indicie, že do té doby by už procesory mohly být na trhu. Obvykle jsou totiž detaily odhalovány až takto po komerčním uvedení a vydání recenzí. Zdá se tedy, že na ono červencové vydání Ryzenů 9000 na platformě AM5 by mohla být slušná šance.

