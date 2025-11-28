Meta se bojí konkurence: z WhatsAppu zmizí ChatGPT i Copilot a zůstane jen Meta AI

Od loňského podzimu bylo možné využívat ChatGPT a Microsoft Copilot vedle webového rozhraní a nativních aplikací také prostřednictvím WhatsApp. OpenAI i Microsoft je propojili prostřednictvím WhatsApp Business Solution, což je řešení právě pro firemní komunikaci s uživateli. Společnosti Meta, která WhatsApp provozuje, se to ale nelíbí a od ledna nebude možné ani jeden z chatbotů tímto způsobem použít.
Nechtěná konkurence
Meta oznámila už na konci října změny v zásadách a podmínkách pro firemní použití WhatsAppu, které budou nově tento typ komunikace zakazovat. V platnost vstoupí 15. ledna 2026, kdy se na WhatsAppu bude muset odmlčet jak ChatGPT, tak Copilot.
Mateřská společnost Meta změny nekomentovala ani nezdůvodnila nová pravidla, mezi řádky se ale dá vyčíst především vyklizení konkurence pro Meta AI. Právě tato platforma je či bude k dispozici jak v aplikacích Facebooku, tak právě ve WhatsApp. V komunikátoru by tak šlo o přímou konkurenci, která bude tímto způsobem donucena z největšího instant messengeru odejít.
Microsoft nespecifikoval, kolik uživatelů pravidelně Copilot prostřednictvím WhatsApp využívalo, čísly se ale pochlubilo OpenAI. ChatGPT prý využívá kolem 50 milionů uživatelů, kteří budou mít možnost svou historii chatů přenést do běžné aplikace ChatGPT. Nutné k tomu bude propojení obou účtů, na což se lze přímo v konverzaci ve WhatsApp zeptat chatbota. Ten následně nabídne odkaz, který se postará o zbytek a do nativní aplikace se přenese historie i z WhatsAppu. U Copilota nic takového kromě běžného exportu přímo ve WhatsApp nebude možné.