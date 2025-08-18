Microsoft vylepšuje tmavý režim ve Windows 11. Sice malými krůčky, ale lepší než nic

Microsoft by mohl udělat tmavý režim zase o něco příjemnější. Od jeho představení v roce 2016 sice ušel značný kus cesty, plnohodnotným a uživatelsky přívětivým tmavým režimem je ale nelze nazvat ani omylem. Nové dialogy ve vývojářském sestavení však naznačují, že by Microsoft mohl udělat tmavý režim zase o kousek konzistentnější.
Po dlouhém čekání… přichází tmavá dialogová okna
Nové testovací sestavení Windows Insider 26100.5061 (konkrétně pod číslem funkce 57857165 a 57994323) naznačuje posun správným směrem. Uživatel @phantomofearth na síti X poukázal na tmavá dialogová okna, která se objevují při mazání, kopírování nebo potvrzování akcí.
Jinými slovy, pokud kopírujete soubory z místa na místo, mažete je nebo potvrzuje akci, budou tato tlačítka konečně věrně respektovat aktivovaný tmavý režim a zbarví se do černa. Tedy alespoň částečně, jelikož některá tlačítka stále zůstávají bílá.
Microsoft zatím nic oficiálně neoznámil, drobná vylepšení by ale mohla naznačovat rozsáhlejší revizi tmavého systému v rámci blížící se velké aktualizace Windows 11 25H2, která má vyjít ještě letos. A bylo by načase. I roky po zavedení tmavého režimu působí systém nekonzistentně, místy vyloženě ošklivě.
Některá okna stále ignorují tmavý režim, typicky příkazový řádek Spustit, dialogové okno kopírování nebo vlastnosti souborů. Jiná okna působí vyloženě prazvláštně, jako například černo-bílé Ovládací panely. Nezbývá tedy než doufat, že Microsoft po téměř 10 letech vše sjednotí a dotáhne tmavý režim tam, kde jej uživatelé chtějí mít.
zdroj: síť X