Microsoft vylepšuje tmavý režim ve Windows 11. Sice malými krůčky, ale lepší než nic

Dominik Dobrozenský
Dnes
Nastavení prohlížeče pro vyhledávání ve Windows 11 Autor: willi Lumintang / Shutterstock
Jak ve Windows 11 nastavit vlastní prohlížeč pro vyhledání
Tmavý režim ve Windows slaví téměř deset let, ale k dokonalosti má stále daleko. Něco Microsoft přeci jen chystá, ale ruku na srdce – čekali jsme víc.

Microsoft by mohl udělat tmavý režim zase o něco příjemnější. Od jeho představení v roce 2016 sice ušel značný kus cesty, plnohodnotným a uživatelsky přívětivým tmavým režimem je ale nelze nazvat ani omylem. Nové dialogy ve vývojářském sestavení však naznačují, že by Microsoft mohl udělat tmavý režim zase o kousek konzistentnější.

Po dlouhém čekání… přichází tmavá dialogová okna

Nové testovací sestavení Windows Insider 26100.5061 (konkrétně pod číslem funkce 57857165 a 57994323) naznačuje posun správným směrem. Uživatel @phantomofearth na síti X poukázal na tmavá dialogová okna, která se objevují při mazání, kopírování nebo potvrzování akcí.

Jinými slovy, pokud kopírujete soubory z místa na místo, mažete je nebo potvrzuje akci, budou tato tlačítka konečně věrně respektovat aktivovaný tmavý režim a zbarví se do černa. Tedy alespoň částečně, jelikož některá tlačítka stále zůstávají bílá.

Microsoft zatím nic oficiálně neoznámil, drobná vylepšení by ale mohla naznačovat rozsáhlejší revizi tmavého systému v rámci blížící se velké aktualizace Windows 11 25H2, která má vyjít ještě letos. A bylo by načase. I roky po zavedení tmavého režimu působí systém nekonzistentně, místy vyloženě ošklivě.

CIF25

Ovládací panely

Ovládací panely vypadají stále velice.. brutalisticky

Autor: Cnews (Dominik Dobrozenský)

Některá okna stále ignorují tmavý režim, typicky příkazový řádek Spustit, dialogové okno kopírování nebo vlastnosti souborů. Jiná okna působí vyloženě prazvláštně, jako například černo-bílé Ovládací panely. Nezbývá tedy než doufat, že Microsoft po téměř 10 letech vše sjednotí a dotáhne tmavý režim tam, kde jej uživatelé chtějí mít.

zdroj: síť X

Dominik Dobrozenský

Dominik Dobrozenský

Šéfredaktor portálu Cnews.cz. Zaměřuje se na technologické novinky, recenze spotřební elektroniky, smartphony, 3D tisk, AI a herní novinky.

