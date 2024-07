Microsoft výrazně mění Xbox Game Pass. V plánu je nová úroveň Standard a zdražení

Microsoft opět vnáší zmatky do svého herního předplatného Xbox Game Pass. Společnost oznámila zdražení stávajících tarifů pro nové i aktuální zákazníky, ukončení jedné úrovně pro konzole a naopak přidání zcela nového tarifu. Pojďme na to ale postupně.

Zrušení Xbox Game Pass pro konzole

Microsoft podle své zprávy zruší pro nové zákazníky Game Pass (stávající zákazníci jej budou moci nadále používat do doby, než jej Microsoft zruší zcela) a nahradí jej novou úrovní Standard. Tato úroveň bude stát 15 dolarů měsíčně a nabídne hráčům přístup ke knihovně her od Microsoftu (včetně nově vycházejících) a aktuální nabídky Game Pass.

Hráči s Game Pass Standard ale ztratí přístup ke hrám z platforem EA Play a Riot Games a také si nebudou moci užívat výhod Xbox Cloud Gaming. Poslední a pro někoho velkou nevýhodou je také ztráta možnosti hrát nově vydané hry přesně v den jejich vydání. Tato možnost zůstane pouze na předplatném Ultimate a na PC Game Pass.





Změny v tarifech a cenách přehledně zpracoval @klobrille na síti X Autor: se svolením @klobrille

Zdražení Game Pass Ultimate pro konzole a PC Game Pass

Dalšími ohlášenými a nepříjemnými změnami je zdražení nejvyššího předplatného Game Pass Ultimate a PC Game Pass určeného primárně pro hráče hrající na počítačích.

V případě Game Pass Ultimate se cena zvyšuje z původních 17 dolarů měsíčně (u nás 389 korun) na 20 dolarů (u nás 439 korun). U předplatného Game Pass pro počítače se cena zvyšuje z 10 dolarů (u nás 259 korun) na rovných 12 dolarů (u nás 299 korun).

Tyto ceny jsou od dnešního dne platné pro všechny nové zákazníky. Stávající předplatitelé si mohou užívat starých cen do 12. září letošního roku, kdy je zdražení postihne také. Zdražení tarifů tak přichází jen pár měsíců před vydáním nového a očekávaného Call of Duty: Black Ops 6 a dalších velkých her ze studií vlastněných Microsoftem.