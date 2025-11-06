Minirecenze Avast Premium Security: komplexní ochranný štít za stále příznivou cenu

Společnosti Avast má na trhu zajímavý bezpečnostní balík nabízený pod názvem Premium Security. K tradičně velice kvalitnímu antivirovému programu je v této verzi upřena pozornost na celkové zabezpečení počítače. Na první pohled sice mohou uživatelé získat pocit, že antivirák zdarma spolu s internetovou nabídkou dalších funkcí postačí, ale ono to tak úplně pravda není.
Příjemné rozhraní a ovládání
Uživatelské rozhraní získalo novou, dalo by se říci elegantní tvář a navigace je tak příjemně jednoduchá. Jednotlivé funkce jsou přehledně seřazeny. Snaha „prodat“ doplňkové funkce zde je, ale celkem neruší (ano, až tak jsme dopadli).
Balík toho obsahuje skutečně hodně. Vedle klasického firewallu a antiviru zde najdeme také blokování digitálních hrozeb v reálném čase, pokročilou ochranu před ransomwarem. Pokročilá AI automaticky zablokujte podezřelé e-maily, automaticky odhalí a chrání před falešnými weby. Premium Security nabízí také ochranu špehování přes webovou kameru, uložených hesel, štít bránící nežádoucímu vzdálenému přístupu k počítači, blokování spywaru a možnost otevírat rizikové soubory v bezpečném izolovaném prostoru.
Co však chybí je VPN a rodičovská kontrola, což v případě té druhé možnosti nemusí být pro spoustu uživatelů žádná ztráta.
Jaký používáte antivirus?
Ve chvíli, kdy si chceme nastavit pravidelné skenování, narazíme na určitou nelogičnost – při instalaci program nezačne automatický sken, ale je třeba nejdříve v nastavení zvolit čas a preferovaný typ skenu. Firewall pracuje již tradičně spolehlivě a pokud nenastane nějaký útok, tak nijak neprudí záplavou vyskakujících oken.
Bankovní mód
Zajímavý je bankovní mód, který vlastně umožňuje používat Safari, Chrome nebo Edge ve virtuálním prostředí, takže je to plně izolováno od zbytku počítače. Tak trochu to připomíná aplikace Safepay od konkurenčního Bitdefenderu.
Souborový štít vyhledává hrozby ve všech souborech, které byly v počítači přidány nebo otevřeny. Behaviorální štít zase upozorňuje na to, že se kterákoli z aplikací začne chovat podezřele. Štít vzdáleného přístupu pomáhá chránit před kyberzločinci, kteří se snaží získat neoprávněný přístup do počítače přes protokol RDP (Remote Desktop Protocol) od Microsoftu.
S tímto bezpečnostním balíkem rozhodně neuděláme chybu. A když k tomu přidáme rozumnou cenu 589 Kč (na SW.cz), není nad čím pochybovat. Navíc firma nezapomněla ani na zařízení firmy Apple nebo periferie pracující s Androidem.
Avast Premium Security můžete zakoupit například na e-shopu SW.cz, a to v roční licenci pro Windows, Mac nebo i jako multi-device napříč všemi platformami.
Pro: Bohatá nabídka funkcí
Proti: Chybí VPN
Celkem: 85 procent