Cnews.cz  »  Recenze  »  Minirecenze Avast Premium Security: komplexní ochranný štít za stále příznivou cenu

Recenze   Software

Minirecenze Avast Premium Security: komplexní ochranný štít za stále příznivou cenu

Václav Větvička
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Avast Premium Security
Avast Premium Security
Avast Premium Security
Avast Premium Security
Avast Premium Security
Avast Premium Security
Avast Premium Security
Avast Premium Security
Avast Premium Security
Avast Premium Security
Avast Premium Security
Avast Premium Security
Avast Premium Security
Avast Premium Security
Avast Premium Security
Avast Premium Security
Avast Premium Security
Všechny fotografie
Za necelých šest stovek ročně získáte komplexního digitálního strážce, který překvapí šíří své ochrany. Klasický antivirus tu doplňuje hlídání webkamery, bezpečné bankovnictví, izolované prostředí pro rizikové soubory a mnoho dalšího.

Společnosti Avast má na trhu zajímavý bezpečnostní balík nabízený pod názvem Premium Security. K tradičně velice kvalitnímu antivirovému programu je v této verzi upřena pozornost na celkové zabezpečení počítače. Na první pohled sice mohou uživatelé získat pocit, že antivirák zdarma spolu s internetovou nabídkou dalších funkcí postačí, ale ono to tak úplně pravda není.

Příjemné rozhraní a ovládání

Uživatelské rozhraní získalo novou, dalo by se říci elegantní tvář a navigace je tak příjemně jednoduchá. Jednotlivé funkce jsou přehledně seřazeny. Snaha „prodat“ doplňkové funkce zde je, ale celkem neruší (ano, až tak jsme dopadli).

Balík toho obsahuje skutečně hodně. Vedle klasického firewallu a antiviru zde najdeme také blokování digitálních hrozeb v reálném čase, pokročilou ochranu před ransomwarem. Pokročilá AI automaticky zablokujte podezřelé e-maily, automaticky odhalí a chrání před falešnými weby. Premium Security nabízí také ochranu špehování přes webovou kameruuložených hesel, štít bránící nežádoucímu vzdálenému přístupu k počítačiblokování spywaru a možnost otevírat rizikové soubory v bezpečném izolovaném prostoru

Co však chybí je VPN a rodičovská kontrola, což v případě té druhé možnosti nemusí být pro spoustu uživatelů žádná ztráta.

Jaký používáte antivirus?

Zobraz výsledek

Ve chvíli, kdy si chceme nastavit pravidelné skenování, narazíme na určitou nelogičnost – při instalaci program nezačne automatický sken, ale je třeba nejdříve v nastavení zvolit čas a preferovaný typ skenu. Firewall pracuje již tradičně spolehlivě a pokud nenastane nějaký útok, tak nijak neprudí záplavou vyskakujících oken.

Bankovní mód 

Zajímavý je bankovní mód, který vlastně umožňuje používat Safari, Chrome nebo Edge ve virtuálním prostředí, takže je to plně izolováno od zbytku počítače. Tak trochu to připomíná aplikace Safepay od konkurenčního Bitdefenderu.

Souborový štít vyhledává hrozby ve všech souborech, které byly v počítači přidány nebo otevřeny. Behaviorální štít zase upozorňuje na to, že se kterákoli z aplikací začne chovat podezřele. Štít vzdáleného přístupu pomáhá chránit před kyberzločinci, kteří se snaží získat neoprávněný přístup do počítače přes protokol RDP (Remote Desktop Protocol) od Microsoftu.

S tímto bezpečnostním balíkem rozhodně neuděláme chybu. A když k tomu přidáme rozumnou cenu 589 Kč (na SW.cz), není nad čím pochybovat. Navíc firma nezapomněla ani na zařízení firmy Apple nebo periferie pracující s Androidem.

Avast Premium Security můžete zakoupit například na e-shopu SW.cz, a to v roční licenci pro WindowsMac nebo i jako multi-device napříč všemi platformami.

Pro: Bohatá nabídka funkcí

WT100_25

Proti: Chybí VPN

Celkem: 85 procent

Vstoupit do diskuse

Autor článku

Václav Větvička

Dlouholetý spolupracovník magazínu PCWorld a Computerworld.cz. Zajímají ho hlavně recenze různých programů, speciálně fotoeditory a vše kolem grafiky.

Témata:

Anketa

Jaký používáte antivirus?

Zobraz výsledek

Kvíz týdne

Tyto konektory zná každý. Ale víte, co jejich zkratky doopravdy znamenají?
1/9 otázek
Spustit kvíz

Dále u nás najdete

Screening aorty už zachránil nejméně deset životů

Zdravotní a sociální pojištění 2026 u OSVČ: Opět výrazný růst záloh

Důchody 2026: Jak vypočítat, o kolik vám vzroste penze?

Proletěli jsme se v legendárním letounu L-39 Albatros

Když velkoobchodní e-shop překonává běžné portály

Konecta a CrewAI spojují síly, aby přinesly revoluci do provozních modelů prostřednictvím agentické umělé inteligence

Máte záložní plán, pokud byste chtěli odjet z ČR?

Cloud není žádný freestyle, říká Jan Knyttl ze SoftwareOne

Jaký obsah v reklamě nejlépe funguje? Horst Fuchs by se divil

Slovensko zavádí rychlost na chodníku

Zavádí se nová sleva na pojistném pro sezónní práce na DPP

AI už není hudbou budoucnosti – zásadně mění fungování firem

OSVČ a superdávka: Co je pro ně příjmem?

Reality test kurzů: 20 platebních karet, 14 zemí, 19 měn

Nanoroboti z Ostravy mají letět do vesmíru

Investiční návyky: Proč nemít jen spořicí účty?

Globus bude od příštího roku rozvážet i velké nákupy

Open hardware v 3D tisku je mrtvý, říká Průša

Od jaké výše příjmů se bude v roce 2026 platit 23% sazba daně?

AI není krátkodobý výstřelek