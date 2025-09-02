Minirecenze Movavi Photo Editor 2025: rychlé AI úpravy pro nenáročné, hloubku ale nehledejte

Trh s fotoeditačními programy se v posledních letech značně zasekl a jen málokterá firma vydává pravidelná vylepšení softwarů v podobě zcela nových verzích. Mnohem častější jsou upgrady ročně placených verzí, které získáváme sice zdarma, ale zato často v poněkud nicneříkající kvalitě.
Jednou z málo známých novinek je program Movavi Photo Editor, který doputoval i na český trh. Od samého začátku je jasné, že program je určen pro naprosté začátečníky. Pracovní plocha je zjednodušena na maximum, místo pořádných úprav je pozornost zaměřena především na výrazné až chytlavé změny, které v mnoha případech skutečně šlapou na plyn až k podlaze.
Jelikož v pozadí pracuje umělá inteligence, je práce s programem příjemně svižná a na žádnou úpravu si nemusíme počkat. Příjemná je možnost obnovy starých archaických fotografií, program zvládne i kolorování snímků nafocených v černobílé formě. K dispozici je dostatečné množství šablon, tudíž řada kroků je plně automatizovaných.
Pokud si chceme pohrát, další šablony si můžeme připravit sami. V zásobě je ještě větší počet grafických efektů. Můžeme si sledovat postup úprav nejen pomocí klasické funkce Before/After, ale kliknutím na ikonku Mirror (ano, někdy není odhadnout co která ikonka znamená zrovna snadné) si můžeme změny prohlížet krok po kroku.
Jelikož tento program výrazně využívá umělou inteligenci, je jasné, že jeho síla je zejména v odstraňování nevhodných částí fotografie či změně pozadí. Zejména ty změny pozadí fungují až nepříjemně snadno a hlavně kvalitně. Můžeme i upravovat tvář fotografovaného objektu, což u podobně levného softwaru není zvykem. Vedle odstranění lesku pleti nebo odstraňování vrásek si můžeme přidat i makeup naší modelky, změnit barvu očí nebo přidat řasenku.
Exportovat můžeme do většiny běžných formátů jakými jsou třeba JPEG, TIFF, BMP nebo PPM.
Klíčové slovo je tady „jednoduchost“. Obecně o programu platí, že začátečník si vyhraje, pokročilý asi jen mávne rukou. Na druhé straně ale nutno říci, že pokud někdo potřebuje udělat rychlé změny, Movavi ho nezarmoutí.
Výhodou je možnost stažení verzí pro oba počítačové světy, nízká cena a bohatá podpora jazyků.
Movavi Photo Editor 2025 můžete v trvalé licenci zakoupit například na e-shopu SW.cz.
Pro: Verze pro Windows i Mac, nízká cena
Pro: Určeno naprostým začátečníkům
Celkem: 70 procent