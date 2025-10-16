Minirecenze Sunlu Filament Connector: jednoduché a funkční řešení, jak využít každý metr filamentu

Každý domácí 3D tiskař si jistě dokáže představit situaci, kdy se hromadí téměř prázdné cívky s filamenty, které je škoda vyhodit, ale jsou zase příliš krátké na samotný tisk. A přehazovat je jednu po druhé? To nemůže nikoho bavit, zvláště když tisk běží přes noc.
Právě pro tyto případy existuje Filament Connector od čínského Sunlu. Malá nenápadná krabička je prakticky blbuvzdorná a plní jedinou (zato velmi spolehlivě) funkci – „svařit“ dva filamenty do jednoho celistvého vlákna.
Snadné nastavení a snadnější používání
Sunlu Filament Connector zvládne používat prakticky i laik bez větších zkušeností. Po připojení ke zdroji (funguje i s běžnou powerbankou, vyzkoušeno) stačí zapnout svářečku a vybrat jeden z teplotních profilů (PLA, PCL, ABS, PETG a PA/PC). Teplotu můžete ale i zadat manuálně až do 240 °C.
Pak už stačí oba konce filamentů pod úhlem seříznout, spoj navléct do PTFE bužírky, vložit do lůžka nahřátého svařovacího tělíska a zaklapnout pojistné víko. Svařování trvá asi 10 sekund a o jeho dokončení vás FC01 informuje opakovaným pípáním. Po uplynutí času jsou oba konce roztavené a spojené k sobě. Můžete jim ještě pomoci lehkým stlačením k sobě, avšak s citem, aby PTFE trubička nepovolila a na spoji se nevytvořila boule.
Následně stačí opatrně z tělíska spoj vyndat, počkat na zchladnutí a spojený filament z trubičky vyndat. Pokud se vám nedaří, můžete využít řezačky, která je součástí svářečky a PTFE trubičku rozříznout.
Video z procesu sváření můžete pěkně vidět například zde, Sunlu má na svém YouTube kanále také kompletní návodové video.
Jak sami vidíte, zařízení je opravdu blbuvzdorné a pokud člověk není úplné poleno, nemá se moc co pokazit. Svařování funguje spolehlivě a spoje, které jsem zkoušel, byly vždy dostatečně pevné natolik, aby prošly celým AMS systémem od Bambu Lab až do hotendu a následně se proměnily ve výtisk.
V balení najdete sáček s 200 PTFE trubičkami, prostoru pro svařování je tedy teoreticky víc než kolik běžný domácí 3D tiskař může potřebovat. S trochou šikovnosti můžete trubičky používat opakovaně, případně Sunlu nabízí dokoupení dalších na svém e-shopu.
Závěr? Malý a užitečný 3D tiskařský pomocník
Sunlu Filament Connector je přesně ten typ gadgetu, který nepotřebujete, dokud ho nezkusíte. Zařízení je malé, schováte jej prakticky kamkoliv a jeho chod nevyžaduje žádnou extra spotřebu. S jeho pomocí využijete i ty poslední metry filamentu, které by jinak putovaly rovnou do směsného odpadu.
A cena? Na oficiální e-shopu ho pořídíte aktuálně za 960 korun (s 200 PTFE trubičkami). V českých obchodech se dá najít okolo tisícovky, přičemž nejlevnější nabídku jsem našel za 990 korun (se 100 PTFE trubičkami).
Na internetu jistě najdete řadu levnějších alternativ, Sunlu Filament Connector však nabízí jednoduché a hlavně funkční řešení, které prostě funguje. A to bez zbytečných kompromisů.