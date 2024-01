Moduly DDR5 by mohly mít vlastní zdroj hodinového signálu. Cesta k mnohem vyšším frekvencím?

Asi víte, že u pamětí DDR5 pro PC se proti předchozím generací přestěhovaly regulátory napětí (VRM) pro RAM ze základní desky přímo na moduly DIMM. Vypadá to, že by se na paměti mohlo dostat ještě víc komponent, výrobci pamětí totiž přišli s moduly, které by mohly mít dokonce i vlastní generátor, respektive redriver taktu. Přídavné zdroje taktu často vylepšovaly možnosti OC u procesorů a i zde by to mohlo docílit vyšších frekvencí.

Patriot chystá pamětí DDR5 s posilovačem hodinového signálu

Mezi různými produkty a prototypy ukázanými na CES 2024 měl Patriot ve svém stánku také paměťové moduly typu „CKD DDR5“, zatím ve formě inženýrských vzorků. Tyto paměti by měly dosahovat těch nejvyšších rychlostí mezi moduly DDR5 díky integrování tzv. Clock Driveru. To je čip, který přijímá externí hodinový signál (tedy „takt“, podle kterého se řídí elektronický obvod, nebo v tomto případě modul DDR5) a jeho úkolem je ho posilovat.

Elektrické signály tvořící komunikaci pamětí slábnou a degradují s tím, jak putují dál od svého zdroje přes PCB desky a kontakty slotů, což se týká i referenčního hodinového signálu, kterým se má komunikace řídit. Proto je na tyto nové moduly DDR5 přidán čip s funkcí posilovače hodinového signálu. Ten by neměl být nějak enormně komplexní a drahý, výrobní náklady by to mohlo postihnout méně, než co způsobilo integrování VRM na moduly. Clock Driver by měl přijímaný hodinový signál zesílit, očistit od rušení a vyhladit případné odchylky nebo nepřesnosti, takže signál je obnoven a zbaven vlivu degradace.





Platí to jen pro tento samotný hodinový signál, Clock Driver (CKD) nemůže sám o sobě takto pomoci datové komunikaci na ostatních vodičích (kterých má 64 bitů „široký“ modul operační paměti spoustu). Nicméně už samo posílení hodinového signálu má podle výrobců výrazně zlepšit fungování pamětí DDR5. Patriot například uvádí, že se mu pomocí CKD na modulu povede snadno dosáhnout rychlosti pamětí DDR5–6400 a DDR5–7200, a to při JEDEC standardu. Tedy bez profilů XMP/EXPO, zvyšování napětí a jiných nestandardních triků, které k dosažení těchto rychlostí využívají přetaktované moduly.

DDR5 modul Patriot Viper Xtreme 5 Autor: Patriot

S kvalitnějšími čipy CKD by prý mohly být dosažitelné ještě vyšší mety jako DDR5–8400 (to prý umí například redrivery od One Semiconductoru). Patriot uvádí, že takovéto paměti by se měly nejprve objevit ve verzi, která poběží s rychlostí DDR5–6400 zcela bez XMP či EXPO. Asi to bude za cenu horšího časování (které vám přetaktování modulů přes profily vylepší, zatímco ve standardu JEDEC je hodně pomalé). Ale zase tu bude výhoda nezvýšeného napětí 1,1 V.

I přetaktovávání pamětí ovšem bude z CKD na modulu benefitovat. Díky tomu, že funguje jako posilovač a opakovač hodinového signálu, se výrazně sníží míra, ve které jste při přetaktování nebo obecně při zvyšování efektivní frekvence pamětí DDR5 závislí na schopnostech a „kvalitě“ paměťového řadiče v procesoru. I když ho totiž máte relativně horší a vstupní signál je tím postižen, CKD ho dokáže do určitého limitu pořád zregenerovat a vyčistit. Obecně by tedy mohlo platit, že tato technologie přinese do desktopových počítačů a potenciálně i do notebooků pokrok v rychlostech paměti a větší propustnost RAM. To přitom v budoucnosti může být hodně důležité, pokud má stále stoupat celkový výkon procesorů při zachování jen dvoukanálových (míněno 128bitových) pamětí a mají růst počty jader v CPU.

Client Clock Drive u modulů Team Group, CES 2023 Autor: Team Group, via: TechPowerUp

Team Group mluvila o CKD již před rokem

Tuto novinku jsme nejdříve zaznamenali u Patriotu nyní na CES 2024, ale vypadá to, že firma není sama. Použití CKD se stejným účelem oznámil také tchajwanský výrobce modulů Team Group už dříve (dokonce na CES 2023). Také Team Group si od toho slibuje snadné dosahování vysokých frekvencí DDR5 bez dnes tak běžných technik patřících do oblasti přetaktování.

Pokud víme, ani tato firma ale ještě moduly vybavené CKD (u Team Group se této novince mělo říkat Client Clock Drive a měla se objevit v pamětech řady T-Force) nevydala, takže komerční nasazení této technologie je zatím pořád věcí budoucnosti – snad ale relativně blízké. Šestnáctijádrovým Zenům 5 a 6 by se výrazně lepší propustnosti DDR5 na platformě AM5 nejspíš hodily, aby jejich mnohovláknový výkon nebyl pamětmi brzděn.

Zdroje: Tom's Hardware, Team Group (TechPowerUp)