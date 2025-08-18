Cnews.cz  »  Věda a technika  »  Mýtus vyvrácen: Elektroauta nejsou pojízdná bomba, statisticky naopak patří k těm nejbezpečnějším

Věda a technika

Mýtus vyvrácen: Elektroauta nejsou pojízdná bomba, statisticky naopak patří k těm nejbezpečnějším

Marek Kuřina
Dnes
6 nových názorů

Sdílet

Hořící elektrovůz připojený do nabíječky Autor: Shutterstock (s využitím umělé inteligence)
Statisticky se elektrovozy řadí k těm bezpečnějším
S elektromobilitou se pojí řada mýtů hojně šířených zejména v řadách jejich odpůrců. Tím nejznámějším je například to, že bateriové vozy hoří častěji než klasické spalováky. Co je na tom pravdy a mají se majitelé těchto moderních vozů právem obávat?

Svět motoristů můžeme jednoduše rozdělit do dvou táborů – příznivce a odpůrce elektromobility. A ať už spadáte do jakékoliv z nich a máte na elektroauta názor jakýkoliv, statistiku a data podložená analýzami zkrátka nezfalšujete. Podle zahraničních analýz totiž právě bateriové vozy patří k těm vůbec nejbezpečnějším na silnicích.

Například z letošní analýzy společnosti Auto InsuranceEZ, která sbírá podrobná data z dopravy po celých Spojených státech, vyplývá, že z hlediska frekvence požárů jsou nejrizikovější hybridní vozy. V této kategorii se podle analýzy jedná o celkem cca 3475 požárů na 100 000 prodaných vozů.

Statistika požárů automobilů dle typu pohonu dle analýzy společnosti Auto InsuranceEZ.

Statistika požárů automobilů dle typu pohonu dle analýzy společnosti Auto InsuranceEZ.

Autor: Auto InsuranceEZ

Následují auta se spalovacím motorem (benzín nebo diesel), kdy bylo zaznamenáno cca 1530 požárů na 100 000 prodaných vozů. Zdaleka jako nejbezpečnější vycházejí z těchto údajů elektrická vozidla (EV) s cca 25 požáry na 100 000 prodaných vozů. Tuto statistiku logicky ovlivňuje to, že nejčastěji se „obětí“ požáru stávají starší vozy. Výhodou elektromobilů je samozřejmě to, že v této kategorii jich moc starších než 10 let nenajdete. 

Hořící elektroauto je vždy problémovější

Přesto rozhodně nechceme nebezpečí požárů u elektro vozů zlehčovat – pokud totiž z nějakého důvodu k požáru dojde, jde o velmi nebezpečnou událost. Pokud není požárem zasažená baterie, probíhá zásah prakticky stejně jako u vozidel s konvenčním pohonem a požár je možné uhasit během minut. Jestliže ovšem požár baterii nějakým způsobem zasáhne, je hašení komplikovanější.

Podle informací Hasičského záchranného sboru České republiky (HZS ČR) spočívá největší problém v tom, že chemická reakce v baterii probíhá i po prvním uhašení viditelného plamene (hoření plastových krytů). Bateriové články tak hoří nadále i uvnitř baterie bez přístupu kyslíku, a může tedy dojít k jejímu opětovnému rozhořívání a vzniku požáru. Pokud se již hořící elektroauto nachází na volném prostranství, hasiči je většinou musí ponořit do vodní lázně do kontejneru pro hašení.

Pro lepší představu, když v loňském roce hořel v Praze luxusní elektrický Jaguar I-Pace, tak k hašení bylo nutné použít cca 19 tisíc litrů vody, a po náročném vytažení hořícího vozu z garáží byl vůz uhašen až po téměř tříhodinovém zásahu několika jednotek hasičů.

Na druhou stranu i podle dat samotných hasičů platí, že největší nebezpečí, že požár vznikne, nehrozí při běžném provozu, ale při nabíjení. K nabíjení je proto třeba vždy používat pouze certifikované dedikované nabíjecí zařízení (tj. nabíjení řízené a kontrolované, například z wallboxu) a postupovat v souladu s instrukcemi od výrobce elektromobilu.

zabbix_tip

Tesla reaguje na konkurenční boj na trhu s elektromobily. Na podzim přijede nový levný Ypsilon Přečtěte si také:

Tesla reaguje na konkurenční boj na trhu s elektromobily. Na podzim přijede nový levný Ypsilon

Automobilky se v posledních několika letech také snaží přidávat u elektromobilů nové ochranné prvky do podvozku, praktická bude určitě možnost automatického rychlého odpojení obvodu z baterie (0,01 s) nebo zvýšení pevnosti konstrukce vozu.

Zdroj: Auto InsuranceEZHZS ČR

Vstoupit do diskuse (6 názorů)

Autor článku

Marek Kuřina

Témata:

Rad se nechám poučit … mel jsem ji dva roky na VŠ .)
Marco

Nejnovější

Anketa

Používáte k vyhledávání na internetu nativní vyhledávač ve Windows?

Zobraz výsledek

Kvíz týdne

Tyto konektory zná každý. Ale víte, co jejich zkratky doopravdy znamenají?
1/9 otázek
Spustit kvíz

Témata

Zobrazit všechny

Návody a tipy
Věděli jste, že ChatGPT najdete i na WhatsAppu? Zde je číslo a návod, jak ho používat

Věděli jste, že ChatGPT najdete i na WhatsAppu? Zde je číslo a návod, jak ho používat

Jak ve Windows 11 nastavit vlastní prohlížeč a vyhledávač pro nabídku Start? Řešením je tato utilita

Jak ve Windows 11 nastavit vlastní prohlížeč a vyhledávač pro nabídku Start? Řešením je tato utilita

Kde sledovat online filmy zdarma a legálně v roce 2025?

Kde sledovat online filmy zdarma a legálně v roce 2025?

Vymeťte nepořádek aneb jak efektivně spravovat úložiště Google a předejít jeho zaplnění

Vymeťte nepořádek aneb jak efektivně spravovat úložiště Google a předejít jeho zaplnění

Rodičovská kontrola bez stresu: Co umí Family Link od Googlu a jak ho nastavit

Rodičovská kontrola bez stresu: Co umí Family Link od Googlu a jak ho nastavit

Z našich webů

Dále u nás najdete

Papír stále neumírá. Jak vypadá moderní firemní tisk v digitální době

Je léto žněmi pro pojišťovny? Češi si připlácejí za storna i domácí mazlíčky

Vyšetření může zachránit život lidem s rizikem rakoviny slinivky

Chemikálie používaná na umělé nehty škodí plodnosti

Online psychoterapie bez čekání. Přispět mohou zdravotní pojišťovny

Příliš mladí na rakovinu? Lékaři častěji řeší nemoc u lidí pod 50 let

Nejlepší potraviny? Třeba okurky bez cukru a mattonka s mangem

Úkol pro novou vládu: zrušit změny u daně z nemovitých věcí

Chcete své podnikání na sítích zviditelnit? Tak buďte sami sebou

Nejasné pracovnělékařské prohlídky mladistvých zaměstnanců

Opět padl rekord počtu OSVČ. Jaký podíl má švarcsystém?

Mila už není jen jedna. Na trhu se objevily padělky

Cukrovka 1. typu neznamená konec se sportem

Lékaři objevili další krevní skupinu. Úplnou náhodou

Příchod značek do Česka: Když se stála fronta na burgery

Chronickou bolest zad, kloubů nebo hlavy přeruší lékaři mrazem

Češi v červnu kupovali výbavu na dovolenou, e-commerce rostla

Děti bez boltce dostaly úspěšně implantát z 3D tiskárny

Geniální umělec se narodil jako nemanželské dítě

Každý je schopen zabít, stačí silný tlak, říká kriminalista

Školení Hacking v praxi: využijte dotaci na školení 82 % z ceny!
TO CHCI