Mýtus vyvrácen: Elektroauta nejsou pojízdná bomba, statisticky naopak patří k těm nejbezpečnějším

Svět motoristů můžeme jednoduše rozdělit do dvou táborů – příznivce a odpůrce elektromobility. A ať už spadáte do jakékoliv z nich a máte na elektroauta názor jakýkoliv, statistiku a data podložená analýzami zkrátka nezfalšujete. Podle zahraničních analýz totiž právě bateriové vozy patří k těm vůbec nejbezpečnějším na silnicích.
Například z letošní analýzy společnosti Auto InsuranceEZ, která sbírá podrobná data z dopravy po celých Spojených státech, vyplývá, že z hlediska frekvence požárů jsou nejrizikovější hybridní vozy. V této kategorii se podle analýzy jedná o celkem cca 3475 požárů na 100 000 prodaných vozů.
Následují auta se spalovacím motorem (benzín nebo diesel), kdy bylo zaznamenáno cca 1530 požárů na 100 000 prodaných vozů. Zdaleka jako nejbezpečnější vycházejí z těchto údajů elektrická vozidla (EV) s cca 25 požáry na 100 000 prodaných vozů. Tuto statistiku logicky ovlivňuje to, že nejčastěji se „obětí“ požáru stávají starší vozy. Výhodou elektromobilů je samozřejmě to, že v této kategorii jich moc starších než 10 let nenajdete.
Hořící elektroauto je vždy problémovější
Přesto rozhodně nechceme nebezpečí požárů u elektro vozů zlehčovat – pokud totiž z nějakého důvodu k požáru dojde, jde o velmi nebezpečnou událost. Pokud není požárem zasažená baterie, probíhá zásah prakticky stejně jako u vozidel s konvenčním pohonem a požár je možné uhasit během minut. Jestliže ovšem požár baterii nějakým způsobem zasáhne, je hašení komplikovanější.
Podle informací Hasičského záchranného sboru České republiky (HZS ČR) spočívá největší problém v tom, že chemická reakce v baterii probíhá i po prvním uhašení viditelného plamene (hoření plastových krytů). Bateriové články tak hoří nadále i uvnitř baterie bez přístupu kyslíku, a může tedy dojít k jejímu opětovnému rozhořívání a vzniku požáru. Pokud se již hořící elektroauto nachází na volném prostranství, hasiči je většinou musí ponořit do vodní lázně do kontejneru pro hašení.
Pro lepší představu, když v loňském roce hořel v Praze luxusní elektrický Jaguar I-Pace, tak k hašení bylo nutné použít cca 19 tisíc litrů vody, a po náročném vytažení hořícího vozu z garáží byl vůz uhašen až po téměř tříhodinovém zásahu několika jednotek hasičů.
Na druhou stranu i podle dat samotných hasičů platí, že největší nebezpečí, že požár vznikne, nehrozí při běžném provozu, ale při nabíjení. K nabíjení je proto třeba vždy používat pouze certifikované dedikované nabíjecí zařízení (tj. nabíjení řízené a kontrolované, například z wallboxu) a postupovat v souladu s instrukcemi od výrobce elektromobilu.
Automobilky se v posledních několika letech také snaží přidávat u elektromobilů nové ochranné prvky do podvozku, praktická bude určitě možnost automatického rychlého odpojení obvodu z baterie (0,01 s) nebo zvýšení pevnosti konstrukce vozu.
Zdroj: Auto InsuranceEZ, HZS ČR