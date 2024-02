Na dálniční známce můžete ušetřit, i pokud vám současná stále platí. Až do října

Zítra máte poslední možnost koupit dálniční známku za starou cenu. V případě roční je to 1500 Kč, zatímco od března zaplatíte 2300 Kč. Jenže co když vaše současná známka pořád platí?

Společnost Cendis pro Cnews potvrdila, že dálniční známku pro své vozidlo můžete koupit i v případě, že již jednu máte. Zdálo by se, že je to zbytečné asi jako mít v MHD dvě jízdenky. Jenže ušetříte.

Systém edalnice.cz umožní ověřit, zda máte platnou známku, ale současně povolí zakoupit druhou známku. Pokud byste něco takového udělali omylem, pak lze zažádat o vrácení novější známky, ale v našem případě je pořízení duplicitní známky úmyslné.





Pokud totiž vaše současná známka ještě platí a nevyjde vám to ani s 30denním odložením platnosti nové (od 29.3.), prostě vám nějakou dobu budou platit známky dvě.

Koupit musíte teď, rozhodné datum je v říjnu

Stará roční známka přijde po přepočtu na 4,1 Kč a nová na 6,3 Kč na den. Pokud budete mít v platnosti dvě staré známky, budete platit za každý takový den 8,2 Kč místo 6,3 Kč s novou známkou. Denně tak budete prodělávat 1,92 Kč.

Stará dálniční známka: 1500 Kč ročně = 4,109 Kč denně

Nová dálniční známka: 2300 Kč ročně = 6,301 Kč denně (pro srovnání: nová denní známka stojí 200 Kč)

Ovšem jen do okamžiku konce platnosti první staré známky. Poté začnete platit jen za jednu a denně jdete naopak do plusu 2,2 Kč. Na konci neušetříte celých 800 Kč jako v ideálním případě, úspora bude klesat lineárně.

Dálniční známka – úspora 2 až 800 Kč podle data platnosti vaší současné roční známky Autor: Radomír Kejduš

Dosazením do rovnice vyjde, že hledané datum je 9. říjen. Pokud tedy vaše současná roční dálniční známka platí do 9. října 2024 včetně a koupili byste si zítra druhou (s odložením o 30 dnů), stále na tom ušetříte 2,74 Kč. Prodělali byste až u známky s platností do 10. října a později. Dvě koruny samozřejmě nemá smysl řešit, ale ještě s datumem v polovině září máte úsporu 100 Kč.

Dálniční známka se kupuje na webu edalnice.cz (pozor na jiné kanály a překupníky, kteří často nabízí vyšší ceny). Případně na pobočkách České pošty, čerpacích stanicích EuroOil (ty patří státnímu Čepru), nebo několika samoobslužbých kioscích.

Celé tyhle počty nepočítají s potenciální možností, že za rok dojde zase ke zdražení a současná úspora vás dožene. Platnost takto zakoupené známky bude totiž logicky kratší, než pokud byste si ji později koupili za novou vyšší cenu. Čím blíže jste ale s platností současné známky blíže březnu a dále od října, tím více se trik vyplatí.