Na Oneplay lze získat novou slevu 150 Kč, zařadilo se do programu Unity od Air Bank

Skupina PPF dlouhodobě nabízí věrnostní program Unity, který má motivovat zákazníky k využívání více služeb. Základními pilíři jsou Air Bank a O2, ke kterým se nyní přidává streamovací platforma Oneplay. Obdobně jako u mobilního tarifu lze získat slevu při placení kartou Air Bank.
Bonus 150 Kč
Podmínky pro využití maximální slevy na mobilní tarif se letos v lednu zpřísnily, kdy je třeba na účet poslat alespoň 25 000 Kč, provést alespoň 5 plateb kartou a za tarif utratit alespoň 600 Kč. Pokud zákazník splní pouze podmínku pěti plateb, obdrží snížený bonus 150 Kč.
Ve stejné výši si lze od 20. května zlevnit i předplatné služby Oneplay, pravidla jsou přitom velmi podobná jako u mobilních tarifů O2. Pro slevu 150 Kč z ceny Oneplay je nutné mít aktivní nejvyšší plán Maximum a provést alespoň 5 dalších transakcí platební kartou. Tou je třeba zaplatit i za samotné Oneplay.
Tarif Maximum běžně stojí 799 Kč, při splnění podmínek je tak k dispozici za 649 Kč. Výhodou oproti levnějším tarifům je větší programová nabídka, ale třeba také možnost přehrávat obsah až na 3 zařízeních současně. U ostatních tarifů se za tuto možnost připlácí 99 Kč.
Obě slevy, tedy 300 Kč u O2 a 150 Kč za Oneplay, bohužel nelze sčítat. Pokud už tedy uplatňujete bonus na mobilní tarif, sleva na streamovací službu aktivovat nepůjde.
Pro stávající zákazníky přibylo po připojení Oneplay do Unity několik dalších bonusů: „Vstupenky do F1 studia Nova Sport nebo na natáčení pořadu TIKI-TAKA, lístky na zápasy hokejové Tipsport extraligy či Chance Ligy. To vše mohou vyhrát členové Unity v soutěžích, které pro ně průběžně připravujeme. A další jedinečné zážitky spojené s obsahem TV Nova a Oneplay budou přibývat,“ nastiňuje generální ředitel TV Nova Daniel Grunt.
