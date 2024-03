Na trhu samostatných herních GPU má Nvidia 80 %, grafiky Intelu urvaly jediné procento

Minulý týden jsme tu měli informaci o statistikách analytické firmy Jon Peddie Research sledující tržní podíly výrobců GPU. Zprvu vydaná čísla ale obsahovala jen celková procenta míchající dohromady samostatná GPU a grafiky integrované v procesorech AMD a Intel. Teď už jsou i údaje jen čistě pro trh samostatných desktopových grafik, který je reprezentativnější pro to, jak si značky vedou v herní oblasti.

Separátní statistika pouze samostatných GPU od Jon Peddie Research (tzv. Add-in Board Report) zahrnuje jen desktopové grafické karty, ale ne ty notebookové. To je na jednu stranu škoda, protože se zdá, že herní notebooky budou čím dál víc ukrajovat ze stolních PC a bylo by hezké vědět, jak velkou dominanci v nich Nvidia má (při pohledu na trh a to, jak silnou roli v noteboocích hrají vztahy s OEM výrobci a tržní postavení, asi ještě větší než v desktopu). Ovšem samostatné grafické karty v desktopu asi pořád více odrážejí jádrový herní trh a také preference samotných uživatelů, protože v desktopu si spíše grafiku vybíráte sami, zatímco v notebooku často výběr „vyřešil“ výrobce.

Podíly za Q4 2023

Podle nyní vydaných čísel za Q4 2023 prodeje samostatných desktopových karet nebyly v tomto období vůbec špatné, dosáhly údajně 9,5 milionu kusů (nárůst o 6,8 % proti Q3 2023, kdy to bylo 8,9 milionu). O rok dříve byly prodeje mnohem horší (Q4 2023 představuje proti Q4 2022 nárůst o 32 %), protože tehdy se výrobcům strmě propadly prodeje kvůli tomu, že v postcovidové době klesly prodeje a výrobci počítačů najednou zjistili, že mají příliš mnoho skladových zásob, které museli dlouze „rozpouštět“. Logicky omezili nákup nových komponent a jejich dodavatelé měli rázem velké propady – nastalo to u GPU i CPU.





Trhu samostatných desktopových karet („AIB“) stále extrémně dominuje Nvidia, která měla v Q4 2023 podíl 80 % – tedy čtyři pětiny všech nově prodaných karet byly GeForce (nebo profi karty Nvidia RTX). Zbylou pouhou pětinu si rozděluje AMD s 19 % a Intel s jen 1 %.

Tržní podíly výrobců GPU v Q4 2023 – jen samostatné desktopové karty Autor: Jon Peddie Research

Toto už je ovšem určité zmírnění situace, před rokem to totiž bylo ještě extrémnější, podle analýzy JPR měla Nvidia v poslední čtvrtině roku 2022 podíl dokonce 86 %, AMD 12 % a Intel 2 %. To ovšem mohl být spíš výkyv vzhledem k té mimořádné situaci s redukcí skladových zásob. Od té doby se podíl upravoval, v Q3 2023 mělo AMD 17 %, Intel 1 % a Nvidia 82 %, nyní analyzovaný čtvrtý kvartál tedy ukazuje další pokračování tohoto procesu. Otázka je samozřejmě, zda na něj naváže i rok 2024, nebo se pozice Nvidie už stabilizuje.

Jak úspěšné byly grafiky Arc od Intelu?

JPR bohužel zaokrouhluje čísla na celé jednotky. Zvlášť u onoho jednoho procenta Intelu je dost na levačku, že nejsou uvedena desetinná místa. Pod tímto údajem se totiž může skrývat 1,4 %, ale i třeba 0,5 % vzhledem k tomu, jak zaokrouhlování funguje. Na druhou stranu by v této statistice asi tak jako tak byla i určitá míra nejistoty. Za „konstantním 1 %“ jsou asi v praxi nějaké pohyby sem tam, ale výsledek je každopádně takový, že se Intelu na trhu samostatných karet pro hráče nedaří odlepit od nějakého nízkého minima a růst. To se ale v budoucnosti může změnit, protože to nejhorší má Intel teď asi za sebou po překonání krušného začátku.

Možná si vzpomínáte, že jednu dobu už byl pro Intel hlášený o dost větší podíl – chvíli to dokonce vypadalo, že doběhl AMD (s 9% podílem). Pak se ukázalo, že šlo o špatný odhad, nicméně i po korekci měl údajně 6 % a AMD 9 %. Bylo to právě před rokem za Q4 2022.

Tenkrát to však byla odlišná čísla uvádějící samostatná GPU celkově – nejen desktopové karty, ale i grafiky v noteboocích. Jak vidíte i v aktuálních datech, v desktopových kartách měl Intel i tehdy jen 2 %. Hlavním zdrojem tehdejšího úspěchu Intelu tedy byly notebooky. Je na tom vidět, že na samostatném trhu, kde si kartu uživatel často sám (a někdy asi dost dlouho a pečlivě) vybírá, kupujícího Intel coby třetí soutěžící přesvědčí mnohem vzácněji oproti notebookům. Tam je kritické prosadit si „design win“ u výrobce notebooku, tj. aby do něj (napevno) osadil grafiku Arc. Pak už se prodeje obvykle realizují samy od sebe.

Intel Arc v notebooku (ilustrace) Autor: Intel

Je celkem dobře možné, že vzhledem ke své dominantní pozici v oblasti procesorů má teď Intel lepší páky prosadit u výrobců notebooků své grafiky Arc než AMD, jakkoliv je v herní oblasti značka Radeon silnější a produkt spolehlivější.

Zdroj: Jon Peddie Research, via: 3DCenter