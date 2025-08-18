Cnews.cz  »  Internet  »  Nahráváte fotky a další citlivá data do AI? Těchto 5 rizik ohrožuje vaše soukromí

Nahráváte fotky a další citlivá data do AI? Těchto 5 rizik ohrožuje vaše soukromí

Lenka Vojtechová
Dnes
Smartphone s logy AI aplikací na obrazovce Autor: Poetra.RH / Shutterstock.com
Nahráváte fotky do AI? Těchto 5 rizik ohrožuje vaše soukromí
Zábavné úpravy fotek pomocí umělé inteligence jsou fajn, ale skrývají i odvrácenou tvář. Než AI poskytnete další selfie nebo rodinnou momentku, měli byste vědět, kde snímky končí a jaká rizika tím podstupujete.

Umělá inteligence dokáže být skvělým pomocníkem i zdrojem zábavy. Mnohdy nám ušetří práci, pobaví nebo naopak překvapí nečekanou kreativitou. Jenže málokdo se pozastavuje nad tím, co vše se vlastně děje s fotkami a daty, které jí každý den svěřujeme. Každé nové selfie, které necháme proměnit v roztomilou ilustraci nebo futuristický portrét, může zároveň otevírat dveře do našeho soukromí.

Než tedy umělé inteligenci pošlete další fotku, zkuste se na chvíli zastavit a zapřemýšlet nad tím, kam až se mohou vaše fotky a data dostat a zda existuje riziko jejich zneužití. A hlavně, jak se chránit a osvojit si základní pravidla „digitální hygieny“.

Cílem článku není šířit strach nebo vyvolávat zbytečnou paniku, ale naučit se používat technologie rozumným, bezpečnějším způsobem.

Neviditelná data prozradí víc, než chcete

Představte si každou fotku pořízenou mobilem jako pohlednici. Na jedné straně je obrázek, který vidí všichni. Na druhé straně je ale spousta drobných, neviditelných poznámek, které s ní cestují. Těmto poznámkám se říká EXIF data a jsou automaticky připojené téměř ke každému snímku.

Co všechno tam může být? Nejen model vašeho telefonu a nastavení fotoaparátu, ale často i přesné souřadnice místa, kde jste fotku pořídili, a čas na vteřinu přesně. Nahrajete fotku svého psa ze zahrady? Právě jste možná celému světu sdělili přesnou adresu svého domova.

Fotka z dětského hřiště? Prozradili jste, kam chodíte s dětmi. Tyto střípky informací se dají velmi snadno poskládat do detailní mozaiky vašich zvyků, denního režimu a soukromí. Pro někoho, kdo by vám chtěl uškodit, mohou být tato data cenným zdrojem informací. Pokud chcete mít jistotu, můžete fotky prohnat nástrojem, který je EXIF dat zbaví. Vhodným může být například EXIF Date Changer. Jako efektivní se jeví také udělání screenshotu a odeslání namísto původní fotky.

Stáváte se součástí tréninku umělé inteligence

Když nahrajete fotku do AI ve snaze udělat například vtipný avatar, neplatíte za službu penězi, ale něčím mnohem cennějším – svými daty. Váš snímek totiž není jen zpracován a zapomenut. Naopak, s velkou pravděpodobností se stane součástí gigantické knihovny obrázků, ze které se umělá inteligence učí.

Váš obličej, vaše grimasy, styl oblečení, ale i pozadí vaší fotky se stanou tréninkovým materiálem. Umělá inteligence se díky vám učí lépe rozeznávat lidské tváře, emoce nebo objekty. V podstatě se stáváte neplaceným učitelem pro komerční produkt v hodnotě miliard dolarů. Problém je, že vaše biometrická data mohou zůstat trvalou tohoto systému. A nikdo vám nezaručí, k čemu všemu bude tento stále chytřejší systém v budoucnu využit.

Přesto existuje možnost, jak se bránit. Nejsnadnější možností je sběr vašich dat prostě zakázat. Pokud vás zajímá, jak na to, podívejte se na náš další článek věnovaný přímo anonymnímu používání umělé inteligence. Snahu o ochranu dat vyvíjí ostatně i Evropská komise, která začátkem února v rámci Aktu o umělé inteligenci jasně stanovila pravidla ve snaze regulovat umělou inteligenci správným směrem.

Ztrácíte kontrolu nad tím, kde fotka skončí

Moment, kdy kliknete na tlačítko „Odeslat“, je jako byste vypustili balónek do větru. Můžete ho chvíli sledovat, ale nemáte absolutně žádnou kontrolu nad tím, kde nakonec přistane. Vaše fotka je okamžitě uložena na serverech, které mohou fyzicky stát na druhém konci světa, v zemi s úplně jinými zákony na ochranu soukromí.

Kdo všechno k ní může mít přístup? Kromě automatizovaných systémů to mohou být i lidští moderátoři, kteří kontrolují obsah a ověřují, zda neporušuje pravidla. A co je nejdůležitější – žádný systém není stoprocentně bezpečný. I ty největší technologické firmy se stávají terčem hackerů. 

Vaše soukromá fotka, kterou jste si jen tak pro zábavu upravovali, se tak může objevit v uniklém balíku dat a volně kolovat po internetu. A jakmile se jednou na internet dostane, je prakticky nemožné ji odtud úplně odstranit.

Hrozba zneužití pro deepfakes a podvody

Každá ostrá fotka vašeho obličeje je pro moderní technologie doslova poklad. AI dnes dokáže neuvěřitelně snadno vytvořit takzvané deepfakes. Jsou to falešná, ale naprosto realistická videa nebo fotografie, kde je vaše tvář „přilepena“ na tělo někoho jiného. Dříve to byla záležitost filmových studií, dnes to svede pokročilý software za pár minut.

Scénáře zneužití jsou děsivé. Vaše tvář se může objevit v pornografických videích, v dezinformačních kampaních nebo může být použita k vytvoření falešného profilu, který bude vaším jménem žádat vaše přátele a rodinu o peníze. Představte si videohovor, ve kterém vaše matka uvidí vaši tvář a uslyší váš hlas, jak ji naléhavě prosí o zaslání financí kvůli smyšlené nehodě. Technologie už dnes tak daleko, že je pro technologicky méně zkušenou osobu velmi obtížné poznat, co vlastně je a co není podvod.

Samotný obrázek je plný citlivých údajů

I když se vám podaří odstranit všechna technická metadata, vaše fotka stále mluví. A často prozrazuje věci, které byste si raději nechali pro sebe. Zkuste se na své fotky podívat jako detektiv:

  • Je v pozadí vidět název ulice nebo číslo domu?

  • Nezrcadlí se v okně nebo ve vašich brýlích něco citlivého?

  • Máte na sobě firemní tričko s logem nebo visačku se jménem?

  • Je vidět SPZ vašeho auta?

  • A hlavně: Jsou na fotce další lidé?

Každý člověk na snímku má právo na své soukromí. Nahráním společné fotky bez jejich svolení v podstatě rozhodujete za ně. Obzvlášť citlivé je to u dětí, které nemohou dát informovaný souhlas a nechápou, jaké následky může mít jejich digitální stopa v dospělosti. To, co je dnes roztomilá momentka, může být za patnáct let zdrojem kyberšikany.

Jak se tedy chránit? Pár kroků k většímu bezpečí

Vědomí rizik je první krok, ale co dál? Naštěstí nemusíte AI přestat používat úplně. Stačí si osvojit pár jednoduchých návyků, které vaše soukromí výrazně posílí:

Nahrávejte jen screenshoty

Tohle je nejjednodušší a přitom geniální trik. Místo toho, abyste nahráli originální fotku, si z ní nejprve udělejte snímek obrazovky (screenshot) a nahrajte ten. Nově vytvořený obrázek se tím zbaví většiny skrytých metadat, jako jsou geografické souřadnice a čas pořízení. Je to taková rychlá digitální očista, rychlejší nežli ruční mazání všech metadat.

Využívejte anonymní fotky

Chcete si s AI jen hrát a zkoušet její kreativní schopnosti? Nepotřebujete k tomu vlastní obličej. Použijte obrázky z volně dostupných fotobank (jako Pexels nebo Pixabay) nebo sáhněte po AI generovaných tvářích ze stránek jako This Person Does Not Exist. Tyto osoby neexistují, takže nehrozí žádné narušení soukromí.

Ponořte se do nastavení soukromí

Ano, čtení podmínek a proklikávání nastavení je otravné, ale v tomto případě se to opravdu vyplatí. Většina kvalitních služeb, včetně ChatGPT od OpenAI, vám dává alespoň částečnou kontrolu. Hledejte možnosti, jak zakázat ukládání vaší historie a její využití pro trénink AI. Není to stoprocentní ochrana, ale je to důležitý krok k omezení šíření vašich dat.

Citlivý obsah nepatří nikam

Tohle je zlaté pravidlo. Fotografie dětí, snímky odhalující vaše bydliště, pracoviště, dokumenty nebo jiné zranitelné informace by nikdy neměly opustit váš zabezpečený disk. Pamatujte, že digitální stopa dětí je trvalá a vy jako rodiče jste jejich strážci. Co dnes působí jako nevinná fotka, může být v budoucnu zneužito.

zdroj: PCWorld.com

Autor článku

Lenka Vojtechová

Lenka Vojtechová

Redaktorka portálu Cnews.cz. Zaměřuje se na umělou inteligenci, moderní technologie a návodová témata prezentovaná srozumitelnou formou. Profil autora →

