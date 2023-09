Návrat zelené do grafik GeForce. MSI má speciální edici RTX 4060 v „Nvidia designu“

Pokud se fandové Nvidie chtějí vzhledem počítače viditelně přihlásit ke své značce, mohou pořídit referenční grafiku Founders Edition s charakteristickým designem. Ten se nicméně hodí do dnešních chladně černobílých, šedých a černých sestav, které barví jenom RGB LED. Pokud se vám ale zdá, že dřív byla tráva GeForce zelenější, MSI teď chystá grafiku, která přinese opět design v tradičních výrazných barvách Nvidie, dnes až nostalgicky působící.

MSI oznámilo, že chystá sérii hardwaru nazvanou Limited Series, která se, zdá se, bude soustředit na takovéto designové kousky s určitým tématem. A prvním modelem této řady je grafická karta právě v tradičních barvách Nvidie. Jde o GeForce RTX 4060, tedy zatím nejnižší model generace karet GeForce RTX 4000 s architekturou Ada Lovelace.

Grafika se jmenuje „NV Edition“, není na ní tedy přímo razítko nebo logo Nvidie (na hřbetu je místo toho logo MSI). Nebude to ale nějaké neautorizované dílo, protože Nvidia požaduje schvalování všech grafik založených na jejích GPU včetně designu.





Karta má základní design černý, ale k tomu výrazné části v tradiční zelené barvě Nvidie a bílé prvky (například nápisy, ale také „šípy“). Zatím nevíme, zda budou tyto nápisy a prvky svítit, což by asi bylo slušivé. Vizualizace karty od MSI vypadají, jako by bílé kousky měly zářit, ale to může být umělecká licence. Na původní kartě by logo MSI mělo být iluminované, takže LED by mohly být i zde.

MSI GeForce RTX 4060 Gaming X NV Edition Autor: MSI

Zdá se, že tvarově je chladič NV Edition založený na návrhu karty MSI GeForce RTX 4060 Gaming X, z té má grafika ventilátory, plasty i backplate, takže nejspíš i PCB a pasivní část chladiče. MSI na designu krabice, zdá se, dokonce používá označení „MSI GeForce RTX 4060 Gaming X NV Edition 8GB“.

MSI GeForce RTX 4060 Gaming X v klasické podobě Autor: MSI

Použitý návrh Gaming X je celkem typická GeForce RTX 4060 s 8GB pamětí, relativně krátkým dvojventilátorovým chladičem, který je, zdá se, dvojslotový. Napájení uprostřed karty (což napovídá, že PCB je krátké a pod více než polovinou zadního ventilátoru asi bude „okno“) používá klasický osmipin. Ač je tedy grafika označená jako speciální edice.

Limitovaná série

Podle MSI se tato grafika začne prodávat 25. 9., ale zatím nemáme informace o tom, zda bude k dostání i na Evropských trzích. Tyto limitované produkty totiž prý mají být ke koupi jen omezenou dobu a u omezeného množství prodejců.

Počet kusů je údajně omezen na 6000. Ale vzhledem k tomu, že je jako základ použitá relativně levnější karta, nemusel by výsledek být za nějakou luxusní cenu. Na druhou stranu, z povahy věci tento model asi bude dražší než standardní MSI GeForce RTX 4060 Gaming X, takže daň za vzhled je, že poměr cena/výkon, v tomto cenovém segmentu velmi důležitý, se zhorší.

MSI uvádí, že tato karta je „Drop #1“ (trošku to zavání snahou zapůsobit na syslící instinkty ve stylu různých kryptoměnových a NFT kampaní) v rámci oné řady Limited Series hardwaru. Následovat tedy asi budou další počiny. Uvidíme, zda přijdou i věci laděné třeba do stylu Intelu, AMD (člověka napadne barevně velmi výrazná Noctua, ale ta je zabraná Asusen). Mohlo by ale asi jít i o designy založené na populárních hrách a jiných „frančízách“.

I když Tom's Hardware nabízí také alternativní teorii, že by mohlo jít o řadu samých grafických karet, takže po RTX 4060 by přišel limitovaný model RTX 4060 Ti nebo 4070 a tak dále, vše jako „NV Edition“.

Zdroje: MSI, VideoCardz, Tom's Hardware