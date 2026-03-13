Nejen drahá ropa, ale i katastrofa pro počítače? Válka i s Íránem může zastavit výrobu pamětí

Jan Olšan
Dnes
Laser použitý při výrobě čipů Autor: ASML
Vedle ropného šoku může válka s Iránem zasáhnout na citlivém místě i výrobu čipů, jejichž ceny by také mohla vyhnat do nových výší.

Válka na Blízkém východě asi hodně zamává ekonomikou, ale jestli jste si mysleli, že zrovna vysokých cen hardwaru, které způsobilo bláznění kolem AI, by se nemusela dotknout (nebo by růst cen energií mohl dokonce AI přibrzdit), nejspíš vás čekají jen další špatné zprávy. Vypadá to, že zablokování námořní přepravy z Perského zálivu by mohlo mít nečekaný drastický dopad na výrobu čipů včetně právě pamětí. Takže hrozí další cenový šok.

Chybí hélium pro výrobu pokročilých čipů

Mezi zprávami o zablokované přepravě ropy z ložisek v Perském zálivu, kvůli čemuž drasticky stoupají ceny plynu, benzínu a nafty, to možná trochu zapadlo, ale ropné produkty nejsou jedinou postiženou komoditou. Současně totiž není vyváženo hélium, které jako vedlejší důsledek ropné těžby exportuje ve velkém Katar. Vývoz z této oblasti přitom představuje výraznou část světové produkce.

Po vypuknutí konfliktu s Íránem byl 2. března zasažen dronovým útokem komplex v Ras Laffanu a Katar zastavil výrobu v tomto závodě, který primárně zkapalňuje zemní plyn. Při tomto procesu je ale extrahováno a shromažďováno hélium, které je důležitým vedlejším produktem. Katar doteď výrobu v tomto závodě neobnovil a i v případě jejího opětovného nastartování je otázka, jak by to bylo s dopravou kvůli blokádě Hormuzského průlivu. Dochází tak k masivnímu výpadku dodávek. Podle odhadů tímto vypadlo až 30 % světové výroby (respektive těžby a dodávek) hélia.

A nedostatek hélia silně pocítí čipový průmysl. Ten totiž hélium potřebuje pro výrobu na pokročilých výrobních postupech jako jsou EUV procesy, vyžadující chlazení na velmi nízké teploty. Odběratelem hélia z Kataru je z velké míry Jižní Korea právě pro potřeby výroby čipů, tento zdroj pro zemi zajišťoval 64,7 % všech dodávek, které nyní zřejmě spadnou na nulu. Jedním z odběratelů byl právě SK Hynix, vedle Samsungu jeden ze dvou největších výrobců pamětí NAND i DRAM. Pokud by byl nucen omezovat výrobu, okamžitě by se to nejspíš promítlo do dalšího zvýšení cen operačních pamětí a SSD, jelikož už teď je jich na trhu nedostatek.

Provoz a práce v cleanroomu továrny D1D/D1X firmy Intel v Hillsboro (Oregon), duben 2017 (Foto: Intel)

Nezbývá než doufat, že se firmám podaří rychle sehnat náhradní zdroje a dodavatele. SK Hynixu se údajně už nějaká diverzifikace podařila, ale je otázka, zda se povede vykrýt výpadek dodávky na dostatečnou dobu, aby se výroba pamětí na EUV procesech mohla udržet. Jižní Korea mimochodem také odebírá 90 % dovozu brómu z Izraele. Tyto dodávky asi také mohou potenciálně být narušeny konfliktem s Íránem, vzhledem k přímému zapojení státu do útoků na Irán a vzhledem k odvetným útokům Íránu na jeho území.

Katar zrušil s odkazem na zásah vyšší moci od 4. března všechny nasmlouvané dodávky hélia. Podle odhadu analytika Phila Kornblutha, který se plynařským sektorem zabývá, by mohlo přerušení dodávek způsobit průmyslovými uživatelům velké problémy, pokud bude trvat déle než nějaké dva týdny (což už nyní téměř nastalo). Kryogenické přístroje může být nutné odstavit a později znovu spouštět, zatímco se budou provozovatelé snažit najít nové zdroje a dodavatele plynu.

Bohužel to nemusí zasáhnout jen průmysl a komerční aktivity. Hélium potřebují například i lékařské přístroje – bez chlazení héliem není možné používat zobrazování magnetickou rezonancí, které je důležité pro odhalování a léčbu nejrůznějších onemocnění včetně nádorových. Kapacity těchto přístrojů jsou kvůli delšímu trvání skenů omezené, takže neakutní pacienti na ně už teď dlouho čekají. Omezování provozu těchto přístrojů by tak zkomplikovalo situaci v zdravotnictví. Doufejme, že pro toto použití se podaří hélium zajistit.

Zdroj: Nikkei Asia

Jan Olšan

