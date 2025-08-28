Nejtenčí skládací telefon zamířil do Česka. Honor Magic V5 je elegantní vlajkou, za kterou pěkně zaplatíte

Skládací smartphone Magic V5 je se svou tloušťkou pouhých 8,8 mm ve složeném a 4,1 mm v rozloženém stavu skutečně malým technologickým unikátem. Toto tvrzení platí i ve srovnání s konkurenčním modelem z dílny Samsungu, Galaxy Z Fold7, který je ještě o cca desetinu milimetru tlustší.
Fold7 by měl být na druhou stranu o 2 gramy lehčí, oba modely však patří ke špičce ve své kategorii. Zájemci o výkonnou skládačku se tak mohou rozhodnout nejenom podle designu, ale také podle kvality zabudované baterie.
Extrémní výdrž a rychlé nabíjení
A právě zde vítězí (v tuto chvíli) Magic V5, jehož standardní verze má baterii o kapacitě 5820 mAh, výkonnější verze (16 GB/1 TB) varianta pak dokonce 6100 mAh.
To Samsung umístil do své vlajkové skládací lodi pouze 4400 mAh baterii. Navíc nový Magic podporuje rychlejší nabíjení, přes kabel 66 W a 50 W bezdrátově.
Velký obraz s vysokou svítivostí
Ani velikostí displejů nezůstává nový Magic V5 za zmiňovaným Samsungem nijak výrazně pozadu: uvnitř nového Honoru se ukrývá velký 7,95" LTPO OLED displej s 2K rozlišením a extrémně vysokým jasem až 5000 nitů. Vnější obrazovka pak měří 6,43" a nabízí srovnatelnou kvalitu.
Oba displeje pak podporují obnovovací frekvenci 120 Hz. Ve velikosti displejů tak sice Fold7 mírně vede, Magic V5 by ovšem měl poskytovat výrazně jasnější obraz.
O výkon se u Magicu V5 stará nový Snapdragon 8 Elite v kombinaci s až 16 GB RAM a 1TB úložištěm. Telefon běží na systému Android 15 s uživatelskou nadstavbou MagicOS 9.0, která nabízí pokročilou AI a multitasking. Společně s operačním systémem MagicOS má Magic V5 totiž předinstalovaného AI asistenta Google Gemini.
Na závěr se ještě zmíníme krátce o kvalitě fotoaparátu. Magic V5 disponuje 50MPx hlavním fotoaparátem s optickou stabilizací (při solidní světelnosti F1,4), 50MPx ultraširokým objektivem a 64MPx teleobjektivem s trojnásobným optickým zoomem. Zde se sluší připomenout, že konkurenční Fold7 má rovnou 200 MPx fotoaparát, což ovšem ještě nemusí znamenat lepší fotografie.
HONOR Magic V5 disponuje stupni ochrany IP58 a IP59, tedy dostatečně vysokou odolností proti prachu a vodě. Novinka je již na českém trhu dostupná od poloviny srpna, a to v černé a zlaté variantě.
Standardní cena telefonu je 49 990 Kč, do konce září 2025 ale pro všechny zájemce platí slevový kupon v hodnotě 7 500 Kč, telefon je tak možné pořídit za 42 490 Kč.
Zdroj: Honor