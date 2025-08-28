Cnews.cz  »  Mobilovinky  »  Nejtenčí skládací telefon zamířil do Česka. Honor Magic V5 je elegantní vlajkou, za kterou pěkně zaplatíte

Mobilovinky

Nejtenčí skládací telefon zamířil do Česka. Honor Magic V5 je elegantní vlajkou, za kterou pěkně zaplatíte

Marek Kuřina
Dnes
Pomalu přichází doba, kdy skládací telefony už nebudou jen technologickým experimentem, ale plnohodnotnou alternativou ke standardním smartphonům. To potvrzuje i nový Honor Magic V5, jenž zaujme jak vysokým výkonem v elegantním provedení, tak nadprůměrnou kapacitou baterie.

Skládací smartphone Magic V5 je se svou tloušťkou pouhých 8,8 mm ve složeném a 4,1 mm v rozloženém stavu skutečně malým technologickým unikátem. Toto tvrzení platí i ve srovnání s konkurenčním modelem z dílny Samsungu, Galaxy Z Fold7, který je ještě o cca desetinu milimetru tlustší. 

Fold7 by měl být na druhou stranu o 2 gramy lehčí, oba modely však patří ke špičce ve své kategorii. Zájemci o výkonnou skládačku se tak mohou rozhodnout nejenom podle designu, ale také podle kvality zabudované baterie.

Extrémní výdrž a rychlé nabíjení

A právě zde vítězí (v tuto chvíli) Magic V5, jehož standardní verze má baterii o kapacitě 5820 mAh, výkonnější verze (16 GB/1 TB) varianta pak dokonce 6100 mAh. 

To Samsung umístil do své vlajkové skládací lodi pouze 4400 mAh baterii. Navíc nový Magic podporuje rychlejší nabíjení, přes kabel 66 W a 50 W bezdrátově.

Velký obraz s vysokou svítivostí

Ani velikostí displejů nezůstává nový Magic V5 za zmiňovaným Samsungem nijak výrazně pozadu: uvnitř nového Honoru se ukrývá velký 7,95" LTPO OLED displej s 2K rozlišením a extrémně vysokým jasem až 5000 nitů. Vnější obrazovka pak měří 6,43" a nabízí srovnatelnou kvalitu. 

Oba displeje pak podporují obnovovací frekvenci 120 Hz. Ve velikosti displejů tak sice Fold7 mírně vede, Magic V5 by ovšem měl poskytovat výrazně jasnější obraz.

O výkon se u Magicu V5 stará nový Snapdragon 8 Elite v kombinaci s až 16 GB RAM a 1TB úložištěm. Telefon běží na systému Android 15 s uživatelskou nadstavbou MagicOS 9.0, která nabízí pokročilou AI a multitasking. Společně s operačním systémem MagicOS má Magic V5 totiž předinstalovaného AI asistenta Google Gemini.

Na závěr se ještě zmíníme krátce o kvalitě fotoaparátu. Magic V5 disponuje 50MPx hlavním fotoaparátem s optickou stabilizací (při solidní světelnosti F1,4), 50MPx ultraširokým objektivem a 64MPx teleobjektivem s trojnásobným optickým zoomem. Zde se sluší připomenout, že konkurenční Fold7 má rovnou 200 MPx fotoaparát, což ovšem ještě nemusí znamenat lepší fotografie.

HONOR Magic V5 disponuje stupni ochrany IP58 a IP59, tedy dostatečně vysokou odolností proti prachu a vodě. Novinka je již na českém trhu dostupná od poloviny srpna, a to v černé a zlaté variantě. 

Standardní cena telefonu je 49 990 Kč, do konce září 2025 ale pro všechny zájemce platí slevový kupon v hodnotě 7 500 Kč, telefon je tak možné pořídit za 42 490 Kč. 

Zdroj: Honor

