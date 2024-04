Nejznámější umělá inteligence s novým majitelem. Boston Dynamics kupuje OpenAI

K překvapivé akvizici se schyluje na poli umělé inteligence. O celý projekt OpenAI má totiž zájem společnost Boston Dynamics. Generální ředitel Robert Playter uvedl, že právě know-how OpenAI ideálně doplní současné produkty Boston Dynamics.

Roboti Boston Dynamics zvládají řadu cirkusových kousků a využívají samozřejmě i strojové učení. Robot, který dokáže tančit je jedna věc, ale robot vybavený umělou inteligencí od expertů z OpenAI by mohl představovat milník.

Katastrofických scénářů se Playter neobává. Na dotaz, zda ze spojení právě těchto technologií nehrozí nějaké nebezpečí měl odpovědět, že ani ze spojení jednoho technologického blázna s čipy ovládající mozek a s lety do vesmíru kvůli internetu zatím ke katastrofě nedošlo. Tyto roboty lze narozdíl od něj případně deaktivovat na dálku.

Boston Dynamics vešel v všeobecné povědomí svým robotickým psem BigDog, později vyrobil „geparda“, který uměl běhat rychlostí 45 km/h. Už jedenáct let se věnuje vývoji humanoidního robota Atlas, který by prý měl ze spojení s OpenAI těžit nejvíce. Akvizici musí ještě schválit úřady, ty mají na vyjádření čas do 29. srpna.