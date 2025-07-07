Netflix spustil umělé přidávání filmového zrna, umožňuje to kodek AV1

Zrnitost je způsobena reakcí světlocitlivých halogenidů stříbra. To je ale problém při digitální kompresi. Zrno je totiž na snímcích náhodně a kompresi buď ztěžuje a výsledkem je velká datová náročnost, nebo naopak vymizí a s ním i umělecký dojem.
Netflix nedávno zavedl streamy AV1 s podporou Film Grain Synthesis. FGS se součástí standardu kodeku AV1 a Netflix jej zkoušel od jeho zavedení v roce 2020. Nyní jej spouští ve velkém měřítku a hlásí velkou úsporu datového toku.
Netflix ukazuje rozdíl na příkladu filmu They Cloned Tyrone (ČSFD: 50 %). Ten obsahuje silné filmové zrno a běžné přehrávání jej až příliš odstraní, respektive šum je zkreslený.
K replikaci vzoru filmového zrna se u kodeku AV1 používá autoregresní model. Proces kódování nejprve zrnitost z videa odstraní, po odstranění šumu se video komprimuje a vzor intenzity zrnitosti se přenáší spolu s komprimovanými daty. Během přehrávání se poté zrnitost filmu syntetizuje a integruje do videa pomocí blokové metody.
Tvůrci mohou úpravou parametrů ovládat tvar zrna, udělat jej hrubším či jemnějším. Syntetizovaný šum navíc maskuje artefakty komprese. Slouží k zachování umělecké integrity filmu a současně efektivnímu streamu.
Podle Netflixu došlo k významnému snížení datového toku až o 66 %. U testovaných titulů v průměru uvádí snížení o 36 %. U rozlišení pod Fulll HD (tedy u základního tarifu) se to ale nijak neprojevilo. Mimochodem již samotné zavedení kodeku AV1 před pěti lety vedlo k úspoře dat.
Netflix uvádí i zrychlení spouštění filmů (po kliknutí na Přehrát). Ti, kteří si mohou vybrat mezi Full HD a 4K (případně za ně kvalitu volí automatika podle internetového připojení) měli zaznamenat častější přehrávání ve 4K (zde ovšem šlo o zvýšení jen o 0,7 %).