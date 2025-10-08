Cnews.cz  »  Hardware  »  Nová akční kamera GoPro Max 2 nahrává 360° 8K obraz. Vyměnitelné čočky jsou příjemným bonusem

Nová akční kamera GoPro Max 2 nahrává 360° 8K obraz. Vyměnitelné čočky jsou příjemným bonusem

S malou akční kamerou GoPro Max 2 můžete natáčet prakticky kdekoliv, dokonce bez pouzdra v hloubce pěti metrů pod vodou. Přitom kamerka poskytuje vysoké rozlišení záznamu a je vybavena pokročilým zvukovým systémem.

Nový Max 2 umožňuje záznam v 8K při 30 fps v plném 360° režimu. To představuje zlepšení oproti předchozím generacím.

Zajímavým doplňkem bude možnost natáčet v klasickém režimu (ve 180° úhlu záběru) ve 4K/60 fps, což usnadní nasazení kamery i v běžných scénách bez nutnosti spojování jednotlivých záběrů do jednoho sférického záběru.

Výhoda výměnných čoček

U novinky bude možné vyměnit přední čočky objektivu, což umožní přizpůsobit optiku dle aktuální potřeby (širokoúhlé, normální, teleobjektiv). Praktická je také přítomnost stabilizace obrazu pro video, nechybí ani funkce Horizon Lock, která udržuje horizontální linie ve stabilním rovném stavu i při 360° rotaci kamery.

Akční kamera GoPro Max 2

Výhodou nové GoPro Max 2 jsou vyměnitelné čočky

Autor: GoPro

Kvalitní zvukový systém

Zvukový systém novinky využívá hned šest mikrofonů rozmístěných pro snímání prostorového zvuku. Výstupní audio by mělo být zpracováno tak, aby poskytovalo přirozený 360° zvukový vjem, s podporou pro externí Bluetooth mikrofony jako doplněk.

Akční kamera Max 2 by měla využívat vylepšenou baterii Enduro s vyšší kapacitou (1960 mAh) a tepelnou stabilitou. Podle výrobce by měla kamera vydržet natáčet v 8K i při náročných podmínkách více než hodinu.

Nebojí se vody, reaguje na hlas

Kamera má nabídnout vysoký stupeň odolnosti a robustnosti. Vodotěsnost by měla dosahovat až zmíněných 5 metrů bez pouzdra. Nové tělo obsahuje chladič integrovaný v konstrukci, aby odolávalo dlouhému záznamu při vyšších zátěžích.

hacking_tip

Data ukládá novinka na microSD kartu. S kamerou lze komunikovat i přes Wi-Fi 6, ovládat půjde i hlasově. Outdoorová kamera GoPro Max 2 je již v tuzemsku v prodeji, a to za 12 999 Kč.

Zdroj: GoPro

