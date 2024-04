Nová česká fantasy hra Secret of the Deep je adventura s prvky RPG

O českém videoherním studiu Esanti Games pravděpodobně mnoho čtenářů (stejně jako já) bude slyšet poprvé v životě. Studio v roce 2021 založil Dušan Krnáč, samotná hra Secret of the Deep je přitom ve vývoji přibližně 11 měsíců. Hra má být primárně adventurou s RPG prvky a taktickým hack and slash soubojovým systémem.

Podle autorů hry se hráči zhostí role bezejmenného hrdiny, kterého oživila sama smrt. Ocitnou se ve zpustošeném světě sužovaném temnotou vycházející ze samotných hlubin země. Při soubojích budou muset sbírat zdroje pro sebe i svoji osadu, kterou budou moci pravděpodobně z těchto zdrojů také vylepšovat.

Našince hodlá studio potěšit přítomností české lokalizace formou titulků. Samotná hra v předběžném přístupu nabídne přibližně 10 až 15 hodin herního obsahu, autoři však slibují rozsáhlejší časový horizont po opuštění předběžného přístupu. V tom má hra strávit přibližně 2 roky, pokud půjde vše tak, jak má.

Hru je možné si už nyní přidat do wishlistu na Steamu, kde je zatím pouze přibližný termín vydání předběžného přístupu. Na oficiálních stránkách Esanti Games se pak hovoří o ceně necelých 30 eur za plnou verzi hry, případně 40 eur za sběratelskou edici.

V případě zájmu můžete hru sledovat na Steamu, na oficiálních stránkách studia nebo na jeho sociálních sítích.