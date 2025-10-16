Nová éra začíná: Copilot převezme kontrolu nad počítačem a ovládnete ho hlasem

Microsoft se dnes pochlubil novými plány s Copilotem, který se postupně z běžného chatbota stane autonomním nástrojem, který bude moci převzít kontrolu nad počítačem. Díky tomu bude moci nahradit uživatele v rutinních úkolech, ale například jej také navést v případě, kdy začne tápat s postupem. Zatímco některé funkce se do aplikace Copilot rozšiřují nyní, další nastiňují další vývoj, který se v dalších měsících bude týkat především testovacího programu Insider.
Copilot vidí a poslechne na slovo
Pro vyvolání Copilota dostal Windows 11 možnost nového hlasového příkazu „Hey Copilot“. Pokud jej uživatel povolí v nastavení, systém bude naslouchat a čekat na tuto frázi. Její vyslovení spustí Copilota, kterým se na konci půjde rozloučit jednoduše frází „Goodbye“.
Mnohem důležitější je ale Copilot Vision, kdy aplikace dostane přístup k obrazovce a uživatel se bude moci ptát na její obsah. V rámci funkce Highlights bude Copilot navigovat jednotlivými aplikacemi nebo weby v případě, kdy si uživatel nebude vědět s postupem. Může to být rada s aplikací, hrou, ale třeba také s prezentací v Powerpointu. K dokumentům v rámci balíku Office bude mít Vision kompletní přístup, takže nebude při interakci odkázán pouze na aktuální obsah obrazovky. Ve Wordu tak uvidí všechny stránky dokumentu, v Powerpointu všechny stránky prezentace a v Excelu všechny listy.
Copilot jako agent
Zatímco předchozí možnosti do aplikace Copilot míří rovnou, další Microsoft teprve připravuje pro testování v rámci programu Insider. V prvé řadě to bude Ask Copilot, který se má nově usídlit na hlavní systémové liště vedle nabídky Start. Tedy na původní místo Cortany. Hlasem nebo přirozeným jazykem má umožnit hledání souborů, případně spouštění aplikací.
Zároveň se mají rozšířit možnosti Copilot Actions, které byly od května dostupné na webu. V tomto případě již má jít o předzvěst obecného agenta, který bude moci za uživatele převzít kontrolu nad počítačem. Prozatím bude pracovat s místními soubory jako jsou fotografie, PDF a běžné dokumenty. Měl by mít ale přístup i k webovým stránkám. Jednodušší úkoly bude zvládat na pozadí, kdy se v Copilotu zobrazuje virtuální plocha s průběhem úkolu, nicméně s reálnou plochou a aplikacemi půjde stále pracovat. Při větších zásazích bude Copilot vyžadovat oprávnění a odsouhlasení uživatelem tak, aby nedošlo například ke smazání souboru.
Další součástí budou Copilot Connectors, které připojí služby Microsoftu i třetích stran – Gmail, Outlook, kalendáře, Google Drive nebo Google Kontakty. Díky tomu půjde přímo z Windows hledat přirozeným jazykem obsah e-mailů či dokumentů, společně s dalšími pokyny.
Všechny tyto funkce se postupně objeví na všech počítačích s Windows 11, překvapivě tak nepůjde pouze o stroje označené jako Copilot+ PC.
Zdroj: Microsoft