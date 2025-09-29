Nová generace procesorů Intel příští týden. Prosáklo, kdy Intel odhalí 1,8nm čipy Panther Lake

Vypadá to, že po dlouhém čekání přece jen přijde vydání nejnovějšího křemíkového procesu problémy zmítané firmy Intel. Ta loni zrušila nominálně 2nm proces 20A, kterým měly být vyráběné některé levnější procesory Arrow Lake (zatímco ty nejdůležitější používají 3nm technologii TSMC). Teď to ale napraví 1,8nm proces 18A a na něm vyráběné procesory Panther Lake. Podle aktuálních informací budou mít premiéru za necelé dva týdny.
Nebude to ovšem nutně premiéra s okamžitou dostupností v obchodech. Před dvěma lety při vydání prvních 4nm procesorů Meteor Lake Intel na podzim zvládl jen papírové odhalení, a první notebooky s těmito CPU se tak tak podařilo vydat v závěru prosince 2023. Podobné to podle některých signálů může být teď.
Intel nicméně plánuje odhalení nové 1,8nm generace procesorů Panther Lake už na příští měsíc, jak vysvitlo z informací, které teď unikly. Intel nyní za zavřenými dveřmi prezentuje své technologie a továrny médiím a analytikům v rámci tzv. Tech Tour 2025 a prosáklo, že součástí toho už jsou i brífinky k procesorům Panther Lake, ačkoliv je to pod informačním embargem. Na internet ale prosákla fotografie z prezentace, na které je čitelné datum, kdy toto informační embargo vyprší a bude povoleno zveřejnit informace z ní. Datum je údajně pro všechny informace stejné, a to 9. 10., což je čtvrtek příští týden.
Téměř jistě tedy v té době přijdou procesory Panther Lake a jejich 1,8nm výrobní proces. Přesněji, budou asi oficiálně odhalené s tím, že Intel sdělí jejich modely a parametry, odhalí různé nové technologie, které přinesou, a bude také asi řečeno, kdy vyjdou první počítače s těmito procesory. Panther Lake by mělo vyjít pod označením Core Ultra 300, odpovídajícím tomu, že jde o plnohodnotnou novou generaci CPU.
Intel by asi měl v tento den prezentovat i oficiální benchmarky nových procesorů, které něco napoví o výkonu. Hodně už ale řeknou samotné frekvence procesorů. Podle toho, zda budou srovnatelné s 3nm čipy Arrow Lake vyráběnými v TSMC – nebo zda budou horší a o kolik – bude možné soudit, jak perspektivní 1,8nm proces Intelu je.
Je pravděpodobné, že bude konkurencí spíše pro 3nm technologii z Tchajwanu (proces N3) a 2nm proces TSMC (N2) je proti němu navzdory označení o generaci napřed. Ale zatímco energetická efektivita může mezi procesy N3 a Intel 18A být srovnatelná, nemusí to platit o frekvencích – tranzistory TSMC mohou mít vrch ve výkonu. Intel před delší dobou zrušil desktopovou verzi procesorů Panther Lake, takže tyto budou nabízené pouze v noteboocích, a horší frekvence technologie 18A mohou být přesně důvod, proč.
Cougar Cove, Darkmont a grafika Celestial
Po stránce architektury by procesory měly mít jádra CPU, která budou spíše mírnější evolucí architektur z loňských CPU (která měla zcela nové „velké“ upgrady architektur), ovšem nebude to jen nějaký refresh beze změn, takže výkon při stejné frekvenci se může zlepšit. Jádra P-Core budou mít architekturu Cougar Cove a jádra E-Core architekturu Darkmont.
Na druhou stranu Panther Lake přinese značný posun ve schopnostech integrovaného GPU. To skočí z Xe2 procesorů Lunar Lake a jen Xe1 procesorů Arrow Lake na novou architekturu Xe3, která už patří k zatím nevydaným samostatným grafikám Arc generace „C“ (Celestial). Lze tak čekat nové schopnosti a zajímavé posuny ve výkonu. Samozřejmě podle konfigurace.
Nejvýkonnější verze grafiky by ale snad mohla mít až 12 Xe Core (1536 shaderů), takže by měla být hodně silná. Je možné, že s ní Intel získá vedení v herním výkonu iGPU proti procesorům AMD Ryzen AI (mimo „Halo“ procesor Ryzen AI Max).
Zdroj: Andrew Helling, VideoCardz