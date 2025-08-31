Nová krev v základních deskách pro PC: V našich obchodech se objeví desky od Sapphire

Firma Sapphire je jedním z nejznámějších výrobců grafických karet Radeon – nebo alespoň nejznámějších z těch, kteří vyrábějí exkluzivně jen grafiky s čipem AMD. Méně už je u nás známo, že vyrábí také základní desky. Ty se totiž u nás neprodávají, firma se s nimi omezuje hlavně na Čínu a maximálně některé sousedící regiony. Ovšem toto se zřejmě změní. Firma podle všeho chystá expandovat na více trhů, nebo dokonce globálně i k nám.
Desky Sapphire by mohly přijít na náš trh
Leaker Momomo_us teď na bývalém Twitteru upozornil na to, že se desky značky Sapphire objevily v katalozích australských obchodů, a to v několika variantách. Což by mohla být jen nějaká anomálie a šedý dovoz, ale firma samotná pak „na sociálech“ publikovala upoutávky avizující, že chystá „něco zajímavého“, přičemž šlo o mezinárodní anglicky psané příspěvky. Podle toho a dalších indicií se zdá, že „něčím“ by mohlo být právě otevření distribuce základních desek Sapphire na světové trhy včetně USA a Evropy.
Sapphire má v nabídce AM4 a AM5 desky a soustředí se na levnější platformy (modely s čipsety A520, A620, B650 a B850), což je v kontrastu s více tradičně zavedenými značkami, u nichž je vidět snaha akcentovat co nejvíc dražší highendové modely jako desky s čipsety X670 / X670E a nyní X870 / X870E. A také na velké ATX desky, kdežto Sapphire naopak preferuje menší formát microATX.
Sapphire by měla být aktuálně výrobcem desek pouze pro procesory AMD (i když nikde asi není psáno, že má platformu Intelu zakázanou). Možná tak nastane zajímavá věc, kdy v desktopu budou desky od výrobce, kterému stojí za to vyrábět desky jen pro procesory Ryzen, což lze brát jako určitý symbolický znak převahy AMD. V historii byl v takové pozici vždy spíš Intel. Exkluzivně na Intel se například orientovaly desky od Evga, jimž už je konec, a jednu dobu desktopové modely od SuperMicro.
Uvidíme tedy, zda se tyto desky objeví i u nás. Mohla by to být vedle hůře dostupných desek Biostar konečně alternativa k tradiční skladbě čtyř značek (Asus, Gigabyte, ASRock, MSI). Výhodu by to mělo v tom, že někdy Sapphire třeba může mít model, který přinese přesně tu kombinaci parametrů výbavy, čipsetu, výstupů a integrovaného zvuku a Ethernetu, kterou hledáte a kterou jiný výrobce nemá (nebo ne v nějakém rozumném cenovém rozpětí). Zda ale opravdu půjde o obohacení výběru v tomto smyslu, to teprve uvidíme.
Desky Sapphire nebudou úplně absolutní premiérou, určitou dobu na našem trhu byly, i když spíše ojediněle. Ale je to již dávno. V nabídce našich obchodů se objevovaly desky značky Sapphire ještě za předchozí éry vedení AMD nad Intelem v době Athlonů 64 (tehdy měla firma některé modely strhávající na sebe pozornost neobvyklými bílým PCB), v menší míře i některé roky poté (a tehdy šlo o desky pro procesory Intel). Posledních deset let ale už je nepamatujeme.
Firma z (čínského) Hongkongu
Jen tak na okraj – Sapphire je v podstatě čínská firma, i když nebývá vnímána jako součást skupiny obvykle novějších a méně etablovaných čínských značek grafik a desek, jako je například Colorful, Onda nebo Yeston.
Sapphire Technology je však firma založená a sídlící v Hongkongu (podobně jako Zotac, Inno3D, XFX), který se stal součástí Číny, a ta ho postupně asimiluje (včetně dopadů na politickou svobodu, lidská práva a podobně). Tudíž pokud se výrobkům z Číny chcete vyhýbat, nebo jste Američan a musíte teď řešit cla, produkty z Hongkongu jsou asi v bledě modrém (červeném?) to samé jako ze zbytku Číny.
Zdroje: techPowerUp, Momomo_us, Sapphire