Cnews.cz  »  Hardware  »  Nová krev v základních deskách pro PC: V našich obchodech se objeví desky od Sapphire

Hardware

Nová krev v základních deskách pro PC: V našich obchodech se objeví desky od Sapphire

Jan Olšan
Dnes
10 nových názorů

Sdílet

Sapphire Nitro Plus B850M WiFi Autor: Sapphire
Sapphire Nitro Plus B850M WiFi
Vypadá to, že při nákupu základních desek pro PC by se nám mohl rozšířit výběr. Na globálním trhu by se mohla objevit značka, která zatím běžně k dostání nebyla.

Firma Sapphire je jedním z nejznámějších výrobců grafických karet Radeon – nebo alespoň nejznámějších z těch, kteří vyrábějí exkluzivně jen grafiky s čipem AMD. Méně už je u nás známo, že vyrábí také základní desky. Ty se totiž u nás neprodávají, firma se s nimi omezuje hlavně na Čínu a maximálně některé sousedící regiony. Ovšem toto se zřejmě změní. Firma podle všeho chystá expandovat na více trhů, nebo dokonce globálně i k nám.

Desky Sapphire by mohly přijít na náš trh

Leaker Momomo_us teď na bývalém Twitteru upozornil na to, že se desky značky Sapphire objevily v katalozích australských obchodů, a to v několika variantách. Což by mohla být jen nějaká anomálie a šedý dovoz, ale firma samotná pak „na sociálech“ publikovala upoutávky avizující, že chystá „něco zajímavého“, přičemž šlo o mezinárodní anglicky psané příspěvky. Podle toho a dalších indicií se zdá, že „něčím“ by mohlo být právě otevření distribuce základních desek Sapphire na světové trhy včetně USA a Evropy.

Sapphire má v nabídce AM4 a AM5 desky a soustředí se na levnější platformy (modely s čipsety A520, A620, B650 a B850), což je v kontrastu s více tradičně zavedenými značkami, u nichž je vidět snaha akcentovat co nejvíc dražší highendové modely jako desky s čipsety X670 / X670E a nyní X870 / X870E. A také na velké ATX desky, kdežto Sapphire naopak preferuje menší formát microATX.

Sapphire by měla být aktuálně výrobcem desek pouze pro procesory AMD (i když nikde asi není psáno, že má platformu Intelu zakázanou). Možná tak nastane zajímavá věc, kdy v desktopu budou desky od výrobce, kterému stojí za to vyrábět desky jen pro procesory Ryzen, což lze brát jako určitý symbolický znak převahy AMD. V historii byl v takové pozici vždy spíš Intel. Exkluzivně na Intel se například orientovaly desky od Evga, jimž už je konec, a jednu dobu desktopové modely od SuperMicro.

Sapphire Pulse B850MP WiFi

Sapphire Pulse B850MP WiFi

Autor: Sapphire

Uvidíme tedy, zda se tyto desky objeví i u nás. Mohla by to být vedle hůře dostupných desek Biostar konečně alternativa k tradiční skladbě čtyř značek (Asus, Gigabyte, ASRock, MSI). Výhodu by to mělo v tom, že někdy Sapphire třeba může mít model, který přinese přesně tu kombinaci parametrů výbavy, čipsetu, výstupů a integrovaného zvuku a Ethernetu, kterou hledáte a kterou jiný výrobce nemá (nebo ne v nějakém rozumném cenovém rozpětí). Zda ale opravdu půjde o obohacení výběru v tomto smyslu, to teprve uvidíme.

Desky Sapphire nebudou úplně absolutní premiérou, určitou dobu na našem trhu byly, i když spíše ojediněle. Ale je to již dávno. V nabídce našich obchodů se objevovaly desky značky Sapphire ještě za předchozí éry vedení AMD nad Intelem v době Athlonů 64 (tehdy měla firma některé modely strhávající na sebe pozornost neobvyklými bílým PCB), v menší míře i některé roky poté (a tehdy šlo o desky pro procesory Intel). Posledních deset let ale už je nepamatujeme.

Sapphire Nitro Plus B850M WiFi

Sapphire Nitro Plus B850M WiFi

Autor: Sapphire

Firma z (čínského) Hongkongu

Jen tak na okraj – Sapphire je v podstatě čínská firma, i když nebývá vnímána jako součást skupiny obvykle novějších a méně etablovaných čínských značek grafik a desek, jako je například Colorful, Onda nebo Yeston.

hacking_tip

Sapphire Technology je však firma založená a sídlící v Hongkongu (podobně jako Zotac, Inno3D, XFX), který se stal součástí Číny, a ta ho postupně asimiluje (včetně dopadů na politickou svobodu, lidská práva a podobně). Tudíž pokud se výrobkům z Číny chcete vyhýbat, nebo jste Američan a musíte teď řešit cla, produkty z Hongkongu jsou asi v bledě modrém (červeném?) to samé jako ze zbytku Číny.

Zdroje: techPowerUp, Momomo_us, Sapphire

Vstoupit do diskuse (10 názorů)

Autor článku

Jan Olšan

Jan Olšan

Redaktor portálu Cnews.cz. Zaměřuje se na procesory, mobilní SoC, grafické karty, disky a další počítačový hardware. Profil autora →

Témata:

To já jsem třeba úplně morálně vyhnutej, doporučuju!
Prokop Vysil

Nejnovější

Anketa

Používáte k vyhledávání na internetu nativní vyhledávač ve Windows?

Zobraz výsledek

Kvíz týdne

Tyto konektory zná každý. Ale víte, co jejich zkratky doopravdy znamenají?
1/9 otázek
Spustit kvíz

Témata

Zobrazit všechny

Návody a tipy
Věděli jste, že ChatGPT najdete i na WhatsAppu? Zde je číslo a návod, jak ho používat

Věděli jste, že ChatGPT najdete i na WhatsAppu? Zde je číslo a návod, jak ho používat

Jak ve Windows 11 nastavit vlastní prohlížeč a vyhledávač pro nabídku Start? Řešením je tato utilita

Jak ve Windows 11 nastavit vlastní prohlížeč a vyhledávač pro nabídku Start? Řešením je tato utilita

Kde sledovat online filmy zdarma a legálně v roce 2025?

Kde sledovat online filmy zdarma a legálně v roce 2025?

Vymeťte nepořádek aneb jak efektivně spravovat úložiště Google a předejít jeho zaplnění

Vymeťte nepořádek aneb jak efektivně spravovat úložiště Google a předejít jeho zaplnění

Rodičovská kontrola bez stresu: Co umí Family Link od Googlu a jak ho nastavit

Rodičovská kontrola bez stresu: Co umí Family Link od Googlu a jak ho nastavit

Z našich webů

Dále u nás najdete

Je léto žněmi pro pojišťovny? Češi připlácejí za storna i mazlíčky

Jak poplést drony, aby nedělaly to, co mají

Nečekejte na důchod. Zkontrolujte a doplňte dobu pojištění již dnes

Česká spořitelna se rozvádí s poradci Partners

Továrna bývalého FAB teď místo klíčů chrlí cylindrické vložky

Jako z bondovky. Britská firma vyvinula „raketový“ batoh

LinkedIn jako novodobé Zlaté stránky. Jak získávat klienty?

Návrat do práce po rodičovské: O čem musíte vědět?

Olejíček Aviril známe z dětství. Víte, proč je modrý?

Vlasy řídnou kvůli hormonům, barvení i gumičkám

Pokud zákazník při reklamaci zvolí opravu, získá delší záruční dobu

Které banky zvýhodňují hypotéky na nízkoenergetické domy?

Spotřeba energie pro AI se rapidně snižuje

Kdy vám peníze zachrání reklamace platby kartou?

Za střídáním průjmu a zácpy může být propustné střevo

Kdo nemusí hradit školkovné a poplatky za školní družinu?

Vydavatelé řekli, kolik chtějí za úryvky svého obsahu

Ty chceš být digitální tvůrce? A máš vymyšlenou monetizaci?

Granko, Kofila, lentilky a další. Tak kdysi vypadaly oblíbené sladkosti

Může vás věřitel exekucí znovu uhánět o ten samý dluh?

Školení Hacking v praxi: využijte dotaci na školení 82 % z ceny!
TO CHCI