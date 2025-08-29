Nová Tesla Y Performance oznámena: z nuly na stovku za 3 sekundy a dojezd téměř 600 km

Novinka nabídne celkem 466 koní, přesto jde o nižší výkon, než měl předchozí Y Performance. Navzdory tomu se podařilo technikům celý systém tak vyladit, ženyní zvládne model zrychlit z nuly na stovku za cca 3,4 sekundy, což je hodnota, nad kterou většině řidičů zůstane asi rozum stát.
Stejná maximálka, vyšší dojezd
Výrazně se také vylepšila průměrná spotřeba, která by se nyní měla pohybovat kolem 16 kWh/100 km. Díky tomu se podle metodiky WLTP prodloužil dojezd až na 580 kilometrů. Zachována byla jako u předcházející verze nejvyšší rychlost na úrovni 250 km/h.
Technici v Tesle využili u novinky adaptivní odpružení z Modelu 3 a zpevnili zadní část karoserie. Výsledkem by měla být celková vyšší tuhost a jistota při sportovní jízdě. K tomu přispějí i nové přední i zadní nárazníky, které snižují odpor vzduchu a zvyšují stabilitu. Těžko přehlédnout půjdou i nová 21" kola Arachnid 2.0.
V interiéru bude centrem ovládání nový 16" displej s vyšším rozlišením než u faceliftovaných standardních modelů Y (dosud 15,4"). Zaujmou i vyhřívaná a ventilovaná sportovní sedadla Performance nebo panoramatická střecha.
V Evropě dříve než v Americe
Výroba nové Tesly Y Performance již odstartovala v berlínské továrně Gigafactory. Cena základní verze novinky by se měla v Česku pohybovat kolem 1 500 000 Kč.
Vzhledem k tomu, že podle posledních statistik prodal v Evropě více nových vozů než Tesla i čínský výrobce elektromobilů BYD, zůstává otázkou, jestli právě tato novinka pomůže této mírně uvadající americké ikoně vrátit se opět na špičku prodejních čísel.