Cnews.cz  »  Internet  »  Novinky Philips Hue: cenově dostupná světla Essential a Bridge Pro, který je promění v senzory pohybu

Internet

Novinky Philips Hue: cenově dostupná světla Essential a Bridge Pro, který je promění v senzory pohybu

Dominik Dobrozenský
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Nová řada Hue Essential zlevňuje chytré osvětlení Philips. Hub Bridge Pro pak dokáže proměnit světla v pohybové senzory, aby se samy rozsvítily při vašem vstupu do místnosti.

Philips na berlínském veletrhu IFA 2025 představil spoustu novinek ze své chytré řady Hue. Vedle prvního videozvonku nebo vylepšených LED pásků ale největší pozornost přilákala nová řada levných světel Essential a nová generace centrální jednotky Bridge Pro.

Bridge Pro promění světla v pohybové senzory

Zcela nový centrální hub Bridge Pro poznáte od předchozí generace podle nového, černého těla. V něm se schovává výkonnější chipset Hue Chip Pro (4jádrový A-35, 1 GB DDR4 SDRAM a 8 GB eMMC flash paměti) s podporou až 150 světel, 50 příslušenství a 500 scén – podle Philipsu trojnásobek oproti předchozímu Bridge V2.

Nejzajímavější je nová technologie Hue MotionAware. Díky ní dokáží světla fungovat jako pohybové senzory, bez potřeby jakéhokoliv dalšího samostatného zařízení. Stačí mít v místnosti alespoň tři Hue světla, která se automaticky rozsvítí, když vstoupíte a samy zhasnou, když odejdete.

Philips Hue MotionAware™

Díky Hue MotionAware™ se světla automaticky rozsvítí při vstupu do místnosti

Autor: Philips

Bridge Pro podporuje standard Matter, nabízí šifrování komunikace přes Zigbee a je kompatibilní s Apple Home, Amazon Alexa, Asistent Google (Gemini) i Samsung SmartThings. Novinkou je také podpora Wi-Fi (2,4 GHz), takže už nemusí být vždy zapojený přímo u routeru.

Cena je stanovena na necelých 100 dolarů, tedy lehce přes 2 tisíce korun a do prodeje půjde ještě letos.

Nová cenově dostupnější světla Hue Essential

Philips Hue má punc prémiové značky, za kterou si zákazníci připlatí. Tuto nálepku má změnit nová řada Hue Essential, která přináší stejnou kvalitu a ekosystém, avšak za násobně nižší cenu. Zatímco dosavadní prémiová světla stojí v řádů tisíců, Essential budou k mání už od pár stovek korun.

Klasická světla budou startovat s cenou 25 dolarů za kus, případně 60 dolarů za startovní sadu 4 kusů. V nabídce budou také A19 a BR3, bodovky GU10 i vylepšené LED pásky s délkou 5 a 10 metrů. Všechna světla Hue Essential jsou postavena na stejném softwaru i technologii, oproti prémiovým světlům ale nestmívají tak nízko a mají nižší rozsah bílé (2200 až 6500 K).

CIF25

Hue Essential světla

Rozdíl mezi Philips Hue a Hue Essential

Autor: Signify

Kromě Hue Essential vylepšil Philips i stávající prémiovou řadu Hue osvětlení. Nově jsou o 40 % energeticky úspornější a dokáží stmívat až na 0,2 %. Všechna nová světla disponují konektivitou Matter-over-Thread pro připojení k jakékoliv chytré domácnosti kompatibilní s Matter, ty stávající bude možné přemostit na Matter skrze stávající Bridge nebo nový Bridge Pro.

zdroj: The Verge

Vstoupit do diskuse

Autor článku

Dominik Dobrozenský

Dominik Dobrozenský

Šéfredaktor portálu Cnews.cz. Zaměřuje se na technologické novinky, recenze spotřební elektroniky, smartphony, 3D tisk, AI a herní novinky. Profil autora →

Témata:

Nejnovější

Anketa

Používáte k vyhledávání na internetu nativní vyhledávač ve Windows?

Zobraz výsledek

Kvíz týdne

Tyto konektory zná každý. Ale víte, co jejich zkratky doopravdy znamenají?
1/9 otázek
Spustit kvíz

Témata

Zobrazit všechny

Návody a tipy
Věděli jste, že ChatGPT najdete i na WhatsAppu? Zde je číslo a návod, jak ho používat

Věděli jste, že ChatGPT najdete i na WhatsAppu? Zde je číslo a návod, jak ho používat

Jak ve Windows 11 nastavit vlastní prohlížeč a vyhledávač pro nabídku Start? Řešením je tato utilita

Jak ve Windows 11 nastavit vlastní prohlížeč a vyhledávač pro nabídku Start? Řešením je tato utilita

Kde sledovat online filmy zdarma a legálně v roce 2025?

Kde sledovat online filmy zdarma a legálně v roce 2025?

Vymeťte nepořádek aneb jak efektivně spravovat úložiště Google a předejít jeho zaplnění

Vymeťte nepořádek aneb jak efektivně spravovat úložiště Google a předejít jeho zaplnění

Rodičovská kontrola bez stresu: Co umí Family Link od Googlu a jak ho nastavit

Rodičovská kontrola bez stresu: Co umí Family Link od Googlu a jak ho nastavit

Z našich webů

Dále u nás najdete

Vlasy řídnou kvůli hormonům, barvení i gumičkám

Kdy vám peníze zachrání reklamace platby kartou?

Olejíček Aviril známe z dětství. Víte, proč je modrý?

Eset odhalil první ransomware poháněný umělou inteligencí

Kralupská Dekonta vyvinula linku na recyklaci vysloužilých solárů

Třetina lidí špatně spí. Pomůže kozlík, hořčík či melatonin

Android vydal největší bezpečnostní update roku

Microsoft sílu nových AI modelů MAI-Voice-1 a MAI-1 Preview

Češi si s AI nástroji rozumí, denně je používá každý čtvrtý

Kolik budou stát energie? Měli byste ceny teď fixovat?

Návrat do práce po rodičovské: O čem musíte vědět?

Spoření v září: Kam bezpečně s penězi? Přehled nabídek

Od října se proti chřipce bude očkovat i v několika lékárnách

Lednička potřebuje servis? Řekne si o něj česky

Daňový rozdíl mezi krátkodobým a dlouhodobým nájmem

Přísaha: Vrátíme zpátky EET a zavedeme rovnou daň z příjmů

Při vyšetření na magnetické rezonanci může vadit tetování

Piráti: Zdaníme ruské nerezidenty a snížíme DPH na základní potraviny

Vyznáte se v jedovatých houbách a poznáte je podle fotek?

Škodlivý software je čím dál složitější, jde se vůbec ubránit?

Školení Hacking v praxi: využijte dotaci na školení 82 % z ceny!
TO CHCI