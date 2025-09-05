Novinky Philips Hue: cenově dostupná světla Essential a Bridge Pro, který je promění v senzory pohybu

Philips na berlínském veletrhu IFA 2025 představil spoustu novinek ze své chytré řady Hue. Vedle prvního videozvonku nebo vylepšených LED pásků ale největší pozornost přilákala nová řada levných světel Essential a nová generace centrální jednotky Bridge Pro.
Bridge Pro promění světla v pohybové senzory
Zcela nový centrální hub Bridge Pro poznáte od předchozí generace podle nového, černého těla. V něm se schovává výkonnější chipset Hue Chip Pro (4jádrový A-35, 1 GB DDR4 SDRAM a 8 GB eMMC flash paměti) s podporou až 150 světel, 50 příslušenství a 500 scén – podle Philipsu trojnásobek oproti předchozímu Bridge V2.
Nejzajímavější je nová technologie Hue MotionAware. Díky ní dokáží světla fungovat jako pohybové senzory, bez potřeby jakéhokoliv dalšího samostatného zařízení. Stačí mít v místnosti alespoň tři Hue světla, která se automaticky rozsvítí, když vstoupíte a samy zhasnou, když odejdete.
Bridge Pro podporuje standard Matter, nabízí šifrování komunikace přes Zigbee a je kompatibilní s Apple Home, Amazon Alexa, Asistent Google (Gemini) i Samsung SmartThings. Novinkou je také podpora Wi-Fi (2,4 GHz), takže už nemusí být vždy zapojený přímo u routeru.
Cena je stanovena na necelých 100 dolarů, tedy lehce přes 2 tisíce korun a do prodeje půjde ještě letos.
Nová cenově dostupnější světla Hue Essential
Philips Hue má punc prémiové značky, za kterou si zákazníci připlatí. Tuto nálepku má změnit nová řada Hue Essential, která přináší stejnou kvalitu a ekosystém, avšak za násobně nižší cenu. Zatímco dosavadní prémiová světla stojí v řádů tisíců, Essential budou k mání už od pár stovek korun.
Klasická světla budou startovat s cenou 25 dolarů za kus, případně 60 dolarů za startovní sadu 4 kusů. V nabídce budou také A19 a BR3, bodovky GU10 i vylepšené LED pásky s délkou 5 a 10 metrů. Všechna světla Hue Essential jsou postavena na stejném softwaru i technologii, oproti prémiovým světlům ale nestmívají tak nízko a mají nižší rozsah bílé (2200 až 6500 K).
Kromě Hue Essential vylepšil Philips i stávající prémiovou řadu Hue osvětlení. Nově jsou o 40 % energeticky úspornější a dokáží stmívat až na 0,2 %. Všechna nová světla disponují konektivitou Matter-over-Thread pro připojení k jakékoliv chytré domácnosti kompatibilní s Matter, ty stávající bude možné přemostit na Matter skrze stávající Bridge nebo nový Bridge Pro.
