Novinky v bezdrátovém nabíjení (nejenom) smartphonů na českém trhu

Nejprve se podíváme na novou Mag Pro Wireless Power Bank od Varty, která nabízí rychlé nabíjení jak pro iPhony, tak také pro Android telefony s podporou bezdrátového nabíjení Qi.
A jestliže máte iPhone nebo Android telefon s MagSafe obalem, tak powerbanku jednoduše „přilepíte“ na záda telefonu pomocí magnetického uchopení.
Bezdrátově i přes USB-C
Powerbanka by měla být vyrobena z protiskluzového materiálu, který má usnadnit celkové držení telefonu. Bezdrátové nabíjení poskytuje až 7 W s kapacitou až 5 000 mAh.
Nová Varta Mag Pro Wireless podporuje také drátové nabíjení pomocí USB-C s využitím technologie Power Delivery a nabíjecí silou až 12 W. Zároveň je možné nabíjet jak powerbanku připojenou přes USB zdroj, tak na ní položený telefon a může tak vlastně suplovat nabíječku.
O stavu nabití powerbanky informuje podsvícení loga VARTA. Tmavě modré podsvícení znamená 70–100 %, modré a bílé 0–30 %. Zařízení je již v České republice v prodeji, a to za necelou tisícovku.
Stylově a rychle
Kdo si potrpí na stylové doplňky, tak by neměl přehlédnout kompaktní bezdrátové nabíječky OntheGo 3v1 a OntheGo 2v1 značky Satechi. Novinky poskytují rychlé bezdrátové nabíjení díky technologii Qi2.
Skládací, magnetický modul umožňuje nejen stabilní přichycení telefonu, ale také jeho použití jako stojánku. Pokud si potrpíte na komfort, s jedním USB-C kabelem nabijete jak telefon, tak i sluchátka a hodinky.
iPhony i Android telefony
Satechi OntheGo 2v1 a 3v1 doplňují energii iPhonům a nově také smartphonům Google Pixel 10, které jako první generace telefonů se systémem Android podporují magnetické Qi2 nabíjení (smartphony Samsung Galaxy S25 mají pouze Qi2 ready). Sluchátka se přikládají na samostatnou plochu a model OntheGo 3v1 navíc nabízí i modul pro nabíjení Apple Watch.
Hlavní nabíjecí plocha dosahuje maximálního výkonu 15 W, druhá plocha s výkonem 5 W slouží pro bezdrátová sluchátka a u varianty 3v1 je k dispozici ještě 3W pozice pro Apple Watch. Nabíječky jsou vybavené systémy ochrany proti přepětí a přehřátí. Modely Satechi OntheGo 2v1 a Satechi OntheGo 3v1 jsou již na našem trhu dostupné, a to za 2 199 Kč a 2 699 Kč.
