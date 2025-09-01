Nový Battlefield nemá raytracingovou grafiku. A ani mít nebude, vývojáři jsou proti

Raytracingová grafika se pomalu stává ve hrách častější a častější věcí. Ale neznamená to, že nutně bude univerzální součástí všech her. Aktuálně přicházející novinka Battlefield 6 ray tracing nepoužívá. Přímo vývojáři teď potvrdili, že je to zcela záměrné a ani není v plánu ho do hry později přidat. Hra se místo toho soustředí na to, aby byla hratelná pro široké vrstvy uživatelů, což může být u titulu, který klade důraz na multiplayer, lepší volba.
Proč nemá Battlefield 6 podporu ray tracingu?
Web Comicbook mluvil se zástupci vývojářů hry a zeptal se na to, zda bude ray tracing v Battlefieldu 6 k dispozici. Hra, kterou už lze zkoušet v otevřeném beta testu, zatím neposkytuje možnost, jak ray tracingové efekty zapnout. To podle technického ředitele ze studia Ripple Effect Christiana Buhla je záměr. Údajně už poměrně záhy během vývoje bylo rozhodnuto, že ve hře ray tracing nebude.
Důvodem jsou stále značné požadavky ray tracingu na výkon, zatímco studio chtělo hru vyladit tak, aby běžela co nejlépe. A to nejen na novém a drahém hardwaru, ale i na levnějších a starších grafikách. Sice by se dalo namítat, že ray tracing by mělo být možno přidat jako volitelnou funkci navíc, podle Buhla chtělo studio hru optimalizovat tak, aby výchozí nastavení (bez ray tracingu) fungovala co nejlépe. Fokus studia bylo místo obrazové kvality s highendovým hardwarem to, jaký výkon dostanou mít „všichni ostatní“.
Je to zajímavé tím, že jedna z předchozích her série (Battlefield V) byla vůbec pilotním titulem, který tedy novou ray tracingovou grafiku implementoval. Ovšem s vysokou výkonnostní cenou. V Battlefieldu 6 není v kontrastu s tím v plánu ray tracing vůbec mít. Neplatí to jen nyní při vydání, firma údajně neplánuje přidání ani v nějakém budoucím patchi (i když asi nelze vyloučit, že později nezmění názor nebo nevydá nějakou „enhanced edition“ za pár let).
Battlefield 6 se zatím setkal s přívětivým přijetím, a mohla by to tedy být hodně populární hra. Tím pádem tedy sázka na větší přístupnost po stránce hardwarových nároků asi byla šťastná volba, která hru otevře širokým vrstvám.
Nízké nároky
Battlefield 6 má na AAA titul relativně mírné nároky. Doporučený hardware (pro hraní v rozlišení 1440p / High Details na 60 FPS nebo 1080p / Low Details na 80 FPS) je grafika GeForce RTX 3060 Ti, Radeon RX 6700 XT nebo Intel Arc B580 a procesor Intel Core i7–10700 nebo Ryzen 7 3700X, ale pro méně náročné jsou minimální požadavky nižší.
Na rozběhání v rozlišení 1080p s nízkou úrovní detailů a 30 FPS je i bez upscalingu, tedy s nativním rozlišení, třeba jen 6GB grafika – GeForce RTX 2060, Radeon RX 5600 XT, případně Intel Arc A380 (a Intel Corei5–8400 nebo AMD Ryzen 5 2600 jako procesor). Hra sice vyžaduje pro svůj systém ochran proti cheatování zapnutí Secure Bootu, ale to mohou splnit i dnes už velmi staré počítače. Nejde ani tak o bariéru, jako spíš preferenci uživatelů.
Toto zaměření na výkon pro řadu her dává smysl. Vedle přístupnosti širší základně uživatelů jde i o to, že série jako Battlefield a Call of Duty jsou založené na multiplayeru a je u nich tedy vždy soutěžní aspekt. A při konfrontaci hráčů je výkon (snímková frekvence a co nejnižší latence) důležitá, zatímco kvalita grafiky může hráči cíleně být obětována, podobně jako při eSports hraní. Obrazová kvalita obecně a techniky jako ray tracing konkrétně jsou s cílem nejvyššího výkonu v konfliktu, proto asi dnes nikde neočekává přidání ray tracingu třeba do série Counter Strike.
Toto neznamená, že by se herní grafika měla od ray tracingu zase odvrátit. Nicméně je to připomenutí, že ray tracing a výkon v ray tracingu – nebo by se možná dalo říct obecně realističtější a a více a více technicky náročné vykreslování – nejsou jediný směr, kterým se hry a grafická GPU mají ubírat, ale jenom jedna z validních možností. (Možná by dnešní herní (a GPU) průmysl také potřeboval připomínku, že by nezáleží jen na snímkové frekvenci s upscalingem a triky jako je generování snímků.)
Zdroje: Tom’s Hardware, Comicbook