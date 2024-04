Nový Mini LED monitor Asus ProArt se sápe po světové nadvládě: s DP 2.1 dává 8K bez komprese

Asus se v průběhu let mezi výrobci monitorů vypracoval – hlavně herními LCD, ale také profesionálními grafickými monitory ProArt. V této řadě teď firma přišla s monitorem, který má takříkajíc všechno a mohl by být vůbec nejšpičkovějším zobrazovadlem, které můžete na stole mít: od rozlišení 8K přes HDR až po rozhraní – podporuje totiž už nový obrazový výstup DisplayPort 2.1, takže 8K obraz nebude muset být přenášen se silnou kompresí.

Asus ProArt PA32KCX

Asus v těchto dnech odhalil nový profesionální monitor označený ProArt PA32KCX. Proti předchozímu podobnému počinu (PA32UCXR) jde poprvé o 8K monitor, tedy o LCD s rozlišením 7680 × 4320 bodů, které poskytuje na úhlopříčce 32 (respektive to asi bude 31,5 palce), takže rastr bude na stolní monitor opravdu velejemný.

Současně jde o docela pokročilý HDR panel, mělo by jít o první profesionální monitor, který kombinuje 8K obraz s technologií Mini LED. Díky té má obrazovka 4096 zón podsvícení pro účely lokálního stmívání. Maximální jas při HDR zobrazení je až 1200 cd/m², přičemž na celé ploše obrazovky lze zobrazit jen o málo méně – 1000 cd/m². Monitor také podporuje různé HDR formáty včetně HLG.





Asus ProArt PA32KCX Autor: Asus, via: VideoCardz

Pro HDR zobrazení má monitor také pokrytí barevného prostoru DCI-P3 (z 97 %). Monitor má z továrny být nakalibrovaný na barevnou odchylku s delta E menší než jedna. Je ale možné používat hardwarovou kalibraci a monitor pro ni má zabudovanou vlastní sondu, která se z něj vysouvá.

Primárním cílovým působištěm těchto monitorů má být tvorba různého obsahu, včetně virtuální a rozšířené reality, kde patrně přijde k využití extrémně vysoké rozlišení, protože dokáže zobrazit obsah určený pro headsety s hodně vysokým rozlišením jejich interních panelů.

Asus ProArt PA32KCX Autor: Asus, via: VideoCardz

DP 2.1 se konečně začíná využívat

Vedle obrazovky samotné stojí za zmínku také systém připojení. Zatím se neobjevilo mnoho obrazovek využívajících DisplayPort 2.1, ale Asus ProArt PA32KCX je jednou z těchto prvních vlaštovek. A vzhledem k rozlišení 8K je to také přesně ten typ monitoru, pro který je DP 2.1 užitečný. Asus nicméně neříká, které režimy monitor umí, zda je podporován UHBR 20 (s propustností téměř 77,37 Gb/s), nebo třeba jen UHBR 13.5 (52,22 Gb/s).

Každopádně bude obrazovka využívat vyšší propustnost a to znamená, že nebude muset používat tak silnou kompresi DSC, jaká bude třeba pro 8K monitor s DisplayPortem 1.4a (pro ten je 7680 × 4320 bodů při 60 Hz i s kompresí naprosté maximum). Snížená úroveň komprese je pro produkci, kde vám záleží na tom, aby monitor zobrazoval co nejvěrněji (třeba i včetně ditherovacích obrazců), hodně důležitá.

Při UHBR 20 by zřejmě už monitor dokonce měl být schopen přenášet 8K HDR obraz bez komprese, budete ale potřebovat grafiku Radeon Pro W7800 nebo W7900. Běžné Radeony 7000 umí jen UHBR 13.5 (a Radeon RX 7600 a 7600 XT podporují pouze UHBR 10). Grafiky GeForce ani odvozené profi modely RTX nepodporují DisplayPort 2.0 ani 2.1. Může u nich proto být výhodnější použít připojení přes HDMI 2.1, které monitor také poskytuje, i když nevíme, zda včetně 48 Gb/s propustnosti. Alternativně také monitor podporuje připojení přes USB-C v režimu Thunderbolt 4, kdy také umí nabíjet připojený notebook jako dokovací stanice (dodat umí až 96 W).

To, že monitor konečně využívá nové obrazové rozhraní, které už je v GPU dostupné skoro dva roky (první GPU s podporou DisplayPortu 2.0/2.1 byla grafika Intel Arc A380, nicméně podporuje jen UHBR 10), je možná hlavně třešinka na dortu, zatímco nejdůležitější bude kvalita obrazu. Ovšem právě touto třešinkou bude ProArt PA32KCX přinejmenším chvíli vyčnívat nad ostatní profesionální LCD. Nicméně neměl by asi být ojedinělý dlouho, další výrobci by také měli DisplayPort 2.1 začít používat, takže speciální je hlavně to, že Asus je mezi nimi první.

Asus zatím nepotvrdil, kdy přesně začne tento monitor prodávat. Vincent Veoh z HDTVTestu uvádí, že předběžně firma uvádí cenu okolo 8000 $ (s DPH 230 000 Kč). Půjde tedy o značně luxusní pracovní nástroj.

