Nový Peugeot 5008 ukazuje, že i elektromobil může být velké, pohodlné a spolehlivé SUV

Elegantní silueta, vskutku mohutné proporce a moderní interiér se dvěma spojenými velkými 10" displeji (jde o zcela nový panoramatický i-Cockpit) dávají novému modelu E-5008 každopádně punc prémiovosti.
Praktické ovládání
Ovládat funkce nemusíte ovšem jenom přes pravou část zmíněné jednolité displejové plochy (jež je dotyková), ale také pomocí praktických tlačítek i-Toggles. Můžete si na nich dokonce nastavit konkrétní funkce, které často používáte. Tedy například klimatizaci nebo navigaci.
Uvedená prostornost platí nejenom pro posádku, ale také pro zavazadlový prostor, kam se při běžném sklopení poslední třetí řady sedadel vměstná až 748 litrů objemu (pro představu pokud sklopíte i druhou řadu sedaček, tak pak vznikne prostor o objemu 1815 litrů). K takto obrovskému vozu se dobře hodí i designová 19" kola.
Vyšší spotřeba
Hmotnost vozu je ovšem při jízdě poznat. Tento elektromobil s baterií a prostorem pro sedm míst není navíc nijak aerodynamický, což se výrazněji projevuje zejména ve spotřebě.
Při reálném provozu jsme zaznamenali spotřebu vyšší než jsou deklarované hodnoty automobilky a dojezd tak může být nižší než v ideálních podmínkách. Několikrát jsme se u spotřeby dostali, a to nejenom na dálnici, i přes 23 kWh.
Zabudovaná baterie o kapacitě 73 kWh by měla totiž podle WLTP měření umožnit dojezd až 497 kilometrů, v reálu při sychravém podzimním počasí a nikoliv zcela plném obsazení (čtyři lidé) to bylo spíše kolem 400 kilometrů.
Elektrický Peugeot 5008 by měl umět nabíjet až 160 kW, takže se z 20 na 80 procent baterie nabije podle automobilky za zhruba 30 minut. Ve skutečnosti to trvá i na rychlonabíječce o cca 10 minut déle, navíc vůz není vybaven funkcí předehřevu baterie.
Klidnější tichá jízda
Výkon 157 kW (tedy cca 210 koní) slibuje na první pohled dostatečnou dynamiku, ovšem při vyšších rychlostech (120 až 130 km/h) není už předjíždění například na dálnici tak rychlé, jak byste chtěli. I zrychlení na stovku při rozjezdu (z nuly) zůstalo trochu za očekáváním, téměř deset sekund již dnes nikoho neohromí.
Na druhou stranu je kabina vozu i při vyšších rychlostech výborně odhlučněna, takže je cestování z tohoto hlediska skutečně komfortní. Dobře nastaven a vyladěn je i podvozek modelu, takže většinu nerovností silnice příjemně „odhoupe“.
Aktuálně je elektrický Peugeot 5008 v nejdostupnější variantě (tedy se 73 kWh baterií a 157 kWh elektromotorem) v prodeji za 1 070 000 Kč. Novinku si ovšem můžete pořídit i v (mild) hybridní verzi za 810 000 Kč nebo v hybridní plug-in verzi opět za 1 070 000 Kč.