Nový Realme GT 8 Pro je snem pro 3D tiskaře. Vyměnitelné foto moduly otevírají prostor kreativitě

Jak dnes zaujmou spotřebitele na trhu, kde se smartphony chrlí jeden za druhým? Někdo sází na extrémní výkon, jiný na dlouhou softwarovou podporu. A pak je tu Realme, které u nové vlajky GT 8 Pro nabízí možnost měnit si podle aktuální nálady modul fotoaparátů.
A to je hotový ráj pro 3D tiskaře.
Kreativní komunita 3D tiskařů má pré
Realme GT 8 Pro je vůbec prvním smartphonem s odnímatelným krytem fotoaparátů. Výrobce sám nabízí řadu zajímavých designových kousků, které cílí hlavně na mladší publikum, daleko zajímavější jsou však výtvory tiskařské komunity.
Například na Makerworldu běží aktuálně soutěž o nejoriginálnější design fotomodulů. A některé opravdu překvapí svojí originalitou – například kompletní kryt s rotačním uzávěrem fotoaparátů, modul s LED světlem připomínajícím Glyph od Nothing nebo modul s 52mm adaptérem pro nacvaknutí polarizačních čoček.
Nutno říct, že se nejedná o první smartphone, na kterém se může tiskařská komunita „vyřádit“. Loni podobný přístup zvolila značka CMF (dceřiná společnost Nothing) s modelem CMF Phone 1. U něj bylo možné vyměnit rovnou celý zadní kryt.
Realme GT 8 Pro je vlajkou se vším všudy
Novinka od Realme nezaostává ani po stránce výkonu. V útrobách se schovává 8jádrový Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 doplněný o 12 GB RAM a až 1TB úložiště typu UFS 4.1. Hlavní parádu dělá 6,79" LTPO AMOLED panel s 144Hz obnovovací frekvencí a jasem až 7 000 nitů (v HDR a jen na určitých místech), typický jas je až 2 000 nitů.
Z fotovýbavy nabízí 50Mp hlavní senzor doplněný o 200Mpx teleobjektiv s 3násobným optickým zoomem a 50Mpx ultraširokoúhlý snímač s rozsahem 116°. Na přední straně se nachází 32Mpx kamera s podporou 4K@60fps videa. Zadní fotoaparáty zvládnou až 8K@30 fps video.
Vzhledem k čínskému původu telefonu lze očekávat i nový křemíko-uhlíkový typ baterie, zde konkrétně 7 000 mAh článek s podporou 120W drátového a 50W bezdrátového nabíjení.
Dostupnost? V Číně už nyní, u nás koncem roku
Realme GT 8 Pro si svoji premiéru odbyl v Číně, u nás v Evropě můžeme dostupnost čekat až koncem letošního roku. Na tamním trhu startuje cena telefonu na 480 eurech (asi 12 tisíc korun), u nás se připravte na cenu, která nepůjde pod 20 tisíc korun.
zdroj: Tisková zpráva, Realme, Makerworld