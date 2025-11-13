Cnews.cz  »  Mobilovinky  »  Nový Realme GT 8 Pro je snem pro 3D tiskaře. Vyměnitelné foto moduly otevírají prostor kreativitě

Internet   Mobilovinky

Nový Realme GT 8 Pro je snem pro 3D tiskaře. Vyměnitelné foto moduly otevírají prostor kreativitě

Dominik Dobrozenský
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Nové Realme GT 8 Pro je čistokrevnou vlajkou se vším všudy. A k tomu navíc přidává vyměnitelné moduly fotoaparátů, na které už nyní reaguje 3D tiskařská komunita bláznivými výtvory.

Jak dnes zaujmou spotřebitele na trhu, kde se smartphony chrlí jeden za druhým? Někdo sází na extrémní výkon, jiný na dlouhou softwarovou podporu. A pak je tu Realme, které u nové vlajky GT 8 Pro nabízí možnost měnit si podle aktuální nálady modul fotoaparátů. 

A to je hotový ráj pro 3D tiskaře.

Kreativní komunita 3D tiskařů má pré

Realme GT 8 Pro je vůbec prvním smartphonem s odnímatelným krytem fotoaparátů. Výrobce sám nabízí řadu zajímavých designových kousků, které cílí hlavně na mladší publikum, daleko zajímavější jsou však výtvory tiskařské komunity.

Například na Makerworldu běží aktuálně soutěž o nejoriginálnější design fotomodulů. A některé opravdu překvapí svojí originalitou – například kompletní kryt s rotačním uzávěrem fotoaparátů, modul s LED světlem připomínajícím Glyph od Nothing nebo modul s 52mm adaptérem pro nacvaknutí polarizačních čoček.

Nutno říct, že se nejedná o první smartphone, na kterém se může tiskařská komunita „vyřádit“. Loni podobný přístup zvolila značka CMF (dceřiná společnost Nothing) s modelem CMF Phone 1. U něj bylo možné vyměnit rovnou celý zadní kryt.

Nothing vás nechá vytisknout vlastní zadní kryt na CMF Phone 1, zveřejnil data pro 3D tiskárnu Přečtěte si také:

Nothing vás nechá vytisknout vlastní zadní kryt na CMF Phone 1, zveřejnil data pro 3D tiskárnu

Realme GT 8 Pro je vlajkou se vším všudy

Novinka od Realme nezaostává ani po stránce výkonu. V útrobách se schovává 8jádrový Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 doplněný o 12 GB RAM a až 1TB úložiště typu UFS 4.1. Hlavní parádu dělá 6,79" LTPO AMOLED panel s 144Hz obnovovací frekvencí a jasem až 7 000 nitů (v HDR a jen na určitých místech), typický jas je až 2 000 nitů.

Z fotovýbavy nabízí 50Mp hlavní senzor doplněný o 200Mpx teleobjektiv s 3násobným optickým zoomem a 50Mpx ultraširokoúhlý snímač s rozsahem 116°. Na přední straně se nachází 32Mpx kamera s podporou 4K@60fps videa. Zadní fotoaparáty zvládnou až 8K@30 fps video.

Vzhledem k čínskému původu telefonu lze očekávat i nový křemíko-uhlíkový typ baterie, zde konkrétně 7 000 mAh článek s podporou 120W drátového a 50W bezdrátového nabíjení.

Dostupnost? V Číně už nyní, u nás koncem roku

Realme GT 8 Pro si svoji premiéru odbyl v Číně, u nás v Evropě můžeme dostupnost čekat až koncem letošního roku. Na tamním trhu startuje cena telefonu na 480 eurech (asi 12 tisíc korun), u nás se připravte na cenu, která nepůjde pod 20 tisíc korun.

zdroj: Tisková zpráva, RealmeMakerworld

Vstoupit do diskuse

Autor článku

Dominik Dobrozenský

Dominik Dobrozenský

Šéfredaktor portálu Cnews.cz. Zaměřuje se na technologické novinky, recenze spotřební elektroniky, smartphony, 3D tisk, AI a herní novinky. Profil autora →

Témata:

Anketa

Plánujete nové Lide.cz vyzkoušet?

Zobraz výsledek

Kvíz týdne

Tyto konektory zná každý. Ale víte, co jejich zkratky doopravdy znamenají?
1/9 otázek
Spustit kvíz

Dále u nás najdete

Akademie věd spouští program Strategie AV21 AI

Poznejte česká města podle leteckých fotek

T-Mobile má 6,6 milionu zákazníků, spotřebují čím dál víc dat

Prusa má novou větší 3D tiskárnu a umí tisknout silikon

Investiční návyky: Proč nemít jen spořicí účty?

Zdravotní a sociální pojištění 2026 u OSVČ: Opět výrazný růst záloh

Nanoroboti z Ostravy mají letět do vesmíru

Minimální zálohy 2026: OSVČ ušetří tisíce korun

Další nemocnice operuje karpální tunel moderně a bez čekání

Jedno kýchnutí znamená na dálnici třicet metrů jízdy poslepu

Evropa chce zase rozbít šifrování a ohrozit tím bezpečnost

Slavné koláče, oblíbené sýry: Poznejte tradiční jídla podle fotek

Firefox má nového sympatického maskota jménem Kit

Zavádí se nová sleva na pojistném pro sezónní práce na DPP

Internet se baví slabým heslem Louvre

Nová vláda a povolenky: Zastavit, omezit, nebo platit pokuty?

Záhadný sabotér "z Prahy" trollí ransomwarový gang

Daniela práce baví i nabíjí. Jeho vášeň pro stěhování táhne celý tým

Konecta a CrewAI spojují síly, aby přinesly revoluci v AI

Minimální mzda, zaručený plat a jejich motivační složky v roce 2026