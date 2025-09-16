Cnews.cz  »  Mobilovinky  »  Nový standard Quick Charge 5+ bleskově nabije, šetří baterii a funguje i se staršími zařízeními

Nový standard Quick Charge 5+ bleskově nabije, šetří baterii a funguje i se staršími zařízeními

Marek Kuřina
Dnes
Nová verze standardu Quick Charge s označením 5+
Nová verze standardu Quick Charge s označením 5+ by měla představovat rychlejší nabíjení s nižšími teplotami a inteligentnějším řízením výkonu. Pozitivní je, že bude zpětně kompatibilní s většinou dosavadních verzí Quick Charge.

To je dobrá zpráva především pro uživatele, kteří neplánují hned měnit svůj telefon. Qualcomm se totiž nesnažil tlačit výš jen výkon, soustředil se tentokrát také na stabilitu, efektivitu a zdraví baterie. 

Rychleji a bez zahřívání

Standard Quick Charge 5+ dokáže nabíjet při až 140 W výkonu (například 20V/7A), ale bez toho, aby zařízení při tom výrazně přehříval. To je právě často problémem některých nových mobilů, které nabízejí hodnoty nabíjení překračující 200 W. Například standard USB Power Delivery v nejvyšší verzi 3.1 podporuje i 240W nabíjení.

Společnost Qualcomm dosáhne zmíněného vylepšení tím, že při vysokých rychlostech použije nižší napětí a vyšší proud, což snižuje tepelnou zátěž.  

Zpětná kompatibilita

Jedním z klíčových taháků je právě zpětná kompatibilita. Quick Charge 5+ bude fungovat se zařízeními, která podporují téměř jakoukoliv předchozí verzi Quick Charge od verze 2.0 výše – výjimkou jsou pouze velmi staré modely (se standardem Quick Charge 1.0). To znamená, že pokud máte telefon se starší verzí QC, nový nabíjecí adaptér nebo kabel s QC 5+ by měl nabídnout uvedené výhody navíc i pro vás. 

Kromě výkonu a kompatibility Qualcomm zdůrazňuje, že Quick Charge 5+ je navržen pro reálné situace – třeba když telefon používáte při nabíjení (hraní, navigaci apod.). Ve vysoké zátěži by se dřívější verze nabíjení mohly rychle zahřát – to ubírá kapacitu baterie a snižuje její životnost. Quick Charge 5+ slibuje snížení přehřívání díky adaptivnímu řízení napětí a proudu.

CIF25

První telefony podporující Quick Charge 5+ by měly být odhaleny na akci Snapdragon Summit 2025, která proběhne již 23. až 25. září. Příslušenství (nabíječky a adaptéry) by se mělo dostat na trh ještě během letošního roku.

zdroje: Qualcomm9to5Google

Normálně nabíjím přes noc a pomalu, rychlonabíjení používám jenom na cestách.
SataN XerxeS

