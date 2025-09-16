Nový standard Quick Charge 5+ bleskově nabije, šetří baterii a funguje i se staršími zařízeními

To je dobrá zpráva především pro uživatele, kteří neplánují hned měnit svůj telefon. Qualcomm se totiž nesnažil tlačit výš jen výkon, soustředil se tentokrát také na stabilitu, efektivitu a zdraví baterie.
Rychleji a bez zahřívání
Standard Quick Charge 5+ dokáže nabíjet při až 140 W výkonu (například 20V/7A), ale bez toho, aby zařízení při tom výrazně přehříval. To je právě často problémem některých nových mobilů, které nabízejí hodnoty nabíjení překračující 200 W. Například standard USB Power Delivery v nejvyšší verzi 3.1 podporuje i 240W nabíjení.
Řešíte výkon při nabíjení telefonu?
Společnost Qualcomm dosáhne zmíněného vylepšení tím, že při vysokých rychlostech použije nižší napětí a vyšší proud, což snižuje tepelnou zátěž.
Zpětná kompatibilita
Jedním z klíčových taháků je právě zpětná kompatibilita. Quick Charge 5+ bude fungovat se zařízeními, která podporují téměř jakoukoliv předchozí verzi Quick Charge od verze 2.0 výše – výjimkou jsou pouze velmi staré modely (se standardem Quick Charge 1.0). To znamená, že pokud máte telefon se starší verzí QC, nový nabíjecí adaptér nebo kabel s QC 5+ by měl nabídnout uvedené výhody navíc i pro vás.
Kromě výkonu a kompatibility Qualcomm zdůrazňuje, že Quick Charge 5+ je navržen pro reálné situace – třeba když telefon používáte při nabíjení (hraní, navigaci apod.). Ve vysoké zátěži by se dřívější verze nabíjení mohly rychle zahřát – to ubírá kapacitu baterie a snižuje její životnost. Quick Charge 5+ slibuje snížení přehřívání díky adaptivnímu řízení napětí a proudu.
První telefony podporující Quick Charge 5+ by měly být odhaleny na akci Snapdragon Summit 2025, která proběhne již 23. až 25. září. Příslušenství (nabíječky a adaptéry) by se mělo dostat na trh ještě během letošního roku.
zdroje: Qualcomm, 9to5Google