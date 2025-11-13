Nový WhatsApp pro Windows 11 žere až šestkrát více RAM. Důvodem je nepochopitelné jednání Mety

Nativní aplikace WhatsApp pro Windows 11 prošla zajímavým vývojem. Zatímco zpočátku šlo o webovou aplikaci kompletně závislou na připojeném telefonu a následně ji Meta přetvořila na solidní UWP aplikaci, nyní se opět vrací k webové verzi. Velký update na verzi 2.2584.3.0 přinesl tuto zásadní změnu, která výrazně mění chování aplikace i několik drobností v rozhraní aplikace.
Výrazně náročnější
Po otevření aplikace WhatsApp na PC nyní dojde k pouhému načtení webu web.whatsapp.com v kontejneru WebView2. To mimo jiné znamená méně efektivní běh, který vyžaduje více systémových prostředků, především paměti. Na webu Windows Latest provedli test, který ukázal, že pouhé otevření aplikace bez následného přihlášení znamená 300 MB alokovaných v RAM. Po přihlášení a načtení všech chatů aplikace využívala stabilně kolem 1,2 GB v paměti, zatímco předchozí UWP verze se pohybovala kolem hodnoty 200 MB.
Takto výrazný rozdíl byl pravděpodobně zapříčiněn nespecifikovanou aktivitou na pozadí, i přesto je ale zarážející. Uživatelé na Redditu sice nepotvrzují gigabajtový rozdíl v alokované paměti, z reakcí je ale jasné, že nová verze je náročnější. Většinou se shodují na hodnotě kolem 200–400 MB ve stavu bez otevřených konverzací. Výrazné množství paměti potom začne spotřebovávat při aktivním používání konverzací. Na strojích s kapacitou operační paměti 8 GB a méně to může znamenat enormní množství paměti, kterou spotřebuje pouhý komunikátor.
Odbočka: podle dobového testu oblíbeného QIP z roku 2006 zabíral komunikátor po startu v RAM 2–4 MB a při konverzaci 5–6 MB.
Aktualizaci se nelze vyhnout
Důvod této změny je prostý: zrušení týmu, který měl vývoj nativní aplikace na starosti. Ten byl rozpuštěn při poslední personální optimalizaci v Metě. Řešením je tedy překlopení webové aplikace, jejíž vývoje se propouštění nedotklo na Windows 11.
Aplikaci na novou verzi běžící ve WebView2 se nelze vyhnout. I když prozatím odložíte update a z Windows Store jej nestáhnete, po určité době Microsoft běh této aplikace zablokuje, a na servery Mety se z ní nepůjde připojit.
