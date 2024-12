Nvidia App má problém: Podle testů grafikám GeForce o hodně zhoršuje výkon

Ještě než Nvidia vydá novou generaci grafik, provádí jednu revoluci ve svém softwaru – grafiky GeForce desetiletí provázely jako nastavovací aplikace staré ovládací panely později doplněné aplikací GeForce Experience. Letos je přišla nahradit Nvidia App, která v listopadu opustila zkušební stádium a teď by ji ovladače měly instalovat jako výchozí volbu. Vypadá to, že úplně zralá ještě není a má negativní vliv na výkon ve hrách.

V testech výkonu grafik (mimo jiného asi také kvůli vydání karet Intelu, které se s těmi od Nvidie logicky porovnávají) si teď vícero recenzentů všimlo, že po instalaci programu Nvidia App klesl výkon grafik GeForce ve hrách. Některá hlášení mluví dokonce o ztrátě až 15 % snímkové frekvence. Informuje o tom teď například Tom’s Hardware nebo youtuberský kanál Hardware Unboxed.

Je třeba říct, že aplikace Nvidia App by správně měla stát stranou spouštěných her a neměla by mít přímý vliv na výkon ovladačů GPU – jejich „softwarový stack“, na kterém staví běžící hry, by měl být stejný jako před změnou obslužné a nastavovací aplikace (analogicky tomu, když AMD nahrazovalo Catalyst Control Center za dodnes používanou aplikaci Radeon Software či AMD Software). Že se propadne výkon ve hrách, tedy není očekávané chování.





Až 15% propad, kvůli překrytí?

Tom’s Hardware testoval vliv Nvidia App na grafiku GeForce RTX 4060 ve Windows 11 24H2 s procesorem AMD Ryzen 7 9800X3D (tedy tím nejlepším, co se dá dnes pro hry koupit). A vyšlo mu, že nainstalovaná Nvidia App zhoršuje výkon až o 12 % v nejhorších případech. V pěti nových hrách vybraných k testování se propady pohybovaly od 2 % až po 12 % a byly přítomné prakticky vždy, jak v rozlišení 1920 × 1080 s nastavením prostředních detailů, tak v 2560 × 1440 bodů s Ultimate detaily. Negativní vliv mu vycházel i ve vyšším nastavení, takže asi nejde jenom o to, že by byl výkon s Nvidia App najednou limitován procesorem. Výsledky můžete vidět zde.

Domovská obrazovka Autor: Cnews

Podle Tom’s Hardware se dá propad výkonu pozorovat ve výchozím nastavení, kdy je aplikace nainstalovaná a běží na pozadí a kdy má zapnutou možnost překrytí, přestože překrytí není aktivní v testované hře. Právě překrytí (overlay) se přímo nabízí jako důvod, proč by mohla Nvidia App takto výkonu ubližovat.

Separátně zveřejněné testování Hardware Unboxed naznačuje, že viníkem je skutečně překrytí nebo dokonce jen některé jeho funkce. V Cyberpunku 2077 i některých dalších hrách byl pozorován propad výkonu při zaškrtnuté položce „Game Filters and Photo mode“ (což je výchozí nastavení).

Nastavení překrytí v Nvidia App. problematická volba se v české lokalizaci jmenuje Filtry her a režim fotografie Autor: Cnews

Pokud na tento problém narážíte, můžete zkusit v aplikaci funkci overlay zakázat a restartovat počítač (zdá se, že pouze deaktivování bez restartu stále ponechává systém ve zpomaleném stavu), nebo odškrtnout zmíněnou volbu. Pokud to nezabere, je možné prozatím Nvidia App s ovladači neinstalovat (pokud nevyžadujete funkce, které v této aplikaci jsou).

Mělo by jít o dočasný problém



Nvidia by o problému měla vědět a pravděpodobně hledá řešení. Asi nepůjde o trvalou újmu, ale je otázka, jestli jde jen o vedlejší projev kvůli nějaké chybě, nebo je do určité míry problematický i design aplikace (či její části), takže i s nějakými optimalizacemi se sice podaří propad výkonu zmenšit na ucházející nízká procenta, ale něco z něj zůstane. Ve staré aplikaci GeForce Experience tyto problémy ale nejsou, což dává naději na kompletní vyřešení.

Je zvláštní, že se chyba způsobující měřitelný pokles výkonu v této výši (která je i jasně vizuálně vidět a grafech) dostala do ostrého vydání, přestože byla aplikace mnoho měsíců testovaná v beta stádiu. Nicméně bugy jsou neodmyslitelnou odvrácenou stranou softwaru a jednoduše se vždy dějí, takže nemusí jít o žádnou nepochopitelnou událost.

Paranoici sice mohou podezřívat, že se propad výkonu teď Nvidii může hodit pro zlepšení benchmarků nové generace grafik (pokud na nich Nvidia App bude méně postižená než karty starších generací), ale to je hodně nepravděpodobné vysvětlení. Očekáváme, že Nvidia problém v budoucích aktualizacích aplikace eliminuje, nebo alespoň z velké části omezí.

Zdroje: Tom’s Hardware, Hardware Unboxed