Nvidia chystá grafiku Titan AI. Na nejvýkonnější GPU nové generace si hráči opět nesáhnou?

Ač to možná zní těžko uvěřitelně, Nvidia v aktuální generaci grafik GeForce RTX 4000 vlastně nikdy neukázala plný potenciál jejich GPU. Nejvyšší herní model GeForce RTX 4090 totiž má použité GPU AD102 poměrně dost ořezané – aktivních je v něm jen 128 ze 144 jednotek. Plnou palbu měl mít model Titan, jenže Nvidia ho zrušila. Nyní ale přicházejí zprávy, že v generaci RTX 5000 by to mohlo být jinak a grafika Titan je opět připravována.

Informaci přinesl nejprve na YouTube kanál RedGamingTech. Podle jeho informací Nvidia vedle obvyklých herních karet, které už tak nějak očekáváme (RTX 5080, RTX 5090) chystá ještě jeden vyšší model, a to právě Titan. Přesněji má mít označení Titan AI, přesně v duchu dnešní doby. Grafiky Titan obvykle používají vyšší, plně aktivní nebo skoro plně aktivní konfiguraci čipu.

Máme zvěsti, že GeForce RTX 5090 bude stejně jako dnešní RTX 4090 dost očesaná a například ani nemá využívat plnou paměťovou sběrnici, osazeno má být jen 448 bitů, což by znamenalo 28GB kapacitu paměti. Ovšem model Titan AI by patrně měl osazených kompletních 512 bitů pamětí se z toho plynoucí vyšší propustností a vyšší kapacitou (32 GB, nebo v případě zdvojnásobení počtu dokonce čipů na kanál dokonce 64 GB). Také GPU samotné by mohlo mít aktivovaných více výpočetních jednotek a mohlo by poskytovat skoro všechno ze 192 SM (24 576 shaderů), které údajně obsahuje čip GB202.





Ovšem také by taková karta mohla mít vyšší spotřebu. U Titanu generace Ada Lovelace, jehož prototypy existují, ale Nvidia jeho vydání zrušila, se mluvilo o spotřebě 600 W nebo možná dokonce až 800 W. Karta měla mít velmi komplikované vícedílné PCB a chladič zabírající čtyři sloty PCI Express. Není vyloučeno, že podobně extrémní bude i Titan AI v generaci Blackwell. Ostatně, existují známky, že i GeForce RTX 5090 by mohla mít zvýšenou spotřebu (referenční TDP 500 W).

Že Nvidia na kartě Titan (respektive Titan AI) pracuje, netvrdí jen kanál RedGamingTech. Po něm tuto informaci potvrdil také Kopite7kimi na Twitteru, což je od generace Ampere nejlépe informovaný a spolehlivý informátor, pokud jde o plány Nvidie. Podle Kopite7kimi „the big thing“ opravdu existuje.

Problém ale je, že se Nvidia opět může rozhodnout tuto grafiku nevydat, ať už k tomu měla u generace Ada jakékoliv důvody (třeba problémy s napájecími konektory, nebo prostě spotřeba byla považovaná za příliš vysokou?). V tuto chvíli asi ani nikdo v Nvidii neví jistě, zda zase nezůstane opět jen u prototypů, plány se ještě mohou několikrát změnit.

Grafika Nvidia Titan RTX založená na architektuře Turing Autor: Nvidia

Spíš pro AI mánii než pro hraní

I pokud ale tato grafika vyjde, nemusela by být vůbec určená pro běžný herní trh. Nvidia už měla u řady Titan tyto tendence nějakou dobu, Titan V byl založený na čipu GV100 architektury Volta, jinak používané jen v serverech a pro akceleraci AI, a to do značné míry směrovalo do poloprofesionálního výpočetního využití také Titan V.

U následující karty generace Turing (Titan RTX) byla jako velká novinka RT jádra, což opět tuto řadu trochu přesměrovalo zpět ke grafice, ale dlouhodobě Nvidia asi z této řady chtěla udělat spíš „levnější“ kartu pro pracovní stanice než pro (nejbohatší) hráče. V současné situaci by asi model mířil na všechny vývojáře nebo menší firmy, které si pořizují nejvyšší modely herní řady GeForce coby levnější alternativu ke specializovaným AI akcelerátorům.

Už i modely jako GeForce RTX 4090 se tlačí tímto směrem s cenami útočícími na 2000 $ (kde jsou ty časy, kdy highendové GPU stávalo 600–700 $, nebo dokonce méně…). Takže si asi dokážete představit, že pokud Titan AI vyjde, nechá si ho Nvidia zaplatit. Není asi vyloučeno, že cena možná skončí i někde u 4000–5000 $, tedy nad hranicí sto tisíc korun.

Zdroje: RedGamingTech, VideoCardz, Kopite7kimi