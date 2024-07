Herní grafiky budou ještě víc žrát a topit. Nová nejvýkonnější GeForce může mít spotřebu 500 W

Před časem proběhla médii zpráva, že pro novou generaci grafik GeForce RTX 5000 chystá Nvidia chladič schopný odvádět až 600 W tepla vznikajícího spotřebou GPU. Nová generace je založená na čipech architektury Blackwell, které jsou stále 4nm. A vypadá to, že by kvůli tomu Nvidia mohla sáhnout k dalšímu navýšení už tak dost vysokých spotřeb grafik coby prostředku ke zlepšení výkonu. Naznačují to možná informace od výrobců zdrojů.

Specifikace spotřeby přímo od obvyklých zdrojů jako je Kopite7kimi ještě nemáme. Ovšem „prokecnul“ se jiný subjekt, který může od Nvidie mít dokumenty pod NDA – jeden z výrobců zdrojů pro počítače. Seasonic má na svém webu kalkulátor doporučeného výkonu zdroje pro různé sestavy a do tohoto nástroje byla teď někdy přidána také „podpora“ pro nové grafiky Nvidie.

Vyšší spotřeby u všech modelů?

Data o spotřebě, která kalkulátor používá, předpokládají zvýšení spotřeby pro všechny modely. Vede to highendový model GeForce RTX 5090 (poznámka: jména modelů asi ještě nejsou definitivní), u kterého Seasonic očekává zvýšení TDP ze 450 W na 500 W. Toto by by měly být údaje pro tzv. „Total Graphics Power“, tedy spotřebu celé grafiky (při plné zátěži, což nemusí být případ ve všech hrách), ovšem při referenčních parametrech. Nereferenční modely přetaktované hned z výroby ovšem mohou mít spotřebu ještě vyšší. Lze předpokládat, že typicky může u přetočených karet RTX 5090 také být vyšší než u typických přetočených RTX 4090, pokud se základ zvýšil.

GeForce RTX 5080 by údajně mohla mít spotřebu okolo 350 W, zatímco současná RTX 4080 je oficiálně na 320 W. Tím pádem by dostihla spotřebu někdejší GeForce RTX 3090. Pro GeForce RTX 5070 čeká Seasonic zvýšení spotřeby z 200 W na 220 W. Toto by nicméně bylo na stejnou úroveň, na kterou už se dostala GeForce RTX 4070 Super.





Zatímco u předchozích modelů jsou údajná zvýšení celkem pravidelná (všude zhruba o 10 %), u mainstreamového modelu GeForce RTX 5060 má být zvýšení TDP o hodně výraznější – zatímco RTX 4060 měla spotřebu jen 115 W, u RTX 5060 by prý mohla stoupnout až na 170 W, tedy zpátky tam, kde byla v generaci Ampere u GeForce RTX 3060. Na druhou stranu by toto mohlo kartu zase výkonnostně posunout výš.

GeForce RTX 5050?

Zajímavé je, že kalkulátor Seasonicu mluví ještě o další kartě, totiž o „padesátkovém modelu“, který pro desktop v generaci RTX 4000 neexistuje. GeForce RTX 5050 má mít příjemné TDP 100 W, tedy kousek pod GeForce RTX 4060 nebo RTX 3050.

Grafiky GeForce RTX 5000 v kalkulátoru výkonu zdroje od Seasonicu Autor: Seasonic

Je třeba upozornit, že tyto hodnoty nemusí nakonec odpovídat tomu, s čím karty přijdou skutečně na trh. Pro potřeby tohoto nástroje nemusí být použité skutečné hodnoty, Seasonic by je mohl klidně nadsadit „pro jistotu“ nebo je vyloženě jenom odhadovat. Ostatně ve finální nabídce může být i více karet, například modely Ti, z nichž zde žádný není jmenován. Na druhou stranu parametry nejsou čistě jen o přidání 10 % navíc, dost specifické zvýšení u GeForce RTX 5060 (nebo nečekaná RTX 5050) by mohlo ukazovat, že by ty odhady mohly být i podložené nějakými předběžnými zákulisními informacemi.

A také je možné, že je ještě definitivně neví ani Nvidia a ještě může zvolenými TDP do vydání hýbat nahoru nebo dolů podle toho, co bude u grafik chtít dosáhnout za výkon a jak si vyhodnotí nálady trhu. Nicméně nějaký potenciál ke zvýšení spotřeb tu asi bude.

Pět vyšší zátěž na 12pinových kabelech…

Vyšší TDP také mohou znamenat vyšší riziko poškození karet a potažmo zdrojů kvůli přehřívání a tavení kabelů a konektorů 12VHPWR (či nově 12V2×6, které jsou jejich evolucí). Tyto problémy patrně jsou z určité části nevyhnutelným důsledkem subtilního fyzického designu těchto konektorů a nízké rezervy, které u nich specifikace ponechává. A zdá se, že potenciál pro vznik těchto problémů stále nebyl skutečně eliminován.

Další navýšení proudové zátěže by u těchto kabelů vedlo k dalšímu zvýšení provozních teplot – těch běžných bezpečných při bezchybném zapojení, ale hlavně pak bude mohutnější teplotní nárůst, který způsobí zhoršení kontaktu v konektoru. Vyšší zatížení konektorů po zvýšení TDP grafik tedy asi může o něco zvýšit pravděpodobnost, že se u karty přehřívaní a roztavení konektoru projeví. Nvidia a výrobci karet ale budou mít jednu možnost, jak problém naopak výrazně zredukovat, totiž pokud by se na napájení karet používaly dva kabely místo jednoho. Tím se zatížení jednoho konektoru zmenší na polovinu a roztavení by nemělo prakticky vůbec hrozit.

Kdy budou?

Nvidia neuvádí dopředu termíny vydání zatím neoznámených karet, ale neoficiální úniky aktuálně jsou takové, že by grafiky GeForce GeForce RTX 5000 mohly dorazit na trh ještě v letošním roce. Mají to však být jen první modely počínaje od výkonnějších. Letos by se měl objevit jen jeden nebo dvě modely, patrně ve čtvrtém kvartálu a možná později než dříve (v listopadu, prosinci místo září až října).

Netypicky by prý mohla jako první vyjít GeForce RTX 5080 a až po ní nejvýkonnější GeForce RTX 5090. Toto vše je ale zatím nepotvrzené a protože je řeč o době ještě několik měsíců vzdálené, asi se ještě mohou plány Nvidie změnit.

Zdroje: Olrak29_, Tom’s Hardware, Seasonic