Nvidia GeForce RTX 5090 má nevídaný design. PCB je ze tří částí, chladič je dělaný na spotřebu 600 W

Nová generace grafik Nvidia je ještě několik měsíců daleko, ale již se objevují informace o tom, co bude obnášet. A to přesněji řečeno o nejvýkonnějším modelu GeForce RTX 5090. Ten má údajně mít hodně speciální a inovativní konstrukci zcela odlišnou od toho, jak jsou stavěné konvenční grafické karty. Nicméně to také může znamenat komplexitu vedoucí k vysoké ceně, zvlášť vzhledem k tomu, že motivací je i chlazení extrémních spotřeb.

Informací o GeForce RTX 5090 se v poslední době seběhlo několik. Zatímco novinky ke specifikacím GPU ještě neprosakují, unikají informace k provedení chladiče a celé karty, jejichž nákresy se asi hlídají méně a mají k nim přístup další firmy.

512bitová sběrnice

Leaker Panzerlied na Chiphellu přišel s informací, která opět podporuje verzi, že má GeForce RTX 5090 extrémně širokou 512bitovou sběrnici. Má totiž skutečně mít 16 čipů paměti GDDR7 kolem samotného GPU. Protože jde o čtyři čipy navíc proti 384bitové sběrnici, není úplně snadné je na PCB namačkat – a je zajímavé, že Nvidia nezvolila cestu osazení čipů na druhou stranu PCB, prý jsou uspořádány na jedné straně PCB po všech stranách čipu.

Po stranách GPU by mělo být po pěti pouzdrech, na horní straně čtyři pouzdra a dole pod čipem dvě pouzdra. Respektive, je řeč o pozicích na PCB. Je teoreticky možné, že GeForce RTX 5090 nebude využívat všech pozic a neosadí plnou sběrnici, jako to bylo například u GeForce GTX 1080 Ti nebo RTX 2080 Ti.





PCB grafiky AMD Radeon R9 290X, která také měla 16 paměťových čipů (tehdy GDDR5) s 512bitovou sběrnicí Autor: ExtraHardware / Cnews

Trojdílné PCB

Patrně hlavně kvůli této velké zaplněnosti PCB bude mít karta velmi neobvyklý design. Dva čipy bylo možná problém pod GPU dostat, pokud by v těchto místech měl být konektor do slotu PCI Express ×16, takže Nvidia ho údajně odebrala. GeForce RTX 5090 prý bude používat PCB složené ze tří kusů.

Nemá to být stejný design jako u chladiče nevydaného Titanu založeného na GPU Ada, jehož fotky pronikly na internet. Ten měl čtyřslotový chladič prakticky celý prostupný pro vzduch ze tří ventilátorů, protože PCB s GPU bylo otočené vertikálně a tvořilo bok karty, který při osazení přiléhá k základní desce.

U GeForce RTX 5090 má být použito řešení rozdělující desku karty na dvě menší části a hlavní PCB, na kterém pravděpodobně bude GPU, paměti a nejspíš také VRM (asi bychom byli rádi, kdyby byly zvlášť oddělené i konektory 12HPWR pro napájení karty, vzhledem k častým závadám (obávané přehřívání a tavení konektorů), které by se takto daly lépe opravovat).

Další částí bude „IO deska“, což by asi mohlo být separátní kabely napojené PCB s výstupními konektory DisplayPort a HDMI, umístěné k záslepce. Díky rozdělení nebude deska s GPU muset zasahovat až do těchto míst. A podobně řešený bude zřejmě i slot PCB. Leaker Kopite7kimi uvádí, že o této části lze přemýšlet jako o PCIe riseru (kabelové prodlužce) zabudované do karty.

Toto řešení umožní umístit PCB s GPU na jiné místo v kartě, než je obvyklé. Nemusí tedy být při horní straně (míněno horní straně při zasunutí do slotu ve skříni s tradičním formátem). Jak přesně to bude vypadat, zatím nevíme.

Motivací má prý být, aby bylo možné chladič „profukovat z obou stran“, tedy aspoň podle Chiphellu. Možná by to mohlo znamenat design s PCB, které bude tradičně naplocho, ale pouze uprostřed karty (takže tato sekce zůstane zablokovaná pro potřeby „průtahu“ vzduchu směrem nahoru), ale jak napravo, tak nalevo bude mít pod ventilátorem profoukávatelné „okno“, kterým bude vzduch nasávaný z prostoru pod kartou moci unikat nahoru do prostoru CPU a odtud ven ze skříně.

Koncepce chlazení karet Founders Edition v generaci GeForce RTX 3000 a RTX 4000. V generaci RTX 5000 by možná mohl prostupovat nahoru i levý proud vzduchu Autor: Nvidia

Šlo by tedy o rozvinutí přístupu z chladiče grafik RTX 3090 a RTX 4090 „Founders Edition“, u kterých ale bylo okno jen na jednom konci karty, kdežto toto rozdělené PCB by ho umožnilo umístit i na druhý konec karty, mezi GPU a záslepku. Z centrální části s GPU (ta by také mohla nad sebou mít axiální ventilátor, jen by vzduch z něj musel odcházet do stran) by asi vycházely heatpipe zakončené žebrovými pasivy rozprostírajícími se v trase vzduchu z krajních axiálních ventilátorů.

Zní to zajímavě, ale také potenciálně dost komplikovaně. Výrobní cena může být o dost vyšší než u tradičního designu PCB a chlazení – a také to asi celé může být o něco choulostivější (a obtížnější na rozebrání a sestavení). Asi není ani třeba připomínat, že Nvidia v každé z posledních tří generací grafik zvýšila cenu top modelu a při použití dražšího komplikovanějšího chladiče a PCB to asi je dost pravděpodobné i u RTX 5090. Předešlá cena byla 1599 $, takže se můžeme bavit o něco mezi touto částkou a 1999 $. (Nebo by to mohlo být dokonce přímo 1999 $? Uvidíme.)

Tento chladič pochopitelně bude použitý na grafikách Founders Edition, tedy těch přímo od Nvidie. V generacích RTX 3000 a RTX 4000 ostatní výrobci její design nenapodobovali (je možné, že jim to Nvidia ani nedovolila), takže pravděpodobně ani tentokrát nemusí koncepci Nvidie následovat. Nereferenční GeForce RTX 5090 tedy klidně mohou být docela konvenční. Uvidíme, zda to bude nějak na škodu, v aktuální generaci RTX 4000 nebyly „Founders Edition“ chladiče Nvidie ty nejúčinnější a nejtišší, vzdor sofistikovanosti (nebo alespoň komplikovanosti).

Konstrukce dvoučipové GeForce 9800GX2 s dvojitým PCB z roku 2008 Autor: Nvidia

Chladič je dělaný až na 600 W

Tento chladič je mimo jiného také asi připravován s ohledem na schopnost uchladit velmi vysoké spotřeby. Není zatím vůbec jisté, zda nakonec Nvidia zvolí vyšší TDP, než mají dnešní karty Ada (GeForce RTX 4090 má 450W spotřebu), ostatně část kapacity chladiče asi vždy bude ponechána jako rezerva. Ale firma si na zvýšení TDP asi připravuje možnosti.

Web Benchlife má údajně informace od jistého výrobce komponent pro chladiče, podle nějž Nvidia testovala a ověřila chladiče pro GPU Blackwell, které jsou navržené na spotřeby od 250 W až po 600 W. Má jít o celkem čtyři návrhy chladičů (z nichž jeden by mohl být ten, který jsme právě probírali), které Nvidia vyvinula a plánuje k výrobě. Ale je ještě možné, že některé zůstanou nevyužité, což se stalo právě s tím čtyřslotovým chladičem pro karty generace Ada.

Zdroj: Benchlife, VideoCardz (1, 2, 3), Chiphell, Kopite7kimi