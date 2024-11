Nvidia nesená vlnou AI spláchla Apple a je teď nejhodnotnější firmou na světě

Není to zas tak dávno, co Nvidia přerostla tržbami Intel a co se psalo o tom, že ho přesáhla v tzv. tržní kapitalizaci. Její hvězda nesená mánií kolem umělé inteligence, z které má extrémní tržby i zisky, teď ale vyšla ještě výš. Firma teď již překonala i Microsoft a Apple a stala se tak „nejhodnotnější“ firmou na světě. Tedy pokud je to měřeno tzv. tržní kapitalizací.





Možná není jisté, zda současná mánie okolo AI není tak trochu bublina, ale prozatím spolehlivě vynáší do závratných výšin nejen tržby a zisky Nvidie (v aktuálním kvartálu očekává, že dosáhne tržby okolo 32,5 miliardy $ a nejspíš to bude víc), ale také cenu jejích akcií. Minulý týden cena jejích akcií přesáhla 143 $, aktuálně je na 145 $ a maximum bylo dokonce téměř 150 $. S touto cenou dosáhla celková peněžní hodnota všech jejích akcií víc než 3,5 bilionu dolarů neboli v korunách aktuálně 833 bilionů, čemuž se také říká tržní kapitalizace (anglicky market cap).









Touto tržní kapitalizací se často poměřují firmy obchodované na akciovém trhu a Nvidia v ní už překonala nejprve Microsoft a teď dokonce i Apple, dřívějšího šampiona. Podle tohoto kritéria se tím Nvidia stala nejhodnotnější firmou na světě, protože větší tržní kapitalizaci už žádná společnost nemá. Její „market cap“ dokonce je takový, že se do něj vejde Meta (Facebook) a Amazon dohromady.

Jen-Hsun Huang, CEO Nvidie Autor: Nvidia

Ono „nejhodnotnější“ jsme dali do uvozovek, protože hodnota není úplně jednoduchá ani jednoznačná věc a tržní kapitalizace je sice zajímavý údaj, ale i ošidný. Výkyvy ceny akcií se může v mžiku masivně změnit a odráží zejména sentiment a představy akciového trhu. Ty měly být nějak opřeny o ekonomickou realitu, ale zdaleka nejsou čistě objektivní. Firmy mohou být hodně podhodnocené i silně přeceněné.

A navíc jde o velmi virtuální hodnotu, protože tuto celkovou částku za akcie nelze obvykle dostat – pokud byste je chtěli všechny prodat na volném trhu, s každou nabídnutou bude cena klesat. Na akvizici celého balíku zase potřebujete schválení akcionářů a obvykle musíte zaplatit naopak víc, než byla tržní kapitalizace v době jednání. Zejména ale u těchto „nejdražších“ firem sotva někdo sežene prostředky k takovému kompletnímu vykoupení.





Pro Nvidii a jeho šéfa a zakladatele Jen-Hsun Huanga je toto každopádně nový triumf. Bude zajímavé vidět, zda společnost poroste ještě dál – a s ní i mánie (či možná bublina?) okolo umělé inteligence v jejím současném pojetí prezentovaném GPU produkty Nvidie.





Zdroj: Tom’s Hardware