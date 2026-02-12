Nvidia prý chystá GeForce RTX 5090 Ti nebo kartu Titan. Ještě výkonnější a dražší kartu, než je RTX 5090

Vypadá, že nová generace herních GPU Nvidia místo konce letošního roku vyjde až o rok později (a objevily se dokonce i dohady o posunu na rok 2028) a firma kvůli cenám pamětí zrušila tzv. „Super“ refreshové modely řady RTX 5000, které měly vyjít letos. Ale úplně bez novinek v oblasti herních grafik možná nezůstaneme. Nvidia prý totiž jednu novou kartu chystá, ale bude to špičkový model, který asi bude mít hodně vysokou cenu.
RTX 5090 Ti nebo Titan Blackwell ještě letos?
Podle informací od Overclocking.com, které převzal známější web VideoCardz, chystá Nvidia model grafické karty založené na GPU generace Blackwell, který by stál ještě výš než GeForce RTX 5090. Nemá jít zřejmě o součást řady Super, možná by tedy tato grafika mohla nést označení GeForce RTX 5090 Ti, nebo Titan RTX, pokud se Nvidia vrátí k této značce.
Karta by nejspíš mohla být založená na čipu GB202, protože o výkonnější herní variantě architektury Blackwell nevíme. Ovšem toto GPU není v grafice GeForce RTX 5090 zdaleka na svém plném potenciálu, jelikož obsahuje 192 bloků SM (24 576 shaderů), z čehož je vyžito jen 170 SM (21 760 shaderů, což je 88,5 % fyzicky přítomných jednotek). Nvidia by mohla v modelu RTX 5090 Ti použít čip s plným nebo téměř plným počtem jednotek, což by logicky navýšilo výpočetní výkon.
Karta by také možná mohla nést 48 GB paměti, pokud by 512bitová sběrnice GPU byla osazena čipy s kapacitou 24 Gb. Na druhou stranu je ale také docela pravděpodobné, že by tato karta mohla spotřebou jít přes 600 W, a napájela by se tedy dvěma 12+4pinovými konektory (což by mohlo ovšem být méně náchylné k hoření a tavení kabelů a konektorů, než 600 W přes jeden kabel).
Podle Overclocking.com už je projekt za fází prvotního plánování a běží přípravy na výrobu, jako je návrh karty. Cílem je prý, aby tato karta vyšla včas pro nákupní období „back to school“, což je přibližně konec třetího kvartálu, znamenalo by to nejspíš srpnový termín vydání.
Tato informace má údajně pocházet od vícero zdrojů z různých firem. VideoCardz uvádí, že se ještě pokusí získat nějaké potvrzení od vlastních zdrojů, ale zatím od nich nezávislé ověření nemá.
Je třeba upozornit, že Nvidia často rozpracovává plány na různé modely grafik, které nakonec nepřijdou na trh (ale pozdější uniky vzorků už několikrát potvrdily, že úniky o nich nebyl nepravdivé – například skutečně existují vzorky GeForce RTX 3080 20GB, nebo karty Titan či RTX 4090 Ti generace Ada). Proto se může stát, že i kdyby tato informace byla pravdivá a Nvidia opravdu chystala například GeForce RTX 5090 Ti, pozdější rozhodnutí tento model zruší před vydáním, jako se to stalo s kartami GeForce RTX 5000 Super.
Hodně vysoká cena?
Pokud tato karta přijde na trh, počítejte s tím, že bude nebývale drahá. GeForce RTX 5090 Ti musí logicky stát více, než model RTX 5090 (který sám zbořil všechny předchozí rekordy v cenách herních grafik), zvlášť bude-li mít větší paměť. U karty Titan by cena teoreticky mohla být i třeba dvojnásobná, protože historicky byly tyto karty vždy nasazené mnohem výše než i nejdražší karty prodávané pod jménem GeForce.
MSI aktuálně uvádí grafiku GeForce RTX 5090 Lightning s cenou 5091 $, což by u nás s DPH dělalo nějakých 125 tisíc korun (proti původní 1999$ doporučené ceně modelu RTX 5090). I jiné obyčejnější modely RTX 5090 stoupají cenou k 4000 $. To asi může sloužit jako vodítko, kolik by Nvidia za nový „ultra-highend“ mohla chtít v dnešních podmínkách na trhu (a její dominantní postavení a síla značky na trhu v tom také patrně hraje roli). Nejspíš se tedy budeme bavit o částce, za kterou se kupují ojetá auta spíš než hardware pro PC.
Zdroje: Overclocking.com, VideoCardz