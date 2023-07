Nvidia vlastnící ARM je znovu ve hře, jedná o počáteční investici. Měla by ale jen minoritní podíl

Minulý měsíc se objevila zajímavá zpráva, dle níž ARM jedná s Intelem o možném zakoupení podílu ve firmě (která je jedním z jeho potenciálně nejnebezpečnějších konkurentů). V rámci chystaného IPO by to ale byl jen menšinový podíl a Intel by nebyl jediný z takovýchto spoluvlastníků. Nyní se rozneslo, že dalším nakonec může být Nvidia. Ta přitom původně chtěla ARM spolknout celý, což jí nebylo dovoleno kvůli monopolním hrozbám.

K přípravě primární emise akcií ARMu (neboli IPO) nyní přinesly další informace Financial Times. Podle jejich zdrojů přibyla mezi potenciální počáteční investory také Nvidia. Ta by zřejmě pořád chtěla nějakou formu propojení s ARMem (ostatně tuto architekturu používá v několika produktech). Financial Times uvádí, že Nvidia má o počáteční investici zájem a je možné, že dokonce jednání běží z její iniciativy. I když ARM by ji pravděpodobně oslovil sám, i pokud by tomu tak nebylo.

Stejně jako u Intelu není zatím jasné, zda se firmy dohodnou, takže nyní jde jen o předběžný záměr, z kterého může sejít. Podle Financial Times momentálně existuje minimálně jedna překážka, a to peníze. Softbank chce údajně primární emisí akcií ARMu získat až 10 miliard dolarů, přičemž si údajně představuje, že by cena za jednu akcii mohla dosáhnout částky, která by celé firmě dávala tržní kapitalizaci 80 miliard $ (tržní kapitalizací neboli „market cap“ se myslí celková „hodnota“ všech akcií při konkrétní dané ceně jedné akcie).

Nvidia by ale chtěla cenu, která by ARMu vyjádřila tržní kapitalizaci jen někde mezi 35 a 40 miliardami, jinými slovy je ochotná zaplatit asi poloviční cenu proti tomu, co požaduje ARM. Firmy tedy patrně budou jednat či smlouvat a buď dojdou k nějakému kompromisu, nebo Nvidia zůstane stranou.

Z uvedených částek je jasné, že Softbank teď neplánuje prodat více než čtvrtinu akcií a spíše ještě méně, takže by si s přehledem zachoval nad ARMem kontrolu. Podíl Nvidie by tak měl být maximálně ve výši jednotek procent (investice Nvidie by prý měla být v řádu stovek milionů $) a neměla by nad ním mít v podstatě žádnou kontrolu mimo adekvátního vlivu při hlasování akcionářů. V tomto případě se tedy asi (podobně, jako jsme to uváděli v případě Intelu) není třeba příliš obávat negativního vlivu Nvidie na konkurenční prostředí a dostupnost technologií ARMu všem možným zájemcům bez zvýhodňování či znevýhodňování, jako o to byly obavy, když Nvidia chtěla koupit a ovládnout celou firmu.

ARM procesor Nvidia Grace Autor: Nvidia

Přesto prý ale Nvidia preventivně informuje antimonopolní orgány například v USA a požádala je, aby přednesly případné připomínky. Není ale asi pravděpodobné, že by toto narazilo podobně jako snaha o akvizici.

Ani ARM, ani Nvidia přímo jednání o počáteční investici nepotvrdily. Teprve uvidíme, jak se situace vyvrbí. Pokud by časem akcie ARMu drželo vetší množství zainteresovaných firem, možná by to mohl být ideální stav, kdy by se vlivy jednotlivých aktérů vyrovnávaly a ARM tak zůstal neutrálním poskytovatelem technologií a motorem inovací pro celý trh, jak po tom bylo voláno.

Zdroje: Tom's Hardware, Financial Times